Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 10:30 05.06.2018 - 10:30

Чтобы получить паспорт, надо знать, откуда есть пошел раклет и что такое «капунс». (Keystone)

Дэвид Льюис (David Lewis, 43) говорит на двух национальных языках Швейцарии и вообще-то по всем критериям подходит для получения паспорта Швейцарии. Однако власти общины Фрайенбах (Freienbach, кантон Швиц) отказали ему в предоставлении прав гражданства из-за того, что тот не смог ответить, откуда есть пошел раклет и что такое «капунс».

История эта произошла ещё в середине марта этого года. Проходя собеседование в комиссии по натурализации, претендент не знал, что раклет зародился в кантоне Вале и что капунс — это такие, упрощённо говоря, голубцы, причём, если верить легенде, это слово происходит от русского «капуста». Пришло оно в Швейцарию, якобы, с солдатами А. В. Суворова.

Пресса Швейцарии в недоумении. Дэвид Льюис хотя и родился в Великобритании, но уже в раннем детстве переселился вместе с родителями в город Шато-д`О (Château-d’Œx) что в кантоне Во. Большую часть своей жизни он провёл в Швейцарии, она стала для него второй родиной. Долгое время он работал в финансовой сфере и недавно открыл в Цюрихе свою собственную кофейню. В своей деревне Фрайенбах он активно участвует в общественной жизни.

Новая попытка

Однако комиссия по натурализации этой общины считает иначе. С ее точки зрения, Дэвид Льюис «в недостаточной степени знаком со швейцарскими привычками и обычаями». Именно такая запись содержится в итоговом протоколе того приснопамятного заседания, на котором британцу отказали в паспорте.

Кроме того, он, как указано в протоколе, не мог точно рассказать, в чём заключается «милиционный принцип» работы швейцарского парламента, каково число депутатов обеих его палат и сколько человек работает в правлении его собственной общины, которая, кстати, пока никак официально не отреагировала и не прокомментировало свое решение.

А пока Дэвид Льюис планирует вторую попытку. Паспорта он пока не получил, зато в его почтовом ящике оказался счёт на 2 700 франков. Именно в такую сумму община оценила все свои расходы, связанные с процессом натурализации британца, не знавшего, что такое «капунс».

Хотите проверить себя? Пройдите тест на знание страны, который обязаны выдержать претенденты на паспорт в кантоне БернВнешняя ссылка (немецкий язык) и в кантоне ЖеневаВнешняя ссылка (французский язык). Конец инфобокса



Подготовил: Игорь Петров, swissinfo.ch

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