В Швейцарии преобладают устаревшие представления об иммигрантах

Молодой, хорошо образованный и из соседней страны — так сегодня выглядит типичный трудовой иммигрант в Швейцарии. Keystone-SDA

Группа учёных из Политеха Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL) и Женевского университета решила составить всесторонний портрет трудовой иммиграции в Швейцарию с 1966 года по настоящее время. Для этого исследователи проанализировали информацию переписей населения и Центральной миграционной информационной системы Швейцарии (ZEMIS).

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Результаты исследования опубликованы в научном журнале International Migration. Общественное восприятие иммигрантов в Швейцарии до сих пор во многом формируется под влиянием событий 1990-х годов, когда страна столкнулась с массовым притоком соискателей убежища, преимущественно мусульман с Балкан, планировавших остаться здесь на постоянной основе.

Однако, как подчёркивают авторы исследования, это представление больше не отражает реальности. «Сегодня большинство иммигрантов приезжают в Швейцарию, с тем чтобы получить образование или воспользоваться уникальными профессиональными возможностями. При этом примерно половина из них покидает страну через пять-десять лет, часто вместе со вновь созданной семьёй», — поясняет руководитель исследования Матиас Лерх (Mathias Lerch) из EPFL.

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Анализ также показал, что около 60% обладателей разрешений на проживание категорий B или C (буквы латинские) имеют высшее образование. Остальные 40% имеют среднее или начальное среднее образование и работают преимущественно в сфере услуг — например, в здравоохранении, общественном питании или строительстве.

«Если Швейцария хочет и дальше обеспечивать себе стабильный экономический рост, ей необходимо активнее искать новые источники рабочей силы», — подчёркивает Матиас Лерх. Количества выпускников швейцарских вузов, каждый год выходящих «в большую жизнь», по его словам, критически недостаточно для восполнения дефицита квалифицированных кадров. Одновременно растет спрос и на работников в сфере услуг.

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