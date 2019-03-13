Весь мир хочет хранить свои данные в Швейцарии, потому что тут надежно и безопасно. (Keystone Martin Ruetschi)

Облачные сервисы и связанные с ними бизнес-модели востребованы как никогда. Google запустил «швейцарское облако», ведь весь мир хочет хранить свои данные в Швейцарии, потому что тут надежно и безопасно.

Около тысячи представителей технологических фирм, стартапов и цифровых сервисных компаний приняли вчера в Цюрихе, что символично, в день 30-летия со дня изобретения в Женеве интернета, участие в презентации Google CloudВнешняя ссылка, нового для швейцарского рынка сервиса от компании Google.

Сам технологический гигант из США проявляет к Швейцарии не меньший интерес. Как говорит Кристиан Сциулло (Christian Sciullo), отвечающий за продвижение нового проекта на рынке Конфедерации, «Швейцария является очень привлекательным рынком, сектор экономики, живущий исключительно за счет инновационных разработок, очень велик и продолжает расти. И всем этим компаниям мы хотели бы предложить наши услуги „облачного“ хранения данных».

Все хотят работать на банки

Разумеется, в центре внимания Google находится швейцарская банковская и финансово-технологическая индустрия. Как говорит Кристиан Сциулло, количество желающих воспользоваться новыми возможностями и решениями уже очень значительно. В облаке Google хотели бы хранить и обрабатывать свои данные не только банки, но и страховые компании.

При этом конкуренция в этом сегменте рынка растет постоянно. Другие провайдеры облачных решений и сервисов, включая IBM и Microsoft, также хотели бы иметь в числе своих клиентов швейцарские финансовые институты.

Они строят сейчас в Швейцарии свои дата-центры, а что касается компании Билла Гейтса, то недавно она, во-первых, въехала в Цюрихе в новый офис, расположенный прямо в банковском центре города, на площади Парадеплатц (Paradeplatz), а, кроме того, в городе Кур она станет одним из участников проекта создания центра инноваций InnoQube SwissВнешняя ссылка.

Финансовая и репутационная прибыль за счет Swissness

«Сфера финансов является одной из самых привлекательных, но и сложных областей для сервисов в области облачных технологий», — говорит в интервью швейцарскому национальному немецкоязычному радио SRFВнешняя ссылка Марк Холичер (Marc Holitscher), ответственный в компании Microsoft за развитие проекта Schweizer Cloud. «В этой сфере условия хранения данных являются особенно жёсткими, коль скоро клиентские данные являются важнейшим активом любого банка».

Почему упоминание о том, что данный товар «сделан в Швейцарии», сразу же придаёт ему дополнительную ценность?



Следует учесть и тот факт, что швейцарские дата-центры становятся все более популярными и востребованы и за пределами границ Конфедерации. «Так, например, большой спрос на услуги швейцарских облачных сервисов демонстрируют иностранные клиенты из Франции», — говорит Марк Холичер. «Они хотели бы хранить свои данные на серверах в Швейцарии, потому что там они надеются получить наибольшую степень безопасности и надёжности».

Располагая в Швейцарии свои дата-центры, такие технологические гиганты сами приобретают некий налёт «швейцарскости», а небольшая доля Swissness, как давно выяснили маркетологи, давно уже является фактором, легко обращаемым в дополнительную прибыль, как финансовую, так и, что не менее важно, репутационную.

Швейцарские компании тоже хотят свою долю пирога

А между тем в самой Швейцарии тоже есть много компаний, предлагающих облачные форматы хранения данных, среди них концерн SIX, который обеспечивает в стране функционирование системы финансовых платежей и взаиморасчетов, являясь компанией-оператором швейцарской фондовой биржи. Эта компания также имеет целое портфолио облачных сервисов, ориентированных специально на банковский сектор.

В целом SIX вполне может стать достойным конкурентом для компаний из-за океана, с учетом того, что она сама принадлежит банкам, которые, с другой стороны, являются для компании самыми важными и крупными клиентами. Об этом говорит официальный представитель SIXВнешняя ссылка Юрг Шнайдер (Jürg Schneider). По его словам, его компания способна предложить банкам «облачные услуги хранения данных, которые абсолютно надёжны и соответствуют всем требованиям регулятора. Кроме того, серверы компании расположены и обслуживаются только в Швейцарии. Еще одна сильная сторона этой компании — не массовое покрытие рынка, но разработка индивидуальных решений, точно подогнанных под особенности и нужды клиента».

Так что компания SIX имеет, вроде бы, все основания спокойно смотреть на появление на отечественном рынке заокеанских конкурентов. И тем не менее, расслабляться тут не стоит. Американские IT-гиганты тоже выполняют свои «домашние задания»: они так же располагают свои серверы в Швейцарии, достигают соглашений с регулятором, располагая, одновременно, некоторыми технологическими преимуществами и завидными финансовыми ресурсами.

Один только Google инвестировал в проект своего «швейцарского облака» несколько сотен миллионов, объявив на днях, что производит кадровый набор и что ему требуется, по меньшей мере «пара десятков» новых специалистов. С учетом более чем конкурентных зарплат данный анонс является вызовом в адрес не только швейцарских IT-компаний, но и компаний из тех же США, пришедших недавно на швейцарский рынок.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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