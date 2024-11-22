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Дорожный хаос и ДТП из-за сильного снегопада в Швейцарии

Сильный снегопад привёл к дорожному хаосу и к многочисленным авариям во многих регионах Швейцарии.
Сильный снегопад привёл к дорожному хаосу и к многочисленным авариям во многих регионах Швейцарии. Keystone-SDA

Сильный снегопад, случившийся в конце четверга и в ночь на пятницу 22 ноября 2024 года привёл к дорожному хаосу и к многочисленным авариям во многих регионах Швейцарии. Утром в пятницу ситуация начала постепенно нормализовываться.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В частности, в немецкоязычной Швейцарии было зарегистрировано большое количество аварий из-за сложных дорожных условий. В кантоне Берн к раннему утру пятницы 22 ноября было зарегистрировано около 130 дорожных аварий. В столкновении военного автомобиля и туристического автобуса на автостраде А1 возле г. Кирхберг пострадали девять человек, находившихся в армейском грузовике. Во всех остальных авариях в кантоне Берн пострадали шесть человек.

Примерно 150 аварий было зарегистрировано в кантоне Цюрих, 120 в Санкт-Галлене, 60 в Аргау и по 40 в кантонах Тургау и Золотурн. Аварии произошли в кантонах Цуг, Люцерн и Граубюнден. Они привели к незначительным повреждениям машин и к нескольким легким травмам. По словам полиции основной причиной аварий стала недостаточная дистанция между автомобилями и неадекватная погоде скорость. Многие машины еще даже не успели «переобуться» на зимние шины.

По словам полиции основной причиной аварий стала недостаточная дистанция между автомобилями и неадекватная погоде скорость.
По словам полиции основной причиной аварий стала недостаточная дистанция между автомобилями и неадекватная погоде скорость. Keystone / Peter Klaunzer

Во многих регионах дорожным службам пришлось выйти в ночную смену. Транспортные системы в Базеле, Цюрихе и Берне частично возобновили работу утром в пятницу. Национальный железнодорожный перевозчик SBB ожидает, что задержки и отмены поездов продолжатся и в пятницу утром. Как объявила компания SBB на платформе X рано утром в пятницу «несколько сотен сотрудников SBB делали все возможное, чтобы устранить последствия непогоды в виде нарушений в работе воздушных контактных линий, а также обледеневших участков железной дороги».

Из-за плохих дорожных условий в четверг вечером движение трамваев и автобусов в Берне было остановлено, автобусы возобновили движение примерно в 9 утра в пятницу 22 ноября.
Из-за плохих дорожных условий в четверг вечером движение трамваев и автобусов в Берне было остановлено, автобусы возобновили движение примерно в 9 утра в пятницу 22 ноября. Keystone / Peter Klaunzer

Из-за плохих дорожных условий в четверг вечером движение трамваев и автобусов в Берне было остановлено, автобусы возобновили движение примерно в 9 утра в пятницу 22 ноября. Компания Bernmobil рассчитывает, что трамвайное сообщение возобновится ближе к полудню. Такая же ситуация в целом складывается в Базеле и Цюрихе. Аэропорт Цюриха каких-либо серьезных сбоев в работе не испытал. Все взлетно-посадочные полосы были готовы к возобновлению работы в 06:00 утра пятницы, службы аэропорта работали всю ночь, расчищая взлетно-посадочные полосы и другие прилегающие территории. Но несколько рейсов из аэропорта Цюриха все же пришлось отменить в четверг ближе к вечеру.

Из-за интенсивного снегопада города завалило снегом.
Из-за интенсивного снегопада города завалило снегом: Цюрих. Keystone / Ennio Leanza

Из-за интенсивного снегопада города завалило снегом. В городе Санкт-Галлен, например, в ночь на пятницу выпало 25 сантиметров осадков в виде снега. Федеральное Ведомство метеорологии и климатологии (Meteo Schweiz) сообщило на платформе X, что в ночь на пятницу снежный покров в низинных регионах вырос более чем до 20 сантиметров. В западной франкофонной части Швейцарии снега было немного меньше, хотя и там в ряде городов выпало до 20 см снега. Согласно прогнозу в пятницу 22 ноября 2024 года в низменностях по всей Швейцарии возможны дальнейшие отдельные кратковременные снежные осадки, но самые сильные снегопады уже позади.

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