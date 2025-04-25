Непрофессиональная политика: уникальный опыт Швейцарии

Традиции занятия неоплачиваемых общественных и политических должностей (Milizprinzip) является уникальной особенностью швейцарской демократии. Keystone / Martial Trezzini

Традиции занятия неоплачиваемых общественных и политических должностей является особенностью швейцарской демократии. Он укрепляет связи правителей и управляемых, но при этом становится и инструментом социальной дискриминации. О чем идет речь?

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Традиция занятия неоплачиваемых общественных и политических должностей (Milizprinzip) — одна из особенностей швейцарской демократии. Эта система укрепляет связь между народом и политиками, между управляющими и управляемыми. На муниципальном уровне она заметна особенно: члены локальной исполнительной власти, депутаты общинных / коммунальных советов и члены школьных комиссий и добровольных пожарных команд зачастую исполняют свои функции параллельно с основной работой.

В федеральном парламенте большинство депутатов Национального совета и Совета кантонов также совмещают политическую деятельность с профессиональной карьерой, будучи официально «непрофессиональными парламентариями». Такой подход способствует большей «приземлённости» сферы политики, вызывая при этом сомнения в устойчивости такой системы, особенно в ситуации, когда задачи, стоящие перед политиками, постоянно усложняются. Недаром уже были зафиксированы случаи, когда люди навсегда уезжали из Швейцарии за рубеж именно из-за нежелания нести на себе бремя общественной работы, никак и никем не оплачиваемой, но от которой в стране зависит порой очень многое.

«Идите править»!

Не говоря уже о том, что отказ занять должность, на которую вас выбрал народ, может в некоторых кантонах обернуться солидным денежным штрафом в размере до 5 000 франков. Речь идет о так называемом Amtszwang, норме, согласно которой избранное лицо обязано уважать волю народа и без возражений идти заниматься политической и общественной работой. Тем не менее этот принцип остается основой швейцарской политической системы, во многом опирающейся на принцип непрофессиональной общественной деятельности на выборных должностях, пусть даже реальные штрафы в указанном объеме в стране взимаются довольно редко. Но как и почему возникла такая система?

Что такое «политическое волонтёрство» или Milizsystem?

Политическое и общественное волонтёрство — уникальный элемент уникальной швейцарской модели демократии, основанный на идее, что все граждане должны непосредственно участвовать в жизни общества. Это участие может реализоваться, например, в работе добровольной пожарной охраны, школьного совета, местного суда или даже парламентской комиссии. В швейцарском контексте этот принцип рассматривается как «золотой стандарт вовлечения людей в жизнь страны». Так его, по крайней мере, формулируют швейцарские политологи Маркус Фрайтаг (Markus Freitag), Пирмин Бунди (Pirmin Bundi) и Мартина Флик Витциг (Martina Flick Witzig) в своей монографии Milizarbeit in der SchweizВнешняя ссылка («Политическое волонтёрство и общественно-полезная работа в Швейцарии»).

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Большинство таких функций сопряжено с частичной или даже с чисто символической денежной компенсацией, что резко контрастирует с уровнем зарплат и стоимостью жизни в Швейцарии. Однако основная теоретическая идея здесь выглядит следующим образом — кто берёт на себя политическую или общественную ответственность на основе профессионального опыта и своих внутренних убеждений, тот сохраняет независимость от любого институционального давления и приобретает к нему иммунитет. Ожидается, в теории, что личная мотивация помогают принимать более взвешенные решения и снижать степень бюрократизации общественных процессов.

Но зачем все-таки нужно политическое волонтёрство, если, даже не занимая выборных должностей, швейцарские граждане сохраняют возможность напрямую влиять на принятие решений через законодательные инициативы и референдумы — механизмы, которые являются неотъемлемой частью швейцарской модели демократии? Ответ кажется очевидным: такой формат участия минимизирует дистанцию между политикой и обществом, укрепляя единое у правителей и народа чувство сопричастности и взаимного доверия. Тем не менее эта модель имеет и структурные недостатки.

