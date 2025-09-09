The Swiss voice in the world since 1935
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Замужние женщины получают меньше женатых мужчин

Гражданское состояние, наличие родительских функций и возраст: ключевые факторы гендерного разрыва в оплате труда в Швейцарии
Гражданское состояние, наличие родительских функций и возраст: ключевые факторы гендерного разрыва в оплате труда в Швейцарии. Keystone-SDA

Гражданское состояние, наличие родительских функций и возраст заметно влияют на различия в уровне заработной платы женщин и мужчин в Швейцарии. Так, в 2022 году замужние женщины зарабатывали значительно меньше, чем женатые мужчины. Разрыв становится ещё более выраженным, если в семье есть дети.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Телеканал SRF / портал Swissinfo

Согласно отчёту Федерального совета (правительство Швейцарии), представленному парламенту, замужние женщины в 2022 году зарабатывали на 16% меньше, чем женатые мужчины. Такая разница наблюдалась при этом как в частном секторе экономики, так и в сфере государственного управления и на госпредприятиях. У незамужних женщин и мужчин различие в заработке составляло лишь 1,3%.

Часть этих различий можно объяснить личными характеристиками работников, занимаемой должностью или отраслью. Но значительная часть остаётся необъяснимой с помощью объективных факторов. Как указывает телеканал SRFВнешняя ссылка, особенно велик зарплатный разрыв у супругов с детьми. Незамужние женщины без детей зарабатывали за отчетный период на 1,9 процента меньше, чем их бездетные коллеги-мужчины. Однако среди женатых мужчин и замужних женщин, имеющих детей, разница достигала уже 21 процента. Возраст усиливает этот разрыв.

Читайте также:

Показать больше
Для большинства работающих швейцарцев ключевым фактором при выборе работы остаётся атмосфера в коллективе.

Показать больше

ИИ и работа

Хорошая рабочая атмосфера швейцарцам важнее зарплаты

Этот контент был опубликован на Для большинства работающих швейцарцев ключевым фактором при выборе работы остаётся атмосфера в коллективе.

Читать далее Хорошая рабочая атмосфера швейцарцам важнее зарплаты

Замужние женщины до 29 лет зарабатывали примерно на 7 процентов меньше, чем их сверстники из категории «женатые мужчины». В возрасте от 30 до 49 лет разница составляла 13 процентов, а после 50 лет — уже 20 процентов. Иными словами: чем старше женщины, тем сильнее различия в зарплатах. Важную при этом роль играет и профессиональное положение: чем выше уровень должности, тем заметнее разрыв в пользу мужчин.

При этом по мере продвижения вверх по карьерной лестнице доля женщин постоянно уменьшается. Усреднённые данные показывают: родители — и мужчины, и женщины — в среднем зарабатывают больше бездетных коллег. Это связано, правда, не столько с самим фактом появления детей, сколько с «эффектом отбора» и возрастной структурой: чаще всего семья заводится уже тогда, когда у человека есть стаж, опыт и более устойчивое положение на рынке труда.

Но гендерная разница остаётся: у мужчин после рождения ребёнка наблюдается так называемая «премия за отцовство» — работодатели чаще воспринимают их как «кормильцев семьи» и предоставляют прибавки или обеспечивают продвижение по службе. У женщин же рост дохода после рождения ребёнка минимален и нередко превращается в «штраф за материнство» — в замедленный темп повышения зарплаты и в ограничение карьерных возможностей. Поэтому именно на верхних уровнях иерархии объективно необъяснимый гендерный разрыв особенно велик.

Уточненная аналитика

Влияет на ситуацию и объём занятости. Женщины, работающие на полную ставку (100%), зарабатывают в среднем на 11 процентов меньше мужчин. Если занятость женщины составляет менее 50 процентов, то разница сокращается до 1,2 процента. При этом с возрастом женщины чаще переходят на частичную занятость, тогда как неполный рабочий день в основном выбирают молодые мужчины. Федеральный совет подчёркивает: эти различия не могут быть объяснены ни гражданским состоянием, ни наличием родительских функций.

Также по теме:

Показать больше
Несмотря на то, что принцип гендерного равенства был закреплен в Федеральной конституции Швейцарии уже более 40 лет назад, на рынке труда и заработной платы все еще сохраняются заметные диспропорции в области оплаты труда мужчин и женщин.

Показать больше

Как Швейцария противодействует неравенству в зарплатах мужчин и женщин

Этот контент был опубликован на Швейцария лидирует в борьбе с «необъяснимыми» диспропорциями в области оплаты труда мужчин и женщин, придумав специальный инструмент.

Читать далее Как Швейцария противодействует неравенству в зарплатах мужчин и женщин

В будущем Федеральное статистическое Ведомство (Bundesamt für Statistik, BFS) намерено, поэтому, включать в свою аналитику дополнительные показатели. Это позволит точнее отслеживать влияние возраста и семейного статуса на уровень заработной платы женщин и мужчин. Данные указанного правительственного доклада подтверждают: гендерный разрыв в оплате труда в Швейцарии связан даже не только с выбором профессии или форматом занятости, сколько с глубинными социальными механизмами — начиная от стереотипов о роли «кормильца» до системного «штрафа за материнство».

Для сферы политики это означает необходимость более точных статистических и иных инструментов, которые учитывали бы влияние на доходы таких факторов, как возраст, семейный статус и положение в карьерной иерархии. В обществе же вопрос равной оплаты остаётся тестом на готовность сочетать традиции с современными принципами равноправия.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

А также информация к размышлению:

Показать больше
Photo of a woman showing papers to an elderly woman on a table

Показать больше

Демография

Швейцарские женщины получают меньшую пенсию, чем мужчины

Этот контент был опубликован на Гендерный разрыв в области пенсионного обеспечения в Швейцарии порой достигает одной трети.

