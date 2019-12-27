(Keystone)

Да неужели же это так на самом деле? Мы попросили читателей рассказать нам о клише, связанных у них со Швейцарией или о швейцарских стереотипах, услышанных ими где-то или от кого-то. В этом материале: ответы на самые интересные, смешные и странные вопросы и заблуждения о Швейцарии.



Правда ли, что нужно знать рецепт фондю, чтобы пройти собеседование/сдать тест для получения прав гражданства? Конец инфобокса

Это неправда. Процедура натурализации в большинстве общин / муниципалитетов предусматривает, с одной стороны, прохождение некоего «теста» на общее знание реалий страны, а на собеседовании здесь обязательно спрашивают о причинах, по которым человек хочет стать швейцарцем. Но только один неправильный ответ вовсе не означает провала всей процедуры.

Например, в кантоне Берн для прохождения теста на натурализацию (в формате PDFВнешняя ссылка) требуется за 90 минут дать только 60% правильных ответов, хотя, конечно, для ответа на некоторые вопросы нужно обладать знаниями о Швейцарии на уровне «выше среднего». Читайте наши материалы и у вас такие знания будут. Но иногда, конечно, в прессе можно прочитать о случаях, которые, что называется, не лезут «ни в какие ворота».

Например, мы тоже сообщали о том, как американский профессор, проживший в Швейцарии более 40 лет, говорящий на нескольких языках и воспитавший здесь троих детей, так и не смог получить красный паспорт. Задавая же свой вопрос, наш читатель, наверное, скорее всего имел в виду историю, которая произошла с одним британским бизнесменом: он не прошел тест, потому что не смог сказать, откуда взялось блюдо раклет.

Видео Сложности швейцарской натурализации или дело профессора Данна Профессор-химик Ирвинг Данн прожил в Швейцарии 40 лет – и получил отказ в предоставлении гражданства. Как такое могло произойти? Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 английский (en) American professor denied Swiss citizenship

китайский (zh) 入瑞士籍要看你住在哪里

Потом оказалось, что у этого человека были и другие пробелы в знаниях, поэтому-то местная комиссия по натурализации и пришла к выводу о том, что он «не знает швейцарских привычек и обычаев». Однако со второй попытки этот британец все же смог сдать сложный экзамен и стать-таки гражданином.

Мне сказали, что если я арендую себе небольшой приусадебный участок в составе дачного кооператива, то я не смогу работать на нём по воскресеньям. Конец инфобокса

Это зависит от того, что подразумевается под словом «работа». Для большинства индивидуальных садовых участков, находящихся в составе дачного кооператива или товарищества собственников индивидуальных земельных наделов (Schrebergarten) действуют правила, которые регулируют такие вопросы, как порядок и условия утилизации отходов, слушание громкой музыки или использование гриля. Кстати, выглядит такой классический швейцарский Schrebergarten примерно так.

Репортаж Моя маленькая швейцарская фазенда Когда-то он был символом мелкого швейцарского буржуа — сегодня такой формат отдыха популярен не только среди исконных швейцарцев, но и у мигрантов.

И часто в этих правилах говорится, что в воскресенье, вечером в будни, а также в праздничные дни действительно запрещено использовать некоторые механизированные садовые инструменты и машины из-за производимого ими шума. Например, если вы в час ночи начнете пахать землю мини-плугом, пользоваться бензопилой, или громко петь песню про «Ти ж мене підманула», то вас, мягко говоря, не поймут. Но если речь идет о прополке грядок и о поливе растений, то проблем возникнуть не должно.

Правда ли, что бренд Knorr — немецкого происхождения, а не швейцарского?

Конец инфобокса

Да, это правда. Многие швейцарцы воспринимают человечка Кноррли (персонажа, олицетворяющего бренд) и универсальную сухую приправу Aromat в качестве исконно швейцарских явлений. Однако компания Knorr, производящая готовые полуфабрикаты и концентраты супов и бульонов, была основана немцем Карлом Генрихом Теодором Кнорром (Carl Heinrich Theodor Knorr, 1800-1875). Эту фирму он создал в 1838 году в немецком городе Хайльбронн, где её штаб-квартира находится и поныне.

