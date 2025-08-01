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Каковы идеалы швейцарцев: опрос ко Дню 1 августа

Нейтралитет и «добрые услуги» утрачивают значение в общественном самовосприятии: опрос ко дню национального праздника Швейцарии.
Нейтралитет и «добрые услуги» утрачивают значение в общественном самовосприятии: опрос ко дню национального праздника Швейцарии. Keystone

Нейтралитет и посредничество утрачивают былое значение в общественном самовосприятии: опрос ко дню национального праздника Швейцарии Дню 1 Августа.

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Эвелелин Шлаури (Evelyne Schlauri) / телеканал SRF / портал Swissinfo
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Швейцария ассоциируется у граждан и жителей страны прежде всего с природной красотой, устойчивой политической системой и надёжной экономикой. А вот нейтралитет, несмотря на его международную узнаваемость, больше не воспринимается в качестве одного из главных национальных идеалов. Об этом свидетельствует репрезентативный опрос института изучения общественного мнения Sotomo, приуроченный к национальному празднику Швейцарии Дню 1 августа.

Исследование проводилось по заказу пивоваренной компании Feldschlösschen. В опросе приняли участие 2 787 человек старше 18 лет из всех четырех языковых регионов страны. Данные собирались в период с 6 по 20 ноября 2024 года. Целью опроса, итоги которого были опубликованы в феврале 2025 года, был поиск ответа на вопрос о характере общественных «скреп». Некоторые данные, в частности ответы на вопросы «Каковы для вас как для граждан Швейцарии приоритетные идеалы?» и «Что способствует сплочённости в стране?», публикуются впервые.

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Абсолютным лидером среди ответов на вопрос «Что для вас является идеалом Швейцарии?» стала политическая система. Прямую демократию, федерализм и традиции политической работы на общественных началах в качестве важнейших отличительных черт страны назвали 54% опрошенных. На втором месте — экономика: стабильная, надёжная, эффективная. Её прежде всего ценят 46% респондентов. Особенно часто экономическая модель успеха упоминается пожилыми людьми, тогда как в возрастной группе 18–35 лет ее на первое место ставят лишь 31% опрошенных. Третье место занимает природа: горы, озёра, пейзажи.

Нейтралитет уже не столь важен

По словам политолога и главы НИИ Sotomo Михаэля Херманна (Michael Hermann), один из ключевых выводов из этого опроса — не все традиционные черты «швейцарской исключительности» живы в общественном сознании в одинаковой степени. «Особую актуальность сохраняет всё, что связано с внутренней политикой: прямая демократия, федерализм, традиции участия граждан в политике, а также экономический успех», — отмечает он. Напротив, такие международные факторы, как нейтралитет и посредничество, все ещё хорошо известные за пределами страны, значимы для самоидентификации населения в куда меньшей степени.

«Февральский 2025 года «Справочник избирателя» февраль очень тонкий, всего 16 страниц, так как на федеральный референдум вынесен только один вопрос».
Как подчёркивает Михаэль Херманн, референдумы порой вызывают конфликты и обостряют общественные разногласия, но они напрямую вовлекают граждан в принятие решений и дают людям ощущение реального политического участия в делах общества (res publica). Keystone / Martial Trezzini

Их в качестве приоритетных идеалов и ценностей назвали лишь 30% респондентов. «И вот меня действительно удивило, — признаётся Михаэль Херманн в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка. — Нейтралитет и даже суверенитет не воспринимаются как главные идеалы страны, на первое место их ставит меньше трети населения. Хотя другие исследования показывают: в принципе, нейтралитет всё ещё пользуется широкой поддержкой в обществе. Вместе с тем в результатах данного пороса особенно заметной оказалась региональная специфика. Если по вопросу политической модели успеха консенсус очевиден, то далее предпочтения расходятся.

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В немецкоязычных регионах на втором месте экономика (49%), во франкоязычных — природная красота (47%). А вот в италоязычном регионе на первом месте (43%) стоят как раз нейтралитет и «добрые услуги» (посредничество и миротворчество). Влияет на оценку и рейтинг идеалов и партийная принадлежность. Центристы (Mitte) чаще всего на первом месте называют политическую систему (61%), сторонники либералов (GLP — 64%, FDP — 72%) на первое место ставят экономику. Избирательный базис Швейцарской народной партии (SVP) ставит во главу угла суверенитет (59%) и нейтралитет (49%). А те, кто склонны симпатизировать социал-демократам (SP) и «Зелёным» (GPS) чаще всего на первом месте упоминают солидарность и «разнообразие».

Прямая демократия, главная «скрепа»

Но все они убеждены, что главный фактор общественной сплочённости в стране — это прямая демократия. Более 70% убеждены, что именно она объединяет страну. Этот фактор — абсолютный лидер. Все остальные особенности швейцарской общественной и политической модели, включая «дуальную систему» образования, федерализм, военную службу и систему политического волонтёрства, значительно уступают ей по значимости. Как подчёркивает Михаэль Херманн, референдумы порой вызывают конфликты и обостряют общественные разногласия, но они напрямую вовлекают граждан в принятие решений и дают людям ощущение реального политического участия в делах общества (res publica).

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Именно поэтому прямая демократия — это не только главный идеал страны, но и основной «клей» всего швейцарского общества. Понижение степени значимости нейтралитета, по мнению М. Херманна, связано с изменившейся геополитической ситуацией. «С началом войны в Украине, на фоне торговых конфликтов и нестабильности становится понятно: даже нейтральная страна не может оставаться в стороне от мировых процессов». Что касается суверенитета, то, как отмечает эксперт, он по-прежнему активно обсуждается на политической арене Швейцарии, но «для широкой публики сегодня этот вопрос в какой-то мере уже утратил свою прежнюю центральную роль».

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