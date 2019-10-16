Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 14:00

(© 1989, FORTEPAN / Zsolt Szigetváry, 151893)

К своему десятилетнему юбилею междисциплинарная университетская программа «Исследования Восточной Европы» – Osteuropa-Studien Bern-Fribourg – проводит ряд научных встреч и дискуссий, на которых могут побывать все желающие.

«Тридцать лет назад железный занавес дал первые трещины: в 1989 году открылась граница между Венгрией и Австрией, а спустя несколько месяцев пала Берлинская стена. В то время Западную Европу в каком-то смысле охватил оптимизм – казалось, что с распадом коммунистического «восточного блока» социальная модель либеральной демократии вот-вот одержит историческую победу, – говорит профессор восточноевропейской истории Бернского университета Юлия Рихерс (Prof. Dr. Julia RichersВнешняя ссылка).

– Однако события, произошедшие с 1989 года и до наших дней, причем не только в Восточной Европе, рисуют гораздо более сложную картину: сосуществование интеграции в ЕС и роста нелиберальных демократий, укрепление экономических отношений и вооруженные конфликты – все эти одновременные процессы кажутся многим наблюдателям противоречивыми и необъяснимыми. «Восток» упорно остается неудобным и по сей день бросает вызов Европе, не в последнюю очередь – из-за своей большой неоднородности.

В 2009 году университеты Берна и Фрибурга сочли, что настало время запустить совместную междисциплинарную учебную программу «Исследования Восточной Европы».

По случаю своего 10-летия программа Osteuropa-Studien Bern-Fribourg подводит итоги и обсуждает отношения между Восточной Европой, Европой Западной и Швейцарией с 1989 года.

Это открытое для всех мероприятие пройдет 17 и 18 октября 2019 года в форме встреч, дискуссий, обмена опытом и научной конференции. Организаторы приглашают всех желающих! Полностью с программой можно ознакомиться здесьВнешняя ссылка.

Одним из наиболее интересных мероприятий станет подиумная дискуссия под названием «Контакт, конфликт, капитал – Швейцария и Восточная Европа». Ее гости: известный журналист Кристоф Францен (Christof Franzen) общественной телекомпании SRF, много лет проработавший в Москве. А также Кристина Хонеггер (Christine Honegger) из Федерального департамента иностранных дел, Филипп Эггер (Philipp Egger) из Фонда GRS, Штефан Кубе (Stefan Kube) из Института G2W, ведущий дискуссии – Кристоф фон Вердт (Christophe von Werdt). Она состоится 17 октября в 18:45 в Университете Берна.

Для тех, кто интересуется Польшей, в тот же день, но чуть раньше, в 17.30, состоится Круглый стол, посвященный последним 30 годам развития этой страны в контексте Центральной и Восточной Европы, на котором выступит Александр Квасневский, президент Польши в 1995–2005 годах.

Юбилей «Библиотеке Восточной Европы» в Берне – 60 лет «Коммунизм нужно изучать, чтобы он не застал вас врасплох»: 60 лет назад в Швейцарии была основан «Фонд Швейцарская библиотека Восточной Европы». Автор: Игорь Петров





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