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В Берне создадут мемориал в память о жертвах нацизма

По предложению городского совета Берна, местом для установки памятного знака был выбран променад Casinoterrasse
По предложению городского совета Берна местом для установки памятного знака был выбран променад Casinoterrasse. Keystone-SDA

В центре Берна появится общественное мемориальное пространство, посвящённое памяти жертв нацизма. Об этом сообщил Федеральный департамент / министерство иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Федеральный совет Швейцарии (правительство) принял решение о создании мемориала ещё в 2023 году и выделил на проект 2,5 миллиона франков. По предложению городского совета Берна местом для установки памятного знака был выбран променад Casinoterrasse — живописная и значимая с исторической точки зрения локация, удобная для пешего доступа, примыкающая к одному из лучших в Швейцарии концертных залов и подходящая для людей с ограниченной мобильностью.

Следующим этапом станет архитектурно-художественный конкурс. К участию приглашены творческие команды со специализацией в областях искусства, архитектуры и истории. Их задача — разработать проект, который бы не только увековечивал память о жертвах национал-социализма, но и побуждал к осмыслению роли Швейцарии в нацистскую эпоху и к размышлениям на тему значения этих событий для современности.

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Как подчёркивает ФДИД, дизайн будущего мемориала должен быть «современным и эстетически выразительным». В центре концепции — темы преследований, связей между жертвами и Швейцарией, а также более чем актуальный вопрос исторической ответственности. Проекты будет оценивать жюри из 15 человек. В него входят шесть представителей федерального центра, города Берн и комитета инициаторов установки мемориала.

Предусмотрено участие также девяти независимых экспертов из сфер искусства, архитектуры, истории, музееведения и медиа. Председательницей жюри назначена искусствовед и куратор Мадлен Шуппли (Madeleine Schuppli). Победитель конкурса будет определён в начале 2026 года. Реализация проекта запланирована на 2027–2028 годы.

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