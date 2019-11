Ровно 10 лет назад большинство швейцарских избирателей и все кантоны одобрили народную законодательную инициативу о запрете строительства в Швейцарии новых минаретов к уже четырём существующим. Мы решили посмотреть, что привело тогда к этому решению, как проходили дебаты и что изменилось с тех пор.

Народная инициатива о запрете строительства в Швейцарии новых минаретов была принята большинством в 57,5% голосов швейцарских избирателей, и это несмотря на то, что отвергали её большинство депутатов и политиков, а также все церковные функционеры и исламские организации как в самой Швейцарии, так и за ее пределами. Поддержку инициативе оказали только правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP) и христианский национально-консервативный «Федеральный демократический союз» (EDU). По их мнению минарет символизирует притязания ислама на религиозную и политическую власть.

Тот факт, что народ поддержал инициативу, стал настоящей политической сенсацией, о Швейцарии вдруг заговорили по всему миру, еще бы: в стране, в которой «ничего не происходит», вдруг случилось сразу вот такое! Сегодня, десять лет спустя после одобрения народом этой инициативы, число мусульман в Швейцарии продолжает расти, в нескольких кантонах продолжается строительство мечетей, но теперь, естественно, без минаретов.

Ислам является второй по величине после христианства религиозной конфессией в Швейцарии. Мусульманское сообщество насчитывает по разным оценкам от 380 до 450 тысяч верующих, оно весьма неоднородно, если иметь в виду происхождение и отношение к религии. Большинство приверженцев ислама в Швейцарии — это выходцы из стран бывшей Югославии, а примерно каждый пятый мусульманин имеет турецкое происхождение.

В настоящее время мусульманское население составляет около 4,5% от общей численности населения страны (8,5 млн чел.), что в два раза больше, чем в 1990 году. Интересы данной религиозной общины представляют примерно 350 объединений и общественных организацией, молитвы и проповеди проходят в 300 молитвенных домах, минареты имеются у четырёх из них. В Швейцарии Ислам не признан официальной религией, в двух из 26-ти кантонов (субъектов федерации) законодательно запрещено ношение паранджи и других религиозных видов одежды, скрывающих лицо.

Дискуссии о том, надо ли вводить этот запрет на федеральном уровне, то есть для всех кантонов в настоящее время в стране продолжаются — хотя и куда менее интенсивно. Эксперты считают, что на данном этапе соответствующая законодательная инициатива, которая все еще находится на рассмотрении парламента, вообще может не пройти «депутатский фильтр» (парламент имеет право объявить народную законодательную инициативу противоречащей национальному и международному законодательству и не допустить её до голосования).

Религиозно-политическая ситуация в Швейцарии вполне спокойная и стабильная. Многие опасения того времени — как сторонников, так и противников «минаретной инициативы» — оказались напрасными: ни наличие минаретов, ни их запрет «лодку» не раскачали. За последние десять лет дебаты на религиозные темы в стране стали более дифференцированными и сдержанными, хотя без казусов не обходится (см. материал о «скандале с рукопожатием»). Так какими же аргументами пользовались в 2009 году сторонники и противники запрета?

По их мнению запрет «поставит заслон на пути исламизации страны, тем более, что минареты не имеют религиозной функции, а в Коране нет упоминания о минаретах». Во всем мире стоят тысячи мечетей без минаретов. Запрет не препятствует отправлению мусульманских религиозных обрядов.

Члены «Федерации исламских объединений и организаций Швейцарии» (Föderation Islamischer Dachorganisationen in der Schweiz — FIDS) и «Координационного совета исламских организаций Швейцарии» (Koordination Islamischer Organisationen Schweiz — KIOS) заявили, что решительно отказываются становиться «живым щитом» в войне, которую «ведут против них правые экстремисты».

Христианские организации Швейцарии поддержали такую позицию, указав, что запрет строительства новых минаретов подорвёт предпринимаемые в обществе усилия по укреплению религиозного мира и взаимной толерантности в рамках диалога в духе всеобщего уважения. Федеральный совет, правительство Швейцарии, также пришел к выводу о том, что в этой инициативе нет ровным счетом никакой необходимости, тем более что действовавшие в то время строительные нормы и правила уже частично по факту гарантировали достижение целей инициативы.

В школе кантона Санкт-Галлен откажутся от Рождественских песен?

Руководство школы «Schulhaus Matt» в городе Виль (Wil), кантон Санкт-Галлен, приняло решение во время традиционного Рождественского праздника не исполнять трёх песен: на английском языке «Go tell it on the Mountain», на немецком «Fröhliche Weihnacht überall» и популярную песню на швейцарском (санкт-галленском) диалекте немецкого языка «S’gröschte Gschänk». Член правительства города Виль и председатель местного школьного совета Ютта Рёсли (Jutta Röösli) подтвердила соответствующее сообщение газеты «20 minuten».

По ее словам, от этих песен решено отказаться, в том числе по причине жалоб с разных сторон, в том числе со стороны представителей мусульманского сообщества. Кроме того, указывалось, что «есть много тех, кто вообще не относит себя ни к какой конфессии но вполне неплохо идёт по жизни без необходимости обращаться к духовной поддержке религиозного характера». И именно этот аргумент стал последним и решающим.

Ютта Рёсли уточняет, что несмотря на это христианские ценности вовсе не подвергаются изгнанию из школ, в том числе и в школе «Schulhaus Matt», и что и здесь также во время Рождественских праздников будут петься соответствующие песни и рассказываться библейские истории. Председатель Координационного совета Исламских организаций в Швейцарии (Koordinationsstelle Islamische Organisationen Schweiz) Фархад Афшар (Farhad Afshar) указал, что такое решение не является верным.

«Рождество является частью исламской традиции, а фигура Христа занимает в исламе заметное место». По его мнению, правильно было бы отмечать в школе все праздники: христианские, исламские и иудейские. Результаты общешвейцарской переписи населения в 2013 г. показали, что среди жителей Швейцарии в возрасте от 15 лет к христианству (католики и протестанты) себя отнесли 71% граждан, к мусульманам — 5%, к иудеям — 0,3%, последователи других религий, включая православие, составили 2,7%.