Дискриминация и диспропорции

Как подчёркивают политологи Вольф Линдер (Wolf Linder) и Шон Мюллер (Sean Müller), «отсутствие оплаты или только частичная компенсация создаёт социальную дискриминацию, которую часто никто не замечает, так как такое участие в принятии важных решений оказывается по факту более доступным для людей с достаточными финансовыми и временными ресурсами». Кроме того, эта модель, словно линза, высвечивает и имеющиеся в обществе гендерные диспропорции. В 2020 году лично участвовали в деятельности политических партий или занимали общественные должности только 0,5% женщин и 1,7% мужчин.

В самом деле, вечерние общие собрания, планёрки и летучки часто совпадают по времени с обязанностями по уходу за детьми или престарелыми родителями, которые в Швейцарии все еще в непропорциональном масштабе ложатся прежде всего на плечи женщин. Всё это сокращает им возможности активного участия в политике. Если бы волонтёрская политическая деятельность оплачивалась на уровне профессиональной занятости, то куда большее число людей могло бы совмещать участие в политике с основной работой и с обязанностями по дому.

Можно было бы учитывать такие форматы работы в качестве времени официальной занятости. Но пока этот вопрос даже не поставлен таким образом. Но при всем при этом политическое и общественное волонтёрство остаётся одной из ключевых основ швейцарской демократии, требуя на будущее повышение степени гибкости и адаптивности всех остальных структур и институтов общества, если только Швейцария хочет и дальше соответствовать современным требованиям, предъявляемым к политической сфере в части равенства шансов.

Какими инструментами непосредственного народоправства обладают граждане Швейцарии?

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Истоки швейцарского политического «непрофессионализма»

Принцип непрофессионального участия граждан в политике, известный сегодня в Швейцарии как политическое и общественное волонтёрство (Milizsystem), восходит к античным традициям Греции и Римской республики. В классических Афинах участие в управлении полисом рассматривалось не как профессия, а как обязанность свободного гражданина: большинство должностей заполнялись по жребию, мандаты были строго ограничены по сроку, а материальное вознаграждение, если и выплачивалось, то лишь в форме компенсации утраченного заработка. Идеал состоял в том, чтобы власть не концентрировалась в руках узкой элиты, а равномерно распределялась среди полноправных членов сообщества, способствуя чувству сопричастности и укрепляя институты гражданской добродетели.

В Римской республике аналогичная логика выражалась через принцип cursus honorum — последовательного прохождения политических должностей, каждая из которых ограничивалась во времени и, как правило, не предусматривала зарплаты. Магистраты избирались из числа граждан, уже доказавших свою службу обществу, в первую очередь на военном поприще. Управление государством воспринималось как временное обременение во имя общего блага, а не как источник личной выгоды. Общим для обеих моделей было то, что политика оставалась делом самих граждан, встроенным в ткань повседневной жизни, а не отчуждённым и профессионализированным институтом. Именно на этой традиции впоследствии базировались ранние формы республиканского мышления в Европе, включая гуманистические идеи Ренессанса и городские уставы Швейцарии.

Швейцария и Макиавелли

В современной Швейцарии это наследие институционализировалось в виде политического и общественного волонтёрства: граждане временно берут на себя общественные функции — от участия в школьных советах и муниципальных органах до работы в парламенте — рассматривая их не как свою карьеру, а как акт личной демократической ответственности. Эта модель осознанно противопоставляется профессиональной политике: считается, что участие в политике людей «со стороны» способствует независимости суждений, а совмещение с основной работой удерживает представителей народа в реальном социальном контексте. При этом сохраняется и негативная сторона этого исторического наследия: доступ к таким функциям чаще получают лица с высоким уровнем образования, с достаточным доходом и с гибким рабочим графиком — как это было в Риме.

Таким образом, современная швейцарская модель — это не просто организационный принцип, а продолжение глубокой по своему характеру цивилизационной идеи: политика как временное служение, а не профессия, и демократия как общая ответственность, а не делегирование неких полномочий навсегда в руки политической фигуры. Именно по этой причине Никколо Макиавелли видел в средневековой Швейцарии возрождение римского принципа единства гражданина и воина — так это формулирует швейцарский правовед Андреас Клей (Andreas Kley).

