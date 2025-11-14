Игровой бум в Швейцарии продолжается
Видеоигры становятся в Швейцарии всё популярнее — быстрее всего растёт интерес к играм на консолях.
Согласно свежему исследованию Digimonitor, проведённому Ассоциацией электронных медиа Швейцарии (IGEM, Interessengemeinschaft elektronische Medien) и Швейцарским обществом по исследованию рекламных медиа (WEMF, AG für Werbemedienforschung), уже 57 % населения страны регулярно играют в видеоигры. Это около 3,6 миллиона человек. Причём 23 % делают это ежедневно.
Что особенно интересно: впервые доля геймеров превысила показатели пользователей стриминговых платформ — сервисом Spotify пользуются 55 % опрошенных, а абонентами Netflix являются 54 %. По сравнению с прошлым годом число людей, играющих ежедневно, выросло с 1,3 до 1,4 миллиона. Наибольший прирост аудитории наблюдается у консолей PlayStation и Nintendo Switch.
Смартфон, тем не менее, остаётся главным игровым устройством: 2,7 миллиона человек предпочитают играть именно на нём. Далее следуют консоли (1,7 млн), планшеты (1,3 млн), ноутбуки (1,1 млн) и настольные ПК (0,9 млн). При этом большинство пользователей тратят на игры мало или вовсе ничего: 47 % не платят за игры совсем, а только 30 % готовы платить хоть что-то.
Что касается жанров, в лидерах остаются так называемые casual-игры — логические, обучающие и развивающие память. Более «хардкорные» форматы — гонки, шутеры от первого лица и классические игры-платформеры (жанр, где игрок управляет своим персонажем, скачущим, прыгающим и преодолевающим препятствия) — традиционно привлекают главным образом молодых мужчин.
