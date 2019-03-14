Тим Бернерс-Ли, изобретатель технических основ «всемирной сети» (World Wide Web) на торжествах по случаю 30-летней годовщины интернета в ЦЕРН, г. Женева, Швейцария, 12 марта 2019 года. (Keystone)

Всемирная паутина отмечает свое 30-летие. По случаю юбилея интернета его изобретатель Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) высказал несколько мыслей насчет того, чем стал сегодня интернет, почему его потенциал не всегда используется во благо человечества, и что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию к лучшему. «Сеть интернет превратилась в глобальную трибуну, в общественную платформу для диалога, в библиотеку, кабинет врача, магазин, школу, дизайн-студию, офис, кинотеатр, банк и многое другое», — указал Тим Бернерс-Ли в открытом письме, опубликованном на его сайте на этой неделе.

Сегодня такие технологические решения, как HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой разметки», стандартизированный язык разметки документов во Всемирной паутине), HTTP (от англ. HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста», протокол прикладного уровня передачи данных) и URL (от англ. Uniform Resource Locator, единообразный определитель местонахождения ресурса), стали общепризнанными основами современной онлайн-коммуникации, её «электронными колёсами», без которых мы бы до сих пор не сдвинулись бы с места в плане развития глобальных сетей общения и взаимодействия.

На данный момент доступ к интернету имеет половина населения земного шара, выбор маршрутов и пунктов назначения для виртуальных прогулок более чем велик — около двух миллиардов веб-сайтов находятся сейчас в сети! Интернет продолжает расширяться, переживая многочисленные проблемы и болезни роста. Существует и проблема отставания тех, кто не имеет доступ к сети, от тех, кто такой доступ имеет. Первые оказываются в ситуации социально-экономической неразвитости, потому что в настоящее время без подключения к интернету и к новейшим цифровым сервисам инновационное развитие просто становится невозможным.

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«Нам следует нужно как можно быстрее подключить к сети и другую половину человечества, поскольку характер распределения по миру возможностей подключения к интернету становится все более несправедливым. Мы должны сохранять интернет открытым и свободным, бороться за сетевой нейтралитет, и в то же время мы должны всерьез задуматься о конфиденциальности и о том, как нам контролировать наши персональные данные. Социальным же сетям пора реально заняться противодействием процессу распространения в интернете ненавистнических постов».

Об этом заявил Тим Бернерс-Ли на этой неделе участникам торжественного мероприятия по случаю 30-летия интернета, прошедшего там, где он, собственно и возник: в Европейской организации ядерных исследований (CERN), недалеко от Женевы. Сейчас, по его словам, сеть все еще переживает период «цифрового становления», а потому она особенно страдает от таких дисфункциональных проблем, таких государственное и квази-государственное хакерство, онлайн-травля, разжигание ненависти, прицельная дезинформация.

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Тридцать лет назад британский ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в CERN, представил своему руководителю самый обычный на вид проект под названием «Информационный менеджмент: предложение» («Information Management: a ProposalВнешняя ссылка»). На самом деле этот документ стал началом самой настоящей революции, перевернувшей весь мир и решительно преобразовавший наш образ жизни.

В нём содержались технические основы передачи информации через сеть интернет с использованием так называемого «гипертекста», что позволяло отныне пользователям просматривать текстовые блоки на веб-страницах с использованием ссылок. По сути, Тим Бернерс-Ли научил компьютеры общаться между собой, предоставив пользователям потреблять информацию в удалённом режиме без необходимости располагать какими-то специальными техническими знаниями.

Краткая история интернета от CERN (на английском языке):

Внешний контент Cern video on 30 years of WWW

«Туманно, но очень интересно», — такую резолюцию наложил на рацпредложение Тима Бернерса-Ли его непосредственный начальник Майк Сендалл (Mike Sendall), которому хватило мудрости не становиться на пути технического прогресса. Предложение на предмет нового порядка организации информационного менеджмента сначала внутри CERN получило «зеленый свет», а что было дальше — это уже история.

«Мы сами портим сеть»

Однако Тимоти Бернерс-Ли, которому сейчас 63 года, осознает, что нужно еще немало сделать для того, чтобы превратить его изобретение в действительно позитивное явление. В созданном им фонде Web Science Research Initiative, занятом привлечением научных кадров для изучения потенциала развития «Всемирной паутины», надеются, что правительства, компании и граждане будут играть более активную роль в формировании интернета на благо человечества в соответствии с принципами, изложенными в новом программном документе «Новый социальный контракт для интернета» («Contract for the WebВнешняя ссылка»).

Согласно ему правительства стран мира должны обеспечивать наличие массовой возможности подключения к интернету, они должны делать сеть общедоступной и разрабатывать при этом правовые и технические основы обеспечения конфиденциальности персональных данных. Коммерческие компании обязаны делать интернет доступным, при этом они также обязаны уважать неприкосновенность частной жизни и развивать технологии, в рамках которых на первом месте стояли бы люди — и общественное благо. Граждане тоже, как подразумевается, будут не просто пользователями: ожидается, что они проявят готовность к сотрудничеству, кооперации и к уважению принципов «культуры цивилизованной дискуссии».

По словам Тимоти Бернерс-Ли, этот документ, основные положения которого вовсе «не высечены в камне» и суть только приглашение к предметной дискуссии, должен помочь людям преодолеть путь от «цифровой юности к более зрелому и ответственному будущему. Понятно, что многие сейчас испытывают страх и неуверенность относительно того, является ли всемирная сеть силой добра. Но с учетом того, насколько сильно изменился интернет за последние 30 лет, было бы просто неразумным фатализмом предполагать, что сеть, в той форме, в которой она находится сейчас, окажется в следующие 30 лет невосприимчивой к улучшениям в лучшую сторону. И если мы откажемся от реформ сейчас, то тогда станет ясно, что это не сеть портит нашу жизнь, а что это мы сами портим Интернет нашим неразумием и нашей ограниченностью».



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, swissinfo.ch

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