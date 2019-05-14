Федеральный прокурор Михаэль Лаубер (Michael Lauber) на пресс-конференции в Берне 10 мая 2019 года пытается разъяснить свою позицию. (© Keystone / Peter Klaunzer)

Швейцарский федеральный прокурор находится в очень непростой ситуации: методы его работы стали причиной дисциплинарного разбирательства, инициированного органами надзора. Его переизбрание парламентом в июне текущего года является теперь менее вероятным, чем раньше. Что произошло? Ответы и вопросы.

Начиная с 2014 года по инициативе ФИФАВнешняя ссылка швейцарская федеральная прокуратура ведет расследование случаев коррупции в мировом футбольном руководстве. В рамках следственных мероприятий имели место неформальные встречи между федеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером и президентом ФИФА Джанни Инфантино (Gianni Infantino). Данные встречи и контакты и стали причиной первоначальной критики.

В чём обвиняют М. Лаубера? Конец цитаты

Неформальные контакты не должны были бы быть неформальными, их следовало бы в соответствии с действующим порядком запротоколировать и «подшить к делу». Кроме того, сначала М. Лаубер говорил о двух встречах, потом по его же словам выяснилось, что таких контактов было по меньшей мере три, причем о последней третьей встрече прокурор, якобы, забыл, насколько рутинной и незначительной она была. Участие в ней, однако, принимал личный знакомый Дж. Инфантино, и поскольку это лицо представляло собой «третью сторону», не участвующую в расследованиях, то, не исключено, что в данном случае имеет место нарушение М. Лаубером служебной тайны, особенно если станет известно, что в ходе данной третьей встречи обсуждались процессуальные модальности ведущегося следствия.

Что говорит Михаэль Лаубер? Конец цитаты

Федеральный прокурор утверждает, что такого рода неформальные встречи необходимы для обеспечения эффективности следственных мероприятий и повышения степени их координации. По имеющейся информации такого рода встречи проходили и по другим делам, курируемым прокуратурой.

«Карточный домик» Депутаты хотят проверить прокуратуру Швейцарии из-за контактов с ФИФА Депутаты большой палаты швейцарского парламента, Национального совета, хотят инициировать проверку деятельности федеральной прокуратуры. Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 7:00 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Attorney general under pressure over alleged meeting with FIFA boss

А в чём, собственно, проблема? Конец цитаты

Такого рода встречи и контакты проблематичны по многим причинам. Во-первых, в будущем прокуратура может быть обвинена в предвзятости и в конфликте интересов. Ведь если представители прокуратуры с одними фигурантами дела встречаются, а с другими нет, то может возникнуть впечатление, что главный государственный обвинитель заранее встал на сторону каких-то конкретных персонажей в ущерб принципу верховенства права. Наконец, возникает вопрос расходов: как проводить возникшие в ходе таких неформальных контактов траты, кто должен брать на себя такого рода расходы? И должен ли оплачивать такие счета тот, кто понятия не имеет о содержании состоявшихся бесед?

Какова актуальная ситуация? Конец цитаты

Надзорный орган, осуществляющий контроль за деятельностью прокуратуры, начал дисциплинарное разбирательство. Итогом этого разбирательства могут быть санкции: простое предупреждение, предупреждение о частичном служебном несоответствии или даже денежный штраф в форме временного сокращения заработной платы.

Что дальше? Конец цитаты

Вчера прокурор был выслушан членами парламентской Контрольно-ревизионной комиссии (Geschäftsprüfungskommission). Затем члены комиссии напишут по итогам слушаний заключение, которое отправится на адрес парламентского Комитета по правовым вопросам (Gerichtskommission des Parlaments), в полномочия которого входит выдвижение кандидатов на должность Федерального прокурора. Этот комитет может принять заключение к сведению и снова выдвинуть М. Лаубера на должность прокурора — а может и не выдвинуть! Комитет по правовым вопросам намерен выслушать М. Лаубера завтра в среду 15 мая. Не исключено, что комитет предложит перенести избрание нового прокурора на осень. К тому моменту дисциплинарное разбирательство будет уже завершено.

Что такое прокуратура? Конец цитаты

Федеральная прокуратураВнешняя ссылка в Швейцарии является органом, защищающим интересы Швейцарии в лице федеральных органов власти. В компетенцию прокуратуры входит проведение разбирательств по делам, связанным с преступлениями против безопасности государства (например, в рамках дел, связанных с российским шпионажем в Конфедерации), с расследованием действий организованной преступности, с противодействием терроризму, отмыванию/легализации преступных капиталов и коррупции. В компетенции прокуратуры находится экономическая преступность как в пределах Швейцарии, так и в международном масштабе. Кроме того, прокуратура обрабатывает поступающие из-за рубежа со стороны иностранных правоохранительных органов ходатайства о предоставлении им правовой помощи. Штат федеральной прокуратуры насчитываетВнешняя ссылка 220 сотрудников.

Кто такой федеральный прокурор? Конец цитаты

Федеральный прокурор руководит работой Федеральной прокуратуры в содержательном, тематическом, кадровом и организационном смыслах. Прокурор избирается парламентом по представлению парламентского Комитета по правовым вопросам, который вносит на рассмотрение депутатов соответствующую кандидатуру. В 2012 году на должность федерального прокурора был избран Михаэль ЛауберВнешняя ссылка (*1965), дипломированный юрист, адвокат, за плечами которого карьера в качестве ведущего следователя по особо важным делам в Уголовной полиции кантона Берн, а также в Федеральном ведомстве уголовной полиции (Bundesamt für Polizei — Fedpol). Кроме того, он занимался финансовой разведкой (руководитель Financial Intelligence Unit Liechtenstein) Лихтенштейнского Банковского Объединения, а также позже занимал должность исполнительного директора этого Объединения (Geschäftsführer des Liechtensteinischen Bankenverbandes). Кроме того, работал председателем Наблюдательного совета (Aufsichtsrat) Ведомства Княжества Лихтенштейн по надзору за деятельностью финансовых рынков (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein).

Почему должность федерального прокурора является «расстрельной»? Конец цитаты

Михаэль Лаубер отнюдь не первый в истории страны прокурор, попавший в сложное положение. С политической точки зрения должность федерального прокурора является более чем уязвимой, с учетом того, что прокурор вынужден вести сложные дела, порой затрагивающие интересы (часто противоположные) очень многих политически влиятельных лиц и структур. Такие дела расследуются порой, из-за этого, очень долго, тогда как политические круги постоянно требуют от прокурора предъявить здесь и сейчас убедительные доказательства того, что он не зря получает свою заработную плату. Наконец, федеральная прокуратура является в Швейцарии с точки зрения своего «административного ресурса» не очень могущественным органом: выходя на Федеральный суд с требованиями или предложениями, прокуратура часто терпит досадные поражения.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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