Читать далее Швейцарские женщины получают меньшую пенсию, чем мужчины

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?

Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Отметки «мне нравится»
2 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
69 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Кантональный парламент Цюриха в понедельник высказался против признания Палестины в качестве самостоятельно государства.

Показать больше

Парламент Цюриха: «Не давать денег террористам»

Этот контент был опубликован на Кантональный парламент Цюриха в понедельник высказался против признания Палестины в качестве самостоятельно государства.

Читать далее Парламент Цюриха: «Не давать денег террористам»
В воскресенье жители страны смогут увидеть лунное затмение. Луна войдёт в земную тень и окрасится в медно-красный цвет.

Показать больше

Где и как лучше всего наблюдать лунное затмение в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В воскресенье жители страны смогут увидеть лунное затмение. Луна войдёт в земную тень и окрасится в медно-красный цвет.

Читать далее Где и как лучше всего наблюдать лунное затмение в Швейцарии
Власти кантона Вале представили план действий по восстановлению разрушенной оползнем деревни Блаттен (Blatten).

Показать больше

Адаптация к изменению климата

Где будет снова построена деревня Блаттен?

Этот контент был опубликован на Власти кантона Вале представили план действий по восстановлению разрушенной оползнем деревни Блаттен (Blatten).

Читать далее Где будет снова построена деревня Блаттен?
Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность их сокращает

Показать больше

Рабочее место

Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность сокращает

Этот контент был опубликован на Во втором квартале 2025 года занятость в Швейцарии слегка выросла, прежде всего за счёт развития сферы услуг.

Читать далее Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность сокращает
Швейцарская почта представила новую почтовую марку с изображением флакона для чистящего средства WC-Ente («туалетный утёнок»).

Показать больше

История

Швейцарская почта посвятила марку «туалетному утёнку»

Этот контент был опубликован на Швейцарская почта представила новую почтовую марку с изображением флакона для чистящего средства WC-Ente («туалетный утёнок»).

Читать далее Швейцарская почта посвятила марку «туалетному утёнку»
С 4 по 7 сентября 2025 года курортный регион Ароза (кантон Граубюнден) вновь станет столицей олдтаймеров.

Показать больше

Культура

В Арозе пройдут парад и гонка машин-олдтаймеров

Этот контент был опубликован на С 4 по 7 сентября 2025 года курортный регион Ароза (кантон Граубюнден) вновь станет столицей олдтаймеров.

Читать далее В Арозе пройдут парад и гонка машин-олдтаймеров
Швейцарская общественная радиотелевизионная компания SRF до конца года ликвидирует ещё 66 полных штатных ставок.

Показать больше

Рабочее место

Телерадиоканал SRF сократит 66 рабочих мест

Этот контент был опубликован на Швейцарская общественная радиотелевизионная компания SRF до конца года ликвидирует ещё 66 полных штатных ставок.

Читать далее Телерадиоканал SRF сократит 66 рабочих мест
Лоран Фрекс (Laurent Freixe) долгое время скрывал факт личных отношений с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении.

Показать больше

Агробизнес

Nestlé уволила гендиректора из-за отношений с подчинённой

Этот контент был опубликован на Лоран Фрекс (Laurent Freixe) долгое время скрывал факт личных отношений с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении.

Читать далее Nestlé уволила гендиректора из-за отношений с подчинённой
Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Показать больше

Швейцарский ИИ

Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Этот контент был опубликован на Компания Just Eat Takeaway, запускает в Швейцарии экспериментальный проект: еду на дом будут доставлять роботы.

Читать далее Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat
Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари требуют компенсации за ущерб, вызванный изменением климата.

Показать больше

Решения в области климата

Суд решит, допустим ли климатический иск против Holcim

Этот контент был опубликован на Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари требуют компенсации за ущерб, вызванный изменением климата.

Читать далее Суд решит, допустим ли климатический иск против Holcim

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
В основе швейцарский модели находится принцип «единства во многообразии». Но как этот принцип реализуется на практике?

Показать больше

Швейцарцы живут в социальных «пузырях»

Этот контент был опубликован на В основе швейцарский модели находится принцип «единства во многообразии». Но как этот принцип реализуется на практике?

Читать далее Швейцарцы живут в социальных «пузырях»
lakeside

Показать больше

Швейцария: «остров везения» с небольшими проблемами

Этот контент был опубликован на Швейцарская общественная ТРК SRG SSR решила выяснить, как себя чувствуют жители самой состоятельной страны мира накануне парламентских выборов.

Читать далее Швейцария: «остров везения» с небольшими проблемами
office

Показать больше

Гендерного разрыва в оплате труда в Швейцарии нет

Этот контент был опубликован на Таковы итоги новейшего исследования, проведенного накануне начавшейся сегодня в стране «феминистской забастовки».

Читать далее Гендерного разрыва в оплате труда в Швейцарии нет
Frauenfussball-Nationalmannschaft singt Hymne

Показать больше

Мужской и женский футбол – игра одна, но платят по-разному

Этот контент был опубликован на В ноябре начнется Чемпионат мира по футболу среди мужских команд - и игроки многих сборных получат призовые выше, чем их коллеги-женщины.

Читать далее Мужской и женский футбол – игра одна, но платят по-разному

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR