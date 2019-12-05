Привлечение учащихся к раннему чтению: в кантоне Во, делается всё для поощрения активного чтения уже в начальной школе.

(Keystone / Laurent Gillieron)

По данным очередного исследования PISAВнешняя ссылка 15-летние швейцарцы отстают от средних показателей по всему миру в чтении. В образовательной сфере Швейцарии говорят, что для улучшения этой «более чем неудовлетворительной» ситуации необходимо будет основательно поработать.

Результаты очередного опроса, проведенного в 2018 г. Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСРВнешняя ссылка) в рамках PISA, были опубликованы на этой неделе. Они показали, что параметры успеваемости учащихся Швейцарии «незначительно отстают» от среднего уровня по ОЭСР, прежде всего по чтению. Здесь школьники Конфедерации набрали всего 484 балла, что только на 4 балла ниже среднего значения в 487 баллов. Для сравнения: в ходе предыдущего исследования способностей к чтению (проводилось в 2015 году) швейцарцы отставали от средних показателей на 8 баллов.

Напомним, что Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся Programme for International Student Assessment — это тест, оценивающий уровень грамотности школьников в разных странах мира и степень умения применять теоретические знания на практике. На этот раз основной упор был сделан на чтении. В общем зачёте 76% швейцарских учащихся владеют по меньшей мере 2-м уровнем навыков чтенияВнешняя ссылка, который считается базовым. В среднем по ОЭСР этот показатель находится на уровне в 77%.

Стали самыми успешными странами в том, что касается подросткового чтения, среди стран ОЭСР стали Ирландия, Канада, Финляндия и Эстония. Высоких результатов достигли Сингапур и некоторые районы Китая. Как и в предыдущих исследованиях PISA швейцарские школьники заметно преуспели в математике и в естественных науках, показав результаты гораздо выше средних. По математике Швейцарию обогнала только Эстония!

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В исследовании 2018 года было протестировано около 600 000 учащихся в возрасте около 15 лет, проживающих в 79 странахВнешняя ссылка. Среди них было примерно 6 000 учащихся из двух сотен школ в Швейцарии. Большинство подростков проходили тестирование на компьютерах.

Давние сложности с чтением

Такой результат применительно к чтению удивлять не должен. Настоящим шоком для Швейцарии стало только самое первое оценочное исследование навыков чтения, которое показало (в 2000 году), что 20% учащихся Швейцарии в состоянии читать только лишь простые тексты. В нынешнем исследовании 2018 года этот показатель вырос до 24%. Во многих странах, включая Швейцарию, также отмечалось, что ученики получают все меньше удовольствия от чтения.

В «Объединении швейцарских учителей» (LCHВнешняя ссылка) назвали результаты в области чтения «более чем неудовлетворительными». «Необходимо предпринять активные действия в области улучшения навыков чтения, в сфере совершенствования методик обучения чтению в раннем возрасте, не забывая потенциал использования цифровых технологий», — говорится в его заявлении. В ОЭСР уточнили, что снижение показателей в сфере чтения можно объяснить ростом в школах Швейцарии доли 15-летних учеников с миграционным бэкграундом.

За последнее десятилетие их доля выросла на 10%, что является «одним из самых высоких показателей среди стран ОЭСР». При этом что в 2009 году (последний раз, когда основное внимание в исследовании PISA уделялось чтению), что в 2018 году — результат был одним и тем же: ученики-мигранты каждый раз набирали по чтению в среднем на 50 баллов меньше, чем «исконно швейцарские» ученики.

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Объединение учителей заявило, в свою очередь, что хорошие результаты таких стран, как Канада, Эстония, Ирландия и Австралия, показали, что «при достаточной поддержке даже находящиеся в неблагоприятном социальном положении молодые люди вполне могут приобрести навыки чтения на уровне выше среднего по ОЭСР». Это означает, что Швейцарии следовало бы в будущем уделять больше внимания как поддерже учителей, в плане, например, овладения ими каким-то вторым национальным языком Швейцарии, так и вообще инвестициям в образование. «Швейцария в международном сравнении очень мало ещё инвестирует в эти сферы», — отметили в LCH.

Компьютерный тест — проблема?

Государственный секретариат по образованию, исследованиям и инновациям и Швейцарское постоянное совещание (конференция) министров образования кантонов (EDK) опубликовали совместное заявлениеВнешняя ссылка. В нём говорится, что в 2015 году тест PISA перешел с бумажного стандарта на компьютерныйВнешняя ссылка, что в то время вызвало у швейцарских чиновников от образования открытое недовольство. Поэтому, как отмечается в документе, достоверно сравнивать можно только результаты 2015 и 2018 годов. С ранними тестами их сравнивать нельзя.

Тем не менее, как указал руководитель Директората ОЭСР по вопросам образования Андреас Шляйхер (Andreas Schleicher), все методологические изменения были уже учтены и электронные форматы с тех пор стали самыми распространенными форматами тестирования, в том числе в сфере чтения. В Швейцарии подчеркивают, что нынешние результаты опроса PISA, как бы там ни было, очень важны для национальной системы образования. Берн уже подтвердил свое участие в следующем исследовании, которое пройдет в 2021 году.



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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