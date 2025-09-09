Замужние женщины получают меньше женатых мужчин

Гражданское состояние, наличие родительских функций и возраст: ключевые факторы гендерного разрыва в оплате труда в Швейцарии. Keystone-SDA

Гражданское состояние, наличие родительских функций и возраст заметно влияют на различия в уровне заработной платы женщин и мужчин в Швейцарии. Так, в 2022 году замужние женщины зарабатывали значительно меньше, чем женатые мужчины. Разрыв становится ещё более выраженным, если в семье есть дети.

Согласно отчёту Федерального совета (правительство Швейцарии), представленному парламенту, замужние женщины в 2022 году зарабатывали на 16% меньше, чем женатые мужчины. Такая разница наблюдалась при этом как в частном секторе экономики, так и в сфере государственного управления и на госпредприятиях. У незамужних женщин и мужчин различие в заработке составляло лишь 1,3%.

Часть этих различий можно объяснить личными характеристиками работников, занимаемой должностью или отраслью. Но значительная часть остаётся необъяснимой с помощью объективных факторов. Как указывает телеканал SRFВнешняя ссылка, особенно велик зарплатный разрыв у супругов с детьми. Незамужние женщины без детей зарабатывали за отчетный период на 1,9 процента меньше, чем их бездетные коллеги-мужчины. Однако среди женатых мужчин и замужних женщин, имеющих детей, разница достигала уже 21 процента. Возраст усиливает этот разрыв.

Замужние женщины до 29 лет зарабатывали примерно на 7 процентов меньше, чем их сверстники из категории «женатые мужчины». В возрасте от 30 до 49 лет разница составляла 13 процентов, а после 50 лет — уже 20 процентов. Иными словами: чем старше женщины, тем сильнее различия в зарплатах. Важную при этом роль играет и профессиональное положение: чем выше уровень должности, тем заметнее разрыв в пользу мужчин.

При этом по мере продвижения вверх по карьерной лестнице доля женщин постоянно уменьшается. Усреднённые данные показывают: родители — и мужчины, и женщины — в среднем зарабатывают больше бездетных коллег. Это связано, правда, не столько с самим фактом появления детей, сколько с «эффектом отбора» и возрастной структурой: чаще всего семья заводится уже тогда, когда у человека есть стаж, опыт и более устойчивое положение на рынке труда.

Но гендерная разница остаётся: у мужчин после рождения ребёнка наблюдается так называемая «премия за отцовство» — работодатели чаще воспринимают их как «кормильцев семьи» и предоставляют прибавки или обеспечивают продвижение по службе. У женщин же рост дохода после рождения ребёнка минимален и нередко превращается в «штраф за материнство» — в замедленный темп повышения зарплаты и в ограничение карьерных возможностей. Поэтому именно на верхних уровнях иерархии объективно необъяснимый гендерный разрыв особенно велик.

Уточненная аналитика

Влияет на ситуацию и объём занятости. Женщины, работающие на полную ставку (100%), зарабатывают в среднем на 11 процентов меньше мужчин. Если занятость женщины составляет менее 50 процентов, то разница сокращается до 1,2 процента. При этом с возрастом женщины чаще переходят на частичную занятость, тогда как неполный рабочий день в основном выбирают молодые мужчины. Федеральный совет подчёркивает: эти различия не могут быть объяснены ни гражданским состоянием, ни наличием родительских функций.

В будущем Федеральное статистическое Ведомство (Bundesamt für Statistik, BFS) намерено, поэтому, включать в свою аналитику дополнительные показатели. Это позволит точнее отслеживать влияние возраста и семейного статуса на уровень заработной платы женщин и мужчин. Данные указанного правительственного доклада подтверждают: гендерный разрыв в оплате труда в Швейцарии связан даже не только с выбором профессии или форматом занятости, сколько с глубинными социальными механизмами — начиная от стереотипов о роли «кормильца» до системного «штрафа за материнство».

Для сферы политики это означает необходимость более точных статистических и иных инструментов, которые учитывали бы влияние на доходы таких факторов, как возраст, семейный статус и положение в карьерной иерархии. В обществе же вопрос равной оплаты остаётся тестом на готовность сочетать традиции с современными принципами равноправия.

