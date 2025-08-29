The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

В Прунтру продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном

Те, кто не живет в городе Прунтру, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.
Те, кто не живет в городе Прунтру, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре. Keystone-SDA

Действие запрета на посещение открытого бассейна в городе Прунтру (Pruntrut, кантон Юра, JU) для лиц, не проживающих в коммуне, истекает в это воскресенье, но он может быть продлён до конца купального сезона. Об этом сообщил мэр Филипп Эггерцвилер (Philippe Eggertswyler) в интервью агентству Keystone-SDA.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Он отметил, что доволен установившимся после введения запрета спокойствием и положительно оценивает это ограничение. По его словам, данная мера наверняка будет продлена до конца сезона в сентябре. «Она вновь обеспечила нам спокойствие в бассейне. Больше серьёзных инцидентов у нас не было», — указал Филипп Эггерцвилер, и добавил, что этим летом наблюдалось «значительное увеличение числа купленных абонементов. Люди вновь почувствовали, что бассейн принадлежит им».

Почти два месяца назад муниципальный совет города Прунтру (Pruntrut) и Межкоммунальный союз округа Прунтру (Syndicat intercommunal du district de PorrentruyВнешняя ссылка) приняли решение по соображениям безопасности ввести запрет на посещение муниципального открытого бассейна для лиц, не проживающих в этой общине. Межкоммунальные союзы в Швейцарии объединяют несколько коммун одного административного округа для решения задач, непосильных одной общине — от управления школами и бассейнами до пожарной безопасности и утилизации отходов.

Читайте также:

Показать больше
Жителям города из числа иностранных граждан уже предоставлено право участвовать в выборах и голосованиях на кантональном и коммунальном уровнях кантона Юра.

Показать больше

Швейцарская политика

Более тысячи иностранцев в Мутье получили право голоса

Этот контент был опубликован на Жителям города из числа иностранных граждан уже сейчас предоставлено право участвовать в выборах и голосованиях на кантональном и коммунальном уровнях кантона Юра.

Читать далее Более тысячи иностранцев в Мутье получили право голоса

С тех пор доступ к бассейну был разрешён только гражданам Швейцарии, а также обладателям вида на жительство или разрешения на работу в стране. Это решение вызвало бурные споры, вышедшие далеко за пределы кантона. До введения ограничений муниципальный совет сообщил в общей сложности о двух десятках случаях персональных запретов на посещение бассейна. Причинами стали неподобающее поведение, домогательства, угрозы насилия, грубость и несоблюдение правил. Большинство этих случаев касалось лиц из близлежащих французских приграничных населённых пунктов, приезжавших в Швейцарию.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

More

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Read more: Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
66 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Показать больше

Культура

В Швейцарии нашли сокровища бронзового века

Этот контент был опубликован на Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Читать далее В Швейцарии нашли сокровища бронзового века
Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Показать больше

Рабочее место

Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест

Этот контент был опубликован на Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Читать далее Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест
Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Показать больше

Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса

Этот контент был опубликован на Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Читать далее Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса
В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Показать больше

Рабочее место

Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды

Этот контент был опубликован на В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Читать далее Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды
Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Показать больше

История

Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»

Этот контент был опубликован на Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Читать далее Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»
Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Показать больше

Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes

Этот контент был опубликован на Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Читать далее Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes
Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Показать больше

Торговая политика

Швейцарская почта не шлет больше посылки в США

Этот контент был опубликован на Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Читать далее Швейцарская почта не шлет больше посылки в США
Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Показать больше

Рабочее место

Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии

Этот контент был опубликован на Типично «женские» и «мужские» профессии в Швейцарии по-прежнему существуют —новое исследование показало, в чем причина.

Читать далее Почему женщины и мужчины выбирают разные профессии
Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

Показать больше

В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки

Этот контент был опубликован на Уже в воскресенье около ста молодых людей в масках собрались на улице и подожгли, в частности, несколько мусорных баков.

Читать далее В Лозанне второй вечер подряд происходят беспорядки
Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Показать больше

Системы здравоохранения

Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы

Этот контент был опубликован на Швейцарские клиники призывают ускорить процесс признания иностранных меддипломов: власти в Берне обещают исправиться.

Читать далее Берн обещает быстрее признавать иностранные меддипломы

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Более 18 000 человек посетили Музей искусства и истории города Дельсберг (Delémont), в кантоне Юра с целью увидеть редчайшую Библию Мутье-Гранваля.

Показать больше

Библия Мутье-Гранваля привлекла в Делемон тысячи гостей

Этот контент был опубликован на Более 18 000 человек посетили Музей искусства и истории города Дельсберг (Delémont), в кантоне Юра с целью увидеть редчайшую Библию Мутье-Гранваля.

Читать далее Библия Мутье-Гранваля привлекла в Делемон тысячи гостей
Морозные зимы и нестабильные экономические перспективы – такова реальность региона швейцарской Юры, показанная в фильме Tout un hiver sans feu («Одна долгая зима без огня») польско-швейцарского режиссера Грега Зглински (Greg Zglinski). Фильм в 2005 году был удостоен премии Swiss Film Awards. Filmcoopi AG

Показать больше

Бедная, холодная и мятежная: маленькая Юра на большом экране

Этот контент был опубликован на Юбилейный 60-й Кинофестиваль в Золотурне посвятил отдельную ретроспективу фильмам о регионе швейцарской Юры.

Читать далее Бедная, холодная и мятежная: маленькая Юра на большом экране
Полвека назад, 23 июня 1974 года, избиратели Бернской Юры, семи западных регионов кантона Берн в ходе так называемого «Первого плебисцита» приняли решение о создании независимого от Берна кантона Юра.

Показать больше

Полвека назад в Швейцарии было решено начать создавать кантон Юра

Этот контент был опубликован на Спустя 50 лет после решающего референдума мечта сепаратистов о т. н. «единой Юре» остается мечтой.

Читать далее Полвека назад в Швейцарии было решено начать создавать кантон Юра
На вершине Эвереста, в глубинах океана у Мальдивских островов, в Камеруне или в Исландии — где только не оказывались в эти дни со своим флагом гордые обладатели гражданства Юры

Показать больше

Почему флаг кантона Юра облетел весь мир?

Этот контент был опубликован на Недавно власти кантона Юры организовали фотоконкурс по случаю 50-летие голосования на референдуме по вопросу создания суверенного кантона Юра.

Читать далее Почему флаг кантона Юра облетел весь мир?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR