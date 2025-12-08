The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Аэропорт Цюриха снимет ограничения на провоз жидкостей

Аэропорт Цюриха: ограничения на продажу жидкости скоро закончатся
Новые 3D-сканеры избавят пассажиров от необходимости извлекать на контроле из рюкзаков жидкости и электронные устройства. Keystone-SDA

В аэропорту Цюриха вводится новый порядок прохождения предполётного контроля: благодаря современным 3D-сканерам пассажирам скоро больше не придётся извдекать из ручной клади ноутбуки, жидкости и косметику. Полный переход на новую систему ожидается к лету 2026 года.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Переход на новое оборудование начинается сегодня, в понедельник, 8 декабря: сначала новые 3D-сканеры появятся в основной зоне безопасности на первом уровне, затем такие же устройства установят и на остальных этажах здания Цюрихского аэропорта. Новая система позволит оставлять жидкости и электронные приборы в ручной клади — их больше не нужно будет выкладывать на лотки. Сканеры анализируют содержимое в трёхмерном формате и способны выявлять как твёрдые, так и жидкие взрывчатые вещества.

Подобные технологии уже используются в ряде крупных аэропортов мира. «Это, безусловно, существенное усовершенствование технологий досмотра», — заявил Рето Ланц (Reto Lanz), заместитель руководителя подразделения полиции аэропорта, отвечающего за предполетный досмотр пассажиров, выступая перед СМИ в пятницу, 5 декабря 2025 года. Он отметил, что пассажиров ждёт и ещё одно удобное нововведение: после прохождения досмотра пустые лотки будут автоматически возвращаться на место их выдачи перед лентой транспортёра.

Однако пока до полного перехода на новую систему действует прежний лимит: на данный момент, как и прежде, жидкости в ручной клади разрешено перевозить только в ёмкостях объёмом до 100 мл. После того как все четыре уровня зоны досмотра аэропорта Цюриха будут оборудованы новыми 3D-сканерами — ориентировочно это произойдёт к лету 2026 года, — пассажирам разрешат провозить в ручной клади жидкости в ёмкостях объёмом до 2 литров.

Если в ходе проверки возникнут сомнения, то изображения, созданные сканером, смогут быть проанализированы дистанционно в специальном ситуационном центре. Это повысит пропускную способность зоны досмотра аэропорта и ускорит весь процесс контроля. Новое оборудование, включая современные бодисканеры (body scanners), обошлось аэропорту Цюриха в 34 миллиона франков. Европейский союз отменил ограничения по жидкостям в 2024 году во всех аэропортах, уже внедривших аналогичную технологию.

Бодисканеры позволяют эффективно обнаруживать металлические предметы и в значительной мере заменяют прежний ручной досмотр. Для удобства рядом с этим устройством будет размещена пиктограмма в полный рост. Она покажет, как пассажиру следует встать и расположить руки. Если система зафиксирует подозрительный объект, то на пиктограмме в соответствующей зоне появится предупреждающая метка. «Но карманы перед прохождением досмотра всё равно придётся опустошать, а куртки — снимать», — уточнил Рето Ланц.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

