В Берне создадут мемориал в память о жертвах нацизма

По предложению городского совета Берна местом для установки памятного знака был выбран променад Casinoterrasse. Keystone-SDA

В центре Берна появится общественное мемориальное пространство, посвящённое памяти жертв нацизма. Об этом сообщил Федеральный департамент / министерство иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA).

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Федеральный совет Швейцарии (правительство) принял решение о создании мемориала ещё в 2023 году и выделил на проект 2,5 миллиона франков. По предложению городского совета Берна местом для установки памятного знака был выбран променад Casinoterrasse — живописная и значимая с исторической точки зрения локация, удобная для пешего доступа, примыкающая к одному из лучших в Швейцарии концертных залов и подходящая для людей с ограниченной мобильностью.

Следующим этапом станет архитектурно-художественный конкурс. К участию приглашены творческие команды со специализацией в областях искусства, архитектуры и истории. Их задача — разработать проект, который бы не только увековечивал память о жертвах национал-социализма, но и побуждал к осмыслению роли Швейцарии в нацистскую эпоху и к размышлениям на тему значения этих событий для современности.

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Как подчёркивает ФДИД, дизайн будущего мемориала должен быть «современным и эстетически выразительным». В центре концепции — темы преследований, связей между жертвами и Швейцарией, а также более чем актуальный вопрос исторической ответственности. Проекты будет оценивать жюри из 15 человек. В него входят шесть представителей федерального центра, города Берн и комитета инициаторов установки мемориала.

Предусмотрено участие также девяти независимых экспертов из сфер искусства, архитектуры, истории, музееведения и медиа. Председательницей жюри назначена искусствовед и куратор Мадлен Шуппли (Madeleine Schuppli). Победитель конкурса будет определён в начале 2026 года. Реализация проекта запланирована на 2027–2028 годы.

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