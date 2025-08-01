Каковы идеалы швейцарцев: опрос ко Дню 1 августа

Нейтралитет и «добрые услуги» утрачивают значение в общественном самовосприятии: опрос ко дню национального праздника Швейцарии. Keystone

Нейтралитет и посредничество утрачивают былое значение в общественном самовосприятии: опрос ко дню национального праздника Швейцарии Дню 1 Августа.

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Эвелелин Шлаури (Evelyne Schlauri) / телеканал SRF / портал Swissinfo

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Швейцария ассоциируется у граждан и жителей страны прежде всего с природной красотой, устойчивой политической системой и надёжной экономикой. А вот нейтралитет, несмотря на его международную узнаваемость, больше не воспринимается в качестве одного из главных национальных идеалов. Об этом свидетельствует репрезентативный опрос института изучения общественного мнения Sotomo, приуроченный к национальному празднику Швейцарии Дню 1 августа.

Исследование проводилось по заказу пивоваренной компании Feldschlösschen. В опросе приняли участие 2 787 человек старше 18 лет из всех четырех языковых регионов страны. Данные собирались в период с 6 по 20 ноября 2024 года. Целью опроса, итоги которого были опубликованы в феврале 2025 года, был поиск ответа на вопрос о характере общественных «скреп». Некоторые данные, в частности ответы на вопросы «Каковы для вас как для граждан Швейцарии приоритетные идеалы?» и «Что способствует сплочённости в стране?», публикуются впервые.

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Абсолютным лидером среди ответов на вопрос «Что для вас является идеалом Швейцарии?» стала политическая система. Прямую демократию, федерализм и традиции политической работы на общественных началах в качестве важнейших отличительных черт страны назвали 54% опрошенных. На втором месте — экономика: стабильная, надёжная, эффективная. Её прежде всего ценят 46% респондентов. Особенно часто экономическая модель успеха упоминается пожилыми людьми, тогда как в возрастной группе 18–35 лет ее на первое место ставят лишь 31% опрошенных. Третье место занимает природа: горы, озёра, пейзажи.

Нейтралитет уже не столь важен

По словам политолога и главы НИИ Sotomo Михаэля Херманна (Michael Hermann), один из ключевых выводов из этого опроса — не все традиционные черты «швейцарской исключительности» живы в общественном сознании в одинаковой степени. «Особую актуальность сохраняет всё, что связано с внутренней политикой: прямая демократия, федерализм, традиции участия граждан в политике, а также экономический успех», — отмечает он. Напротив, такие международные факторы, как нейтралитет и посредничество, все ещё хорошо известные за пределами страны, значимы для самоидентификации населения в куда меньшей степени.

Как подчёркивает Михаэль Херманн, референдумы порой вызывают конфликты и обостряют общественные разногласия, но они напрямую вовлекают граждан в принятие решений и дают людям ощущение реального политического участия в делах общества (res publica). Keystone / Martial Trezzini

Их в качестве приоритетных идеалов и ценностей назвали лишь 30% респондентов. «И вот меня действительно удивило, — признаётся Михаэль Херманн в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка. — Нейтралитет и даже суверенитет не воспринимаются как главные идеалы страны, на первое место их ставит меньше трети населения. Хотя другие исследования показывают: в принципе, нейтралитет всё ещё пользуется широкой поддержкой в обществе. Вместе с тем в результатах данного пороса особенно заметной оказалась региональная специфика. Если по вопросу политической модели успеха консенсус очевиден, то далее предпочтения расходятся.

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В немецкоязычных регионах на втором месте экономика (49%), во франкоязычных — природная красота (47%). А вот в италоязычном регионе на первом месте (43%) стоят как раз нейтралитет и «добрые услуги» (посредничество и миротворчество). Влияет на оценку и рейтинг идеалов и партийная принадлежность. Центристы (Mitte) чаще всего на первом месте называют политическую систему (61%), сторонники либералов (GLP — 64%, FDP — 72%) на первое место ставят экономику. Избирательный базис Швейцарской народной партии (SVP) ставит во главу угла суверенитет (59%) и нейтралитет (49%). А те, кто склонны симпатизировать социал-демократам (SP) и «Зелёным» (GPS) чаще всего на первом месте упоминают солидарность и «разнообразие».

Прямая демократия, главная «скрепа»

Но все они убеждены, что главный фактор общественной сплочённости в стране — это прямая демократия. Более 70% убеждены, что именно она объединяет страну. Этот фактор — абсолютный лидер. Все остальные особенности швейцарской общественной и политической модели, включая «дуальную систему» образования, федерализм, военную службу и систему политического волонтёрства, значительно уступают ей по значимости. Как подчёркивает Михаэль Херманн, референдумы порой вызывают конфликты и обостряют общественные разногласия, но они напрямую вовлекают граждан в принятие решений и дают людям ощущение реального политического участия в делах общества (res publica).

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Именно поэтому прямая демократия — это не только главный идеал страны, но и основной «клей» всего швейцарского общества. Понижение степени значимости нейтралитета, по мнению М. Херманна, связано с изменившейся геополитической ситуацией. «С началом войны в Украине, на фоне торговых конфликтов и нестабильности становится понятно: даже нейтральная страна не может оставаться в стороне от мировых процессов». Что касается суверенитета, то, как отмечает эксперт, он по-прежнему активно обсуждается на политической арене Швейцарии, но «для широкой публики сегодня этот вопрос в какой-то мере уже утратил свою прежнюю центральную роль».

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