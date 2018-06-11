Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 7:30 11.06.2018 - 07:30

Инаугурация места для упокоения буддистов прошла на кладбище Бремгартен в Берне. (Keystone)

В 2016 году в Швейцарии проживало около 37 тыс. буддистов, главным образом выходцев из Таиланда и Тибета, при этом вовсе не все швейцарские буддисты родились за рубежом. Эта религия, напомним, нашла немало своих адептов и на Западе, особенно в 1970-е годы. А теперь многие эти «буддисты по убеждениям» тоже приближаются к концу жизни.

Традиция «небесных погребений» в Тибете, когда тело умерших доставлялось на место последнего успокоения, надрезалось в нескольких местах и отдавалось хищным птицам, связана с нехваткой в тех краях топлива (дерева) для тел усопших. Поэтому в Европе тела буддистов, как правило, кремируют. Городское руководство Берна реализует сейчас проект по более тесной интеграции основных религиозных общин города, а потому оно давно уже поставило перед собой цель предоставить приверженцам пятой по значению мировой религии место для похорон, соответствующее их религиозным пожеланиям.

Традиции и современность «Хочу дарить позитивную энергию» Автор: Алина Тукалло, г. Цюрих Живущая в Швейцарии исполнительница мантр Дечен Шак-Дагсай — существо абсолютно нездешнее, ведь она — подарок божества Тары.

И вот теперь это место найдено на кладбище БремгартенВнешняя ссылка. Городские власти исходят из того, что ежегодно в Берне совершается от 10 до 12 буддистских похорон, а со временем их число будет понемногу расти. Как выглядит новое кладбище для буддистов? Это довольно обширный участок, напоминающий лесную поляну. На зелёной траве располагаются две подобные клумбам могильные урны в форме цветов лотоса. В каждой из них 30 надгробных плиток, украшенных цветочными композициями и свечами. На плитках — алюминиевые пластины с выгравированным именами умерших. Сами могильники-лотосы обсажены белыми цветами различных сортов.

На могильной площадке высажен большой серебристый клён, напоминающий своим видом дерево Бодхи, под которым принц Гаутама достиг Просветления во время медитации. У подножья ее находится статуя Будды, установленная на средства, пожертвованные местной Межкультурной буддистской ассоциацией. За более чем 150 лет существования Бремгартенского кладбища оно стало последним приютом для многих выдающихся личностей.

Например, здесь похоронен анархист Михаил Бакунин, лауреат Нобелевской премии Теодор Кох и швейцарский бард Мани Маттер. На кладбище Бремгартен традиционно хоронили христиан, а с 2002 года там отведён участок и для мусульман, где они могут быть похоронены на боку, лицом в сторону Мекки. Следующим шагом станет создание специального участка для похорон верующих-индуистов. В Берне существует с 1871 года и отдельное еврейское кладбище, на котором похоронены швейцарские шоколадные магнаты Камиль и Рольф Блох. У атеистов же и так широкий выбор — они могут быть похоронены на любом из трёх бернских кладбищ.

Религии в Швейцарии (справочно) Большую часть населения Швейцарии (8,4 млн) составляют христиане. Ведущей христианской общиной остаётся католическая — она составляет 37% от общего числа постоянных жителей страны (по состоянию на 2006 год). В последние 40 лет число католиков неуклонно сокращалось — в 1970 году на их долю приходилось 49% жителей страны. Меньше стало и протестантов, их доля упала с 49% в 1970 году до 25% в 2015 году. Следующие по численности религиозные сообщества — мусульмане (353 тыс. человек), индуисты (38 тыс.) и иудаисты (17 тыс.). Конец инфобокса



Подготовила: Людмила Клот.

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