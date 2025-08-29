В Прунтру продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном

Те, кто не живет в городе Прунтру, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре. Keystone-SDA

Действие запрета на посещение открытого бассейна в городе Прунтру (Pruntrut, кантон Юра, JU) для лиц, не проживающих в коммуне, истекает в это воскресенье, но он может быть продлён до конца купального сезона. Об этом сообщил мэр Филипп Эггерцвилер (Philippe Eggertswyler) в интервью агентству Keystone-SDA.

Он отметил, что доволен установившимся после введения запрета спокойствием и положительно оценивает это ограничение. По его словам, данная мера наверняка будет продлена до конца сезона в сентябре. «Она вновь обеспечила нам спокойствие в бассейне. Больше серьёзных инцидентов у нас не было», — указал Филипп Эггерцвилер, и добавил, что этим летом наблюдалось «значительное увеличение числа купленных абонементов. Люди вновь почувствовали, что бассейн принадлежит им».

Почти два месяца назад муниципальный совет города Прунтру (Pruntrut) и Межкоммунальный союз округа Прунтру (Syndicat intercommunal du district de PorrentruyВнешняя ссылка) приняли решение по соображениям безопасности ввести запрет на посещение муниципального открытого бассейна для лиц, не проживающих в этой общине. Межкоммунальные союзы в Швейцарии объединяют несколько коммун одного административного округа для решения задач, непосильных одной общине — от управления школами и бассейнами до пожарной безопасности и утилизации отходов.

С тех пор доступ к бассейну был разрешён только гражданам Швейцарии, а также обладателям вида на жительство или разрешения на работу в стране. Это решение вызвало бурные споры, вышедшие далеко за пределы кантона. До введения ограничений муниципальный совет сообщил в общей сложности о двух десятках случаях персональных запретов на посещение бассейна. Причинами стали неподобающее поведение, домогательства, угрозы насилия, грубость и несоблюдение правил. Большинство этих случаев касалось лиц из близлежащих французских приграничных населённых пунктов, приезжавших в Швейцарию.