(© Keystone / Gaetan Bally)

Чтобы избежать высоких таможенных пошлин Кнорр в 1907 году один из своих заводов построил сразу по другую сторону границы в швейцарском кантоне Шаффхаузен (город Тьянген / Thayngen). После Второй мировой войны эта фабрика сконцентрировалась в основном на швейцарском рынке, завоевав его такими успешными видами продукции, как приправа Aromat (1953 год) и концентрат картофельного пюре Stocki (1960 год). Поэтому вполне можно сказать, что сам по себе бренд Knorr — немецкий на 100 процентов, но некоторые его продукты были изначально изобретены именно в Швейцарии.

Правда ли, что в Швейцарии невозможно купить только одну морскую свинку и что их продают только парами, самца и самку? Конец инфобокса

Конечно, купить вы можете себе и одну морскую свинку. Упаковками по шесть штук, как пиво, их не продают. Тем не менее, шутки в сторону: согласно правилам Федерального Ведомства по ветеринарным вопросамВнешняя ссылка, морские свинки признаются в стране социальными животными, которые чувствуют себя хорошо только в присутствии других своих сородичей (то есть по меньшей мере, вдвоём).

(Keystone / Martin Mejia)

Вот почему в Швейцарии запрещено содержать дома только одну морскую свинку. То же касается многих других видов домашних животных (далее по ссылке в формате PDF подробнееВнешняя ссылка).



Правда ли, что после 22.00 вечера запрещено использовать смыв в туалете? Конец инфобокса

Это весьма распространенный слух. И конечно же ложный. Да, между 10 часами вечера и 6 часами утра нельзя, например, с грохотом наполнять ванну, но очень маловероятно, что спуск воды в туалете будет восприниматься соседями как источник шума!

Вы спрашивали! Как устроено ЖКХ в Швейцарии? «Как в Швейцарии устроена система ЖКХ? Как выстроены отношения рядовых жителей с поставщиками коммунальных ресурсов». Спрашивали? Отвечаем! Автор: Игорь Петров

При этом никто и никогда не упоминает, что в домах Швейцарии официально предусмотрены периоды времени, когда шуметь вполне даже можно. Например, по два часа до обеда и после можно заниматься музыкой и играть на инструментах, а также пылесосить. Так что при всей упорядоченности жизни в этой стране здравого смысла тут еще никто не отменял.



Действительно ли под автовокзалом Лугано расположено огромное хранилище золота? Конец инфобокса

Простите, как? Про золото, которое, де, хранится под Федеральной площадью в Берне (вариант: под площадью Парадеплац в Цюрихе) я слыхал, но вот это в самом деле нечто новое. Наверное, в каждой стране и культуре есть похожие легенды. Помните? «Зарыто наследство старушкино под камнем на площади Пушкина»! Но, опять-таки, шутки в сторону: дабы избавить автовокзал в Лугано от массового наплыва «золотоискателей», мы подтверждаем, что все эти слухи не имеют с действительностью ничего общего (к площади Пушкина это тоже относится).

Я слышал, что все стратегически важные швейцарские мосты и туннели подготовлены к взрыву на случай вторжения врага? Конец инфобокса

Во второй половине 19-го века Швейцария начала претворять в жизнь стратегический оборонный план, который предусматривал, в том числе, организацию так называемого «предпольяВнешняя ссылка». В рамках этого плана, действительно, важные объекты вдоль государственных границ и основных транспортных артерий были подготовлены к подрыву. Реализация этого плана в расширенном масштабе продолжалась как во время Второй мировой войны, так и позже, время войны холодной.

Уроки истории Почему Гитлер не напал на Швейцарию. Часть I. К истории отношений нейтральной Швейцарии и гитлеровской Германии в период с 1933 по 1941 гг. Наш большой исторический материал. Автор: Игорь Петров

Взрывные устройства на опорах мостов, туннелей, на дорогах и взлетно-посадочных полосах сохранялись до 2000 года. В 2001 году в Сен-Готардском автомобильном туннеле произошел пожар. В ходе ремонтно-восстановительных работ под дорожным покрытием туннеля был обнаружен склад с несколькими тоннами взрывчатых веществ. Всё это поставило серьёзные вопросы в области обеспечения государственной безопасности и в плане приоритетов национального оборонного строительства.

Продолжает ли Швейцария опасаться вторжения иностранных войск с применением конвенциональных видов вооружений? В ноябре 2014 года руководство швейцарских Вооруженных сил признало наличие взрывчатки «на некоторых объектах», пообещав оперативно удалить её. В ответ на запрос портала SWI swissinfo.ch армейское руководство подтвердило, что «за прошедшее с тех пор время все планы по взрывам были свёрнуты, а все заряды деактивированы и демонтированы».

Правда ли, что большинство швейцарцев являются богатыми людьми? Конец инфобокса

Это очень устойчивое клише. Что, впрочем, неудивительно: по объему располагаемых активов в пересчете на душу населения швейцарцы уступаютВнешняя ссылка только Соединенным Штатам. Швейцария также является одним из рекордсменов по «концентрации» миллионеров, которые, в том числе, живут тут и уплачивают «аккордный» или «порасходный налог».

Но при этом подавляющее большинство жителей страны вовсе не располагают какими-то сверх-богатствами, будучи нормальным средним классом. Более того, по данным Федерального ведомства статистики (BfSВнешняя ссылка) в 2017 году 8,2% постоянных жителей Швейцарии находились за чертой бедности, а это примерно в абсолютных цифрах 675 000 человек при населении 8,5 млн.

С другой стороны, конечно, Швейцария страна состоятельная, 57,5% ее жителей относятся к устойчивому среднему классу. Налоговая система устроена так, что наиболее богатые слои общества уплачивают и наибольший объем налогов. Стоимость жизни в Швейцарии очень высока и того, что по международным стандартам является высоким доходом, в Швейцарии порой с трудом хватает, чтобы сводить концы с концами. И тем не менее, здесь есть все возможности для развития собственного бизнеса, а главное, здесь существуют стабильные правовые, политические и налоговые условия. И это, наверное, основное богатство этой страны.



Правда ли, что в Швейцарии нет государственных средств массовой информации? А как же, например, быть с национальным медиа-холдингом SRG SSRВнешняя ссылка? Ведь, например, я тут прочитал, что его финансирование осуществляется государством, да еще и принудительным образом? Конец инфобокса

Этот вопрос регулярно возникает у нас в комментариях. Ответ: государственных СМИ в Швейцарии нет, причем как по форме, так и по содержанию. В стране есть только частные и общественные СМИ. С частными все ясно, а что такое «общественные»? Так сложилось, что печатные СМИ в стране развивались в частном формате, а электронные — в общественном. Это означает, что финансируются такие СМИ, и наш портал в том числе, всем обществом в формате уплаты ежегодной «медиа-пошлины», которая сейчас составляет 1 франк в день.

Насчет принуждения. Да, тариф «пошлины» в конечном итоге устанавливается государственным постановлением: но только после того, как сама идея такого «медиа-сбора» и его тариф в последние годы (2015 и 2018 гг.) дважды выносились на суд народа в рамках национального референдума. Поэтому если сейчас каждое домохозяйство уплачивает в год 365 франков «медиа-пошлины», то не потому, что народ к этому «принудило» правительство, а потому, что так решил сам народ, предварительно проведя очень бурные, мягко говоря, дебаты. Тем самым этот самый 1 франк в день — это не государственные деньги, а деньги налогоплательщиков, тем более что, как говорила Маргарет Тэтчер, других денег в природе вообще не бывает.

Ликбез Как работают швейцарские масс-медиа? Как работают СМИ в Швейцарии? Об этом мы напоминаем в нашем коротком материале в формате «ликбез». Автор: Сибилла Бондольфи (Sibilla Bondolfi), Игорь Петров

Да, правительство страны, Федеральный совет, назначает до четверти состава совета директоров SRG SSR, но это всего лишь 25%, это даже не большинство, а абсолютное меньшинство. При этом никто из них не вправе вмешиваться в редакционную политику конкретных телеканалов или радиостанций. Попробовали бы они снять трубку и потребовать «снять» какой-то материал! История с Элизабет Копп им наука.

Но если электронные СМИ Швейцарии и являются «государственными», то только в том смысле что «государство» в Швейцарии — это прежде всего сам избиратель, в руках у которого находятся инструменты прямой демократии и который понимает, что в современном мире общественные СМИ, подконтрольные обществу и работающие на основе классических норм журналистики (отделение информации от комментария, запрет «джинсы» то есть рекламы в виде журналистского продукта, необходимость перепроверять источники, представлять все точки зрения и т.д.) — это пока единственное эффективное противоядие от эпидемии «фейковых новостей».

Мониторинг Имидж Швейцарии в иностранных СМИ Сыр и теннисист Роджер Федерер, банковская тайна и запрет строительства минаретов. Какие политические и социальные новости из Швейцарии занимают ... Автор: Софи Дуэ (Sophie Douez)



Перевод с французского: Евгений Мамонтов, ред. Игорь Петров, swissinfo.ch

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