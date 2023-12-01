Швейцария планирует искоренить ВИЧ и гепатит к 2030 году

Швейцария планирует искоренить ВИЧ и гепатит к 2030 году. © Keystone / Gaetan Bally

Швейцария ставит перед собой амбициозную цель — полностью искоренить в стране ВИЧ-инфекцию и гепатит в течение следующих семи лет.

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Швейцария ставит перед собой амбициозную цель — полностью искоренить в стране ВИЧ-инфекцию и гепатит в течение следующих семи лет. С этой целью Федеральный совет (кабмин Швейцарии) сформировал национальную программу действий «Остановить ВИЧ, вирус гепатита В, вирус гепатита С и инфекции, передающиеся половым путем» (Stopp HIV, Hepatitis-B, Hepatitis-C-Virus und sexuell übertragene Infektionen NapsВнешняя ссылка).

Цель программы — искоренить ВИЧ-инфекцию и гепатит В и С в Швейцарии уже к 2030 году. Программа соответствует перспективным целям ВОЗ в этой области и призвана также способствовать дальнейшему сокращению масштабов распространения других заболеваний, передающихся половым путем, таких, например, как сифилис.

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Первая национальная программа по борьбе с ВИЧ была запущена в стране в 1987 году, начиная с 2011 года противодействие этой и другим инфекциям, передающимся половым путем, было включено в единую Национальную программу борьбы с венерическими заболеваниями. И вот теперь, с 2024 года, на смену ей придет программа Naps, в которую впервые будут включены также гепатит В и С.

Программа Naps в особенной степени ориентирована на тех, кто подвержен повышенному риску заражения этими инфекциями: к ним относятся потребители наркотиков; люди из стран, где данные заболевания распространены в особенной степени; заключенные, а также люди, занимающиеся проституцией. Кроме того, цель состоит в том, чтобы обратить внимание молодых людей на риски, связанные с этими заболеваниями, и на существующие меры профилактики, а также обеспечить массовый доступ людей к простым и дешевым тестам.

Кроме того, с 1 июля 2024 года швейцарские компании обязательного медицинского страхования (ОМС) будут покрывать расходы людей из групп с повышенным риском на профилактику ВИЧ. Как указывает швейцарское Федеральное ведомство здравоохранения (BAG, подразделение МВД страны), не все еще в Швейцарии имеют доступ к медицинскому обслуживанию, препятствия иногда слишком высоки, особенно для тех, кто подвержен повышенному риску заражения вензаболеваниями.

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Кроме того, считает это ведомство, больные или инфицированные люди продолжают подвергаться в Швейцарии стигматизации и дискриминации. Программа Naps также должна быть способна адекватно реагировать на новые эпидемиологические угрозы, учитывая новейшие достижения медицины в стране и за рубежом. Уточним, что за последние почти 40 лет Швейцарии удалось остановить распространение ВИЧ и вирусов гепатита В и С.

По данным BAG, в стране сейчас заражены ВИЧ 0,2 процента населения, а показатели заболеваемости гепатитом В имеют начиная с 2017 года тенденцию к снижению. Число новых зарегистрированных случаев заражения гепатитом С последовательно снижается уже последние 20 лет. Но если иногда в стране точечно и регистрируется повышение количества новых случаев заражения венерическими заболеваниями, то объясняется это главным образом увеличением числа тестов.