Вот на такие разваливающаеся избушки можно натолкнуться в кантоне Граубюнден. (Keystone / Arno Balzarini)

Сторожки, бывшие конюшни и лесные хижины в горах и предгорьях швейцарских Альп — эти очаровательные строения сегодня порой не используются в сельскохозяйственных целях и стоят заброшенными. Многие давно уже выставлены на продажу! И на них нашлись бы покупатели. Но увы, переоборудовать эти старые постройки на новый лад не так-то легко. А иностранцам нужно иметь еще для начала вид на жительство в стране, потому что покупка недвижимости права претендовать на местную «гринкарту» не даёт.

А между тем среди них встречаются действительно очень милые объекты: все эти каменные или деревянные хижины и прочие постройки выглядят так, будто из-за двери вот-вот выглянет Хайди, героиня известной швейцарской детской книжки. Есть и среди них и совсем заброшенные, полусгнившие, забитые мусором, в которые и заходить-то не хочется, зато из окна вид открывается... Это что-то! В стародавние времена они служили летним жильем для фермеров и пастухов, перегонявших скот на горные вершины летом и в долины — зимой.

Называются эти мини-домики в разных регионах известны по-разному: одни зовутся «майёнс» (от слова «кукуруза»), другие «рустичи» (от слова «старинный») или просто «шталль» (стойло). Эти полужилые — полухозяйственные времянки в Альпах, полностью утратившие свою практическую пользу, сохранили, тем не менее, своеобразный шарм. Стоят, правда, такие постройки, несмотря на свой непрезентабельный внешний вид, довольно немало, приготовьтесь выложить сумму от 30 до 150 тыс. франков.

И вы знаете, что интересно? Строили наши пращуры на редкость добросовестно. Все эти заброшенные хижины, несмотря на свой порой солидный возраст, и сегодня остаются в хорошей физической форме! Конечно, есть среди них и такие, что разрушаются на глазах, но их вполне можно было бы ещё починить: как говорят строители, «вся субстанция» на месте и вполне еще держится. Правда, с точки зрения швейцарского «Объединения экспертов в области пространственного развития, ландшафтной архитектуры и охраны памятников природы и культуры» (Verein für Raumentwicklung Kultur und Landschaft — RAKUL) такие постройки уродуют ландшафты.

Эта структура ведет банк данных с информацией о таких домиках, фотографирует их и выясняет, что мешает владельцам привести их собственность в божеский вид? Как говорят в объединении, такая инвентаризация имеет своей целью доказать, что сегодняшний швейцарский Федеральный закон «О земельном межевании и кадастре» (Raumplanungsgesetz) наносит туристическому бизнесу кантона Граубюнден заметный вред. Но до этой темы мы еще дойдем, а пока предлагаем вашему вниманию небольшой документальный фильм на швейцарском диалекте немецкого языка, рассказывающий о горных хижинах в кантоне Граубюнден. Смотреть его можно и не понимая ничего, главное тут — визуальная составляющая:

Maiensäss Video

На самом деле эти «стойла» и «избушки на курьих ножках» вполне можно было бы отремонтировать и использовать как своего рода дачи или сдавать в аренду туристам. По размеру они вполне для этого подходят: компактные — от 25 до 50 кв. м. жилой площади, здесь можно разместить всё необходимое для кратковременного отдыха и даже для проведения тут отпуска. Не обходят их своим интересом и агенты-риэлторы Армин Агтен (Armin AgtenВнешняя ссылка) из кантона Вале и Жиан Дерунгс (Gian DerungsВнешняя ссылка) из кантона Граубюнден. Оба они специализируются на жилье в сельской местности. «Я мог бы продавать по одной такой „кукурузной хижине“ каждую неделю!», — говорит Армин Агтен.

У иностранцев мало шансов

Мог бы! Если бы не разного рода правовые препятствия. «Буквально 99% хижин такого рода находятся в пределах сельскохозяйственных зон», — поясняет А. Агтен. А это значит, что покупатель «не может просто переехать в свою недвижимость и поселиться там. Для того, чтобы использовать бывшее стойло или лесную сторожку под жилой или дачный домик, необходимо получить разрешение властей. И здесь потенциальный покупатель чаще всего наталкивается на каменную стенку», — говорит А. Агтен. Ниже предлагается оценить один из таких объектов:

Эту швейцарскую горную избушку можно купить прямо сейчас Мы в кантоне Вале. Красиво? Не то слово! Хотите купить тут недвижимость за 99 тыс. франков прямо сейчас? Нет проблем (надо только иметь еще плюс пару десятков тысяч капитала и вид на жительство в Швейцарии, из-за рубежа так просто сюда не приехать и дом не купить). Но давайте глянем, что нам предлагают приобрести. Нам предлагают вот такой домик внизу с белой крышей. К домику прилагается около одной тысячи кв. метров земли. Добраться до него с «большой земли» можно при помощи канатной дороги или по горной тропе. Домик расположен на природе, в некотором отдалении от цивилизации. Кроме жилой части здесь есть помещение, которое можно использовать как стойло для скота или как склад. Этот домик в горах состоит из трех отдельных комнаток общей жилой площадью около 50 кв. м. На полу стоит бензиновый электро-генератор, потому что централизованного снабжения электричеством тут нет. Агент по недвижимости заверяет, что деревянная конструкция и бетонное основание находятся, в целом, в хорошем состоянии. Внутреннее обустройство избушки еще требует приложения руки мастера, работы тут непочатый край.

