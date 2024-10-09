В Швейцарии заблокированы почти 2 000 онлайн-казино

Однако борьба с нелегальными онлайн-казино — это битва с ветряными мельницами: никто не знает, сколько ещё таких сайтов доступно в стране. Keystone-SDA

Количество нелегальных онлайн-казино, доступных в Швейцарии, стремительно увеличивается. Федеральная игорная комиссия вынуждена блокировать все большее количество нелегальных игорных порталов. Начиная с 2019 года ей уже пришлось заблокировать почти 2 000 нелегальных онлайн-казино.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Illegal online casinos on the rise in Switzerland Оригинал Читать далее Illegal online casinos on the rise in Switzerland

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Томас Фричи (Thomas Fritschi), глава секретариата Федеральной игорной комиссии (Eidgenössische Spielbankenkommission), точно не может сказать, сколько таких нелицензированных онлайн-казино существует на самом деле и сколько их доступно в Швейцарии. «Мы подозреваем, что нам удалось выявить только верхушку айсберга, у нас нет ни конкретных цифр, ни даже карты ситуации с нелегальными игорными онлайн-домами по всей Швейцарии».

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Ответственность за противодействие нелегальным азартным играм несут совместно Федеральное правительство и кантоны, субъекты федерации, что неизбежно ведет к усложнению всей этой работы и к проблемам в её координации на региональном уровне. Как ни странно, сражаться с нелегальными азартными играми в интернете куда сложнее, чем в аналоговом мире, где тоже бывают случаи организации нелегальных игр, например в покер на деньги.

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«Факт заключается в том, что открыть новый нелегальный сайт гораздо проще, чем закрыть такой сайт, — говорит Томас Фричи. Открытие портала занимает несколько минут. Властям же, со своей стороны, на то, чтобы заблокировать такой нелегальный игровой онлайн-портал, требуются дни, а так и недели. Нелегальные онлайн-казино несут в себе заметный потенциал опасностей и угроз, прежде всего для лиц, страдающих болезненными формами игровой зависимости. Большинство нелегальных провайдеров таких порталов вообще никак не учитывают данное обстоятельство.

Большинство провайдеров нелегальных азартных онлайн-игр расположено в Гибралтаре или на Мальте. Как говорит Томас Фричи, там такие компании работают вполне легально. «Но если легальная компания, например, на Мальте или Гибралтаре, запускает игровой онлайн-портал, доступный и в Швейцарии, то тогда такая фирма покидает зону законности. В Швейцарии такие сайты незаконны. Мы блокируем их, но привлечь виновных к ответственности мы не можем».

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Борьба с поставщиками возможностей для нелегальных азартных игр похожа на сражение с ветряными мельницами, при этом эта проблематика имеет прямые негативные последствия для системы пенсионного обеспечения страны («первый компонент» AHV). В отличие от легальных казино, нелегальные игорные дома не делают, как это предписано законодательством Швейцарии, социальных отчислений в бюджет AHV. По разным оценкам в результате пенсионный фонд «первого компонента» теряет более 200 миллионов швейцарских франков в год.

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