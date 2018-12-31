В городе Сребреница сербские войска убили более 8 тыс. боснийских мусульман, в основном мужчин и мальчиков-подростков.

(Keystone)

В Швейцарии оправдан политик, отрицавший геноцид в Югославии. Где начинается расизм и заканчивается свобода слова? Этим непростым вопросом на прошлой неделе занимался Федеральный суд в Лозанне. А для начала: факты! В июле 1995 года гражданская война в Югославии достигла своей кульминации. В городе Сребреница сербские войска убили более 8 тыс. боснийских мусульман, в основном мужчин и мальчиков-подростков.

Для наблюдателей это зверство стало самым страшным преступлением против человечности и военным преступлением с момента окончания Второй мировой войны в Европе. С точки зрения Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ / ICTY) массовое убийство в Сребренице является актом геноцида. Однако политик муниципального уровня из кантона Тичино Донателло Поджи (Donatello Poggi) имеет на этот счет своё мнение.

Конфликт в Сирии Карла дель Понте критикует ООН и мировое сообщество Бывшая генпрокурор Швейцарии и прокурор Трибуналов ООН по бывшей Югославии и Руанде критикует безнаказанность военных преступлений в Сирии. Этот контент был опубликован 9 мая 2018 г. 12:02

В опубликованной им газетной колонке, а также в тексте, выложенном в свободный доступ в Интернет, он заявил, что такого рода оценки являются «пропагандистской ложью». Официальное число жертв является для него недостоверным, кроме того, он утверждал, что если в Сребренице и был совершён геноцид, то не против мусульман, а в отношении сербов.

Кантональный суд Тичино вынес в отношении Донателло Поджи обвинительный приговор, посчитав, что опубликованные им мнения являются нарушением норм швейцарского антирасистского законодательства, в рамках которого, в частности, отрицание геноцида и других военных преступлений и преступлений против человечности является уголовно наказуемым деянием.

Федеральный суд отменил приговор

Однако Федеральный суд в Лозанне пришёл по итогам рассмотрения этого дела к иному выводу и оправдал Д. Поджи. С одной стороны, установили лозаннские судьи, он отрицал геноцид. Однако ненависти в отношении боснийских мусульман он не возбуждал и к насилию против них и к дискриминации их по национально-религиозным признакам он нее призывал.

В центре его высказываний находится, скорее, критика в адрес НАТО, ЦРУ и МТБЮ. Суд в Лозанне признаёт, что опубликованные Д. Поджи тексты и мнения являются оскорбительными и неуважительными по отношению к жертвам геноцида в Сребренице и для их потомков, родных и близких. Однако применять в борьбе с такого рода высказываниями нормы уголовного право было бы «перегибом». Право на свободное высказывание своего мнения в Швейцарии имеет приоритет, что, с другой стороны, вовсе не означает, что суд одобряет или поддерживает данные мнения.

Решение оглядкой на «дело Перинчека»

Данное решение суда сделано и с учетом так называемого дела Догу Перинчека (Doğu Perinçek). Напомним, что в 2005 году этот общественный деятель публично отрицал в Швейцарии факт геноцида армян. Ассоциация «Швейцария-Армения» в июле 2005 года подала иск в Верховный суд Швейцарии в Лозанне, который в марте 2007 года признал Д. Перинчека виновным в расовой дискриминации.

Апелляционный суд отклонил жалобу Д. Перинчека в июне того же года, однако политик решил идти до конца и обжаловал решение швейцарцев в Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ), который 7 декабря 2013 года принял решение в его пользу.



Русскоязычная версия: Игорь Петров, swissinfo.ch

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