Bilder eines zum verkauf stehenden Maiensäss

Его коллега Жиан Дерунгс подтверждает, что, исходя из его опыта, все действующие процедуры получения разрешений и допусков все ещё сложны и утомительны. А для начала очень трудно понять — и доказать — какая часть хижины для каких нужд (жилых или нет) использовалась по состоянию на 1972 год (именно в этом году в Швейцарии стали различать зоны под строительство и зоны, на территории которых строительство не разрешается). А ведь исходя именно из этих данных сегодня в Швейцарии и оцениваются перспективы перестройки и расширения здания.

И если сторожка или старый склад уже начали разрушаться, то превращать их в жилые помещения часто уже не разрешается, во многом потому, что они часто расположены в границах зон, отведенных не под строительство, а под сельское хозяйство. «Довольно хорошие шансы получить разрешение на реконструкцию есть в том случае, если хижина находится в списке охраняемых памятников и находится под защитой государства», — поясняет А. Агтен. Другими словами, чем живописнее выглядит такой лесной или горный домик и чем большую ценность он представляет, тем скорее власти разрешат отремонтировать его и вдохнуть в него новую жизнь.

Порой к А. Агтену и Ж. Дерунгсу обращаются и покупатели из-за рубежа. Но продажа загородных домов иностранцам без вида на жительство в Швейцарии сопряжена с еще большими сложностями. В зависимости от кантона такое предприятие либо совершенно безнадежно, либо сопряжено с получением специального разрешения.

Дорогостоящий ремонт

Но сложносочинённый закон — это не единственное препятствие на пути осуществлению мечты о маленьком домике в швейцарских горах. Вторая проблема ожидает потенциального собственника внутри — это то плачевное состояние, в котором часто находятся такие хижины. И именно поэтому А. Агтен рекомендует торговаться до последнего и ни в коем случае не переплачивать. Ведь ремонт может порой в несколько превзойти покупную цену.

«За свои деньги вы получите что-то вроде деревянного каркаса на голой земле, — объясняет Ж. Дерунгс. — Отремонтировать же „рустичи“ или „майёнс“ меньше чем за в 300 тыс. франков? Даже и не мечтайте. Правда, за эти деньги вы получите самую настоящую миниатюрную загородную дачу, отвечающую высочайшим стандартам швейцарского качества».

Отремонтированный „майёнс“ в кантоне Граубюнден. (Keystone / Arno Balzarini)

Поэтому А. Агтен рекомендует не усердствовать уж очень с ремонтом и просто наслаждаться стариной, не внося в нее слишком уж много изменений. Ведь тот, кто заботиться о лесной или луговой хижине, сохраняя ее именно такой, какой она стояла там испокон веков, тот вносит тем самым заметный вклад в сохранение природного многообразия и культуры данного региона. Сохранение постройки в состоянии, близком оригинального строения в как можно более близком к первоначальному виде и ценится в Швейцарии, а готовность ухаживать за ним потрафит местным структурам по охране памятников природы и культуры, чье слово также имеет свой вес при получении разрешения на ремонт.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов Ж. Дерунгс советует для начала проконтролировать не только дату и цель постройки, но и удостовериться в полной юридической чистоте такого «кукурузохранилища». «Стоит получить из архива муниципалитета и кантона все предыдущие разрешения на строительство и реконструкцию. Это платная услуга, но она себя оправдывает», – поясняет он. «Таким образом, вы сможете проверить, действительно ли на все сделанные изменения в свое время было получено разрешение». В противном случае есть риск, что вас за ваши же деньги обязуют всё переделать обратно.

Примитивные жилищные условия

«Стоит обратить внимание еще кое на что: швейцарские горные хижины в целом строились как своего рода мини-комплексы из одной или пары маленьких жилых комнат и сарая или стойла для скота, поскольку были рассчитаны на кратковременное использование, а не для постоянного жилья, особенно в зимний период», — говорит А. Агтен. Правда, тут же он добавляет, что в регионах, где «нет серьёзной опасности схода лавин, вы можете использовать такую избушку, переделав все, как надо, если это необходимо, даже и зимой».

Это тоже „майёнс“ в кантоне Граубюнден. (Keystone / Arno Balzarini)

И тут мы подходим к еще одному важному моменту. Большинство таких избушек не имеют подключения ни к электричеству, ни к водопроводу или отоплению, ни к системе канализации. Они просто находятся слишком далеко от населенных пунктов с современной инфраструктурой. «Прокладка кабелей и труб часто бывает тогда нерентабельной из-за больших расстояний», — объясняет Ж. Дерунгс.

Хотя и тут найдутся хитрые альтернативы: солнечная батарея на крыше может генерировать электричество, компостный туалет заменяет канализационную систему. Некоторые владельцы хижин также используют резервуары для сточных вод, которые опорожняются фермерами один или два раза в год. «Зимой, чтобы получить воду, можно растопить снег, благо, в горах он чистый», — предлагает А. Агтен. «А летом дождевые баки позволяют принимать душ», — добавляет Ж. Дерунгс.

Но что бы мы сегодня не придумывали, жизнь в горных хижинах, несмотря на все ухищрения, всегда будет диктовать нам те же условия и правила, что и во времена Хайди, будучи примером простого и скромного крестьянского быта в горах без излишеств и в непосредственном контакте с природой.



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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