Встреча Зеленского и Путина: Макрон предложил Женеву
Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина должна состояться в Европе, лучше всего в Женеве.
В интервью, транслировавшемся во вторник на французском телеканале TF1 Info, э. Макрон, отвечая на вопрос о том, должна ли встреча, объявленная после переговоров президента США Дональда Трампа и нескольких европейских лидеров в Вашингтоне, пройти в Европе, сказал: «Это больше, чем гипотеза, это уже коллективная воля».
«Это будет нейтральная страна, так что, возможно, Швейцария. Я — за Женеву. Или другую страну. Последний раз двусторонние переговоры проходили в Стамбуле», — напомнил французский президент. В понедельник 18 августа 2025 года премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила провести эту встречу в Риме.
Что касается гарантий безопасности для Украины, то Макрон сообщил, что во вторник днём 19 августа совместно с Великобританией он организует встречу «коалиции единомышленников» (coalition of the willing) — тридцати стран, работающих над гарантиями безопасности для Украины и нуждающихся в регулярном доступе к информации о принятых решениях.
«Одновременно начнётся конкретная работа с американцами: уже во вторник наши дипломатические советники, министры и начальники штабов приступят к обсуждению того, кто готов и что именно сделать», — отметил президент Франции. Украина, по словам Э. Макрона, будет готова на уступки, которые она сочтёт правильными и оправданными.
«В любом случае мы должны быть крайне осторожны, когда говорим о признании захвата территорий силой в качестве законного (акта). Нельзя допустить ситуации, когда страны, являющиеся гарантами международного порядка, соглашаются с тем, что территории можно захватывать военной силой. Это означало бы открыть ящик Пандоры», — предупредил президент Франции.
