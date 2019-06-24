Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 14:55

Среди тех, кто был приговорен к серьезным срокам лишения с свободы (от двух лет и выше), доля реально высланных из страны составила 94%. (Keystone / Salvatore Di Nolfi)

В 2018 году швейцарские суды становили выслать из страны 71% от общего числа иностранных граждан, признанных виновными в совершении уголовных преступлений и подлежащих, поэтому, обязательной экстрадиции в соответствии с законодательной инициативой, принятой народом на референдуме и требовавшей высылки из Конфедерации всех лиц без швейцарского паспорта, совершивших особо тяжкие преступления.

Согласно информации, опубликованной на этой неделе Федеральным Ведомством статистики Швейцарии (BfSВнешняя ссылка), в 2018 году количество иностранных граждан, проживавших в Швейцарии, признанных виновными в совершении уголовных преступлений и подлежавших экстрадиции составило 1 702 человека, из них реально страну покинули 71%, что несколько выше аналогичного показателя по состоянию на 2017 год (69%). В большинстве случаев речь шла о преступниках-мужчинах.

Что касается иностранцев, имеющих вид на жительство в Швейцарии категории В или С (буква латинская) и осужденных судами всех инстанций, то только четверть всех приговоров, вынесенных в их отношении, содержали пункт об их обязательной экстрадиции. Среди тех, кто был приговорен к серьезным срокам лишения с свободы (от двух лет и выше), доля реально высланных из страны составила 94%.

Не учитывая мошенничество

Как уточнило Федеральное Ведомство статистики Швейцарии, все эти данные и показатели не учитывают приговоров судов по делам, связанным с кражами и злоупотреблениями социальной помощью, поскольку такие дела в Швейцарии в статистике уголовной преступности не учитываются. Данное уточнение связано также и с критикой, высказанной в 2018 в адрес BfS, поскольку обнародованные им тогда данные учитывали и обвинительные приговоры в отношении иностранцев в том числе и по таким преступлениям, как мошенничество.

Законодательство, предписывающее немедленно высылать из Конфедерации иностранцев, вступивших в конфликт с правопорядком, вступил в силу в январе 2017 года. Он распространяется на иностранцев, проживающих в Швейцарии и осужденных за такие тяжкие преступления, как убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, сексуальное насилие и серьезные преступления против частной и личной собственности.

Одновременно в этом законодательстве содержится положение, которое позволяет судам воздерживаться от вынесения приговора, содержащего пункт о немедленной депортации, при условии наличия в данном деле «особо сложных обстоятельств личного, семейного или политического характера». Многие политики и депутаты критиковали этот пункт в качестве «лазейки», позволяющей судам «слишком мягко» трактовать и применять положения законодательства о высылке иностранцев-преступников.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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