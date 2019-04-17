Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 9:00

В 1947 году накануне Рождества мощный взрыв сотряс мирную долину Кандерталь, что в кантоне Берн. Следы этой катастрофы заметны до сих пор.

(© Keystone/Gaetan Bally)

Федеральное ведомство по вопросам защиты окружающей среды (BAFU) подтвердило, что бывший склад АТВ «Митхольц» в швейцарских Альпах (регион Кандерштег) представляет собой «неприемлемый риск» для местного населения. В отчете BAFU, опубликованном в понедельник, в целом подтверждаются оценки Федерального Департамента / министерства обороны, защиты населения и спорта Швейцарии (VBS), сделанные в прошлом году на предмет степени опасности, исходящего от старого армейского склада оружия и боеприпасов.

Ведомству Bafu было поручено перепроверитьВнешняя ссылка данные, что оно и сделало, придя к выводу, что около 3 500 тонн боеприпасов и несколько сотен тонн взрывчатых веществ, все еще хранящихся под землей на одноимённом складе в местечке Митхольц, что в регионе Бернского нагорья, представляют собой опасность даже большую, чем предполагалось ранее. Напомним, в 1947 году накануне Рождества мирную долину Кандерталь, кантон Берн, сотряс мощный взрыв.

В результате, как предполагается, неконтролируемой химической реакции, на воздух взлетел склад боеприпасов швейцарских вооруженных сил. Причиной реакции мог стать неисправный взрыватель. Погибли 9 человек, среди них четверо детей, около ста зданий вокруг склада были полностью разрушены. Позже последствия катастрофы были устранены, склад был законсервирован.

Тем не менее, сейчас граждане общины Кандергрунд (Kandergrund) ситуацией не удовлетворены и рассматривают любой, даже минимальный риск повторения нечто подобного, в качестве неприемлемого. Секретарь правления общины Мартин Тракхель (Martin Trachsel), заявил, что «для нас существует только вариант полной ликвидации хранилища».

Муниципалитет придерживался этой точки зрения с самого начала, с учетом того, что таково мнение граждан. Бруно Лохер (Bruno Locher), глава Департмента охраны окружающей среды в Минобороны (VBS), говорит, что на месте взрыва были установлены датчики измерения температуры и степени загазованности помещений бывшего склада, а также приборы, фиксирующие любые подвижки горных пород.

Также была создана рабочая группа экспертов, занимающаяся мерами по снижению степени риска нового взрыва хотя бы «до приемлемого уровня». Б. Лохер отметил, что, хотя целью властей и является максимально возможное снижение риска, но «регион никогда не станет зоной, полностью свободной от риска взрыва старых боеприпасов с истекшим сроком годности».



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне, swissinfo.ch

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