По его мнению, задолго до создания современного швейцарского федеративного государства (оно было учреждено в 1848 году), идея политического и общественного волонтёрства уже лежала в основе повседневной жизни швейцарских городов, кантонов, долин, выражаясь в совместном возделывании некоторых сельхозугодий (институт Allmend), в практике коллективной обороны и, прежде всего, в институте ландсгемайнде — открытого народного законодательного схода/собрания, на котором решения принимались самими гражданами поднятием руки. Элементы этой модели и сегодня прослеживаются и в социальной структуре страны: Швейцарии традиционно присущи кооперативные формы организации труда и жизни, основанные на принципах взаимной ответственности и горизонтального участия в общих делах.

Интересно сравнить: община в России была инструментом как заботы о людях, так и подавления частной инициативы. Реформы Столыпина разрушили общину, в Швейцарии же община прошла путь гибкой трансформации, сохранив позитивные черты (в виде института «родины» в противовес «месту рождения») и постепенно уничтожив негативные черты (практика отдачи «в люди» так называемых «работных детей»).

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Признаки усталости?

В 21 веке швейцарская модель политического и общественного волонтёрства всё чаще воспринимается как модель, находящаяся в кризисе. Особенно остро это ощущается в небольших муниципальных образованиях и общинах. На этом уровне становится всё труднее находить людей, готовых взять на себя политическую ответственность без всякого денежного вознаграждения. В монографии Milizarbeit in der Schweiz авторы описывают «признаки усталости» этой системы — прежде всего на местном уровне.

Почти все политики в малых городах совмещают общественные функции с основной занятостью, высокая текучесть кадров и нехватка кандидатов становятся постоянной системной проблемой. На уровне кантонов (субъектов федерации) и палат федерального парламента ключевая особенность швейцарской политической системы, в рамках которой политика не рассматривается как основная профессия, на данный момент ещё сохраняется. Депутаты городских и кантональных парламентов, как правило, не получают достаточной финансовой компенсации, с тем чтобы иметь возможность полностью сосредоточиться только на политике.

Даже в федеральном парламенте Швейцарии многие депутаты продолжают свою профессиональную деятельность параллельно с участием в парламентских сессиях. С одной стороны, такая система предотвращает появление замкнутого «политического класса». С другой стороны, среди части избирателей все более заметен становится откровенный скепсис, пусть даже близость политиков к реальной жизни и можно было бы оценивать позитивно и пусть парламентская работа в Швейцарии изначально вовсе и не была рассчитана на полную занятость.

Ответственность за «общественное дело»

Но при этом, согласно данным 2017 года, объём работы парламентария в среднем по факту эквивалентен половине штатной нагрузки в 100%. Медианная (не путать со средней) занятость парламентарияВнешняя ссылка составляет в пересчете на обычные нормы занятости около 24% для членов Совета кантонов (малая палата) и 36% для Национального совета (большая палата парламента). Стандартной в Швейцарии является 42-часовая рабочая неделя. При этом оплата депутатской деятельности в палатах федерального парламента Швейцарии существенно ниже, чем в парламентах Германии, Австрии, Франции или Италии, и это несмотря на то что уровень зарплат в Швейцарии в целом выше и стоимость жизни также куда выше, чем в указанных странах.

Приезжая в Швейцарию члены официальных делегаций и просто туристы нередко слышат утверждение, что «швейцарский парламент является одним из самых дешевых в мире». Так ли это на самом деле?

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Даже в странах с более низкими доходами, таких как Бразилия или Колумбия, профессиональные политики зачастую зарабатывают больше, чем политики в Швейцарии. Поэтому большое количество швейцарских депутатов совмещают свой мандат, например, с участием в советах директоров коммерческих компаний или с другими хорошо оплачиваемыми функциями. А это, в свою очередь, зачастую приводит к возникновению конфликтов интересов. Неправительственная организация Transparency International указывает даже на сращивание депутатской и лоббистской работы, называя швейцарских парламентариев «главными лоббистами».

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С другой стороны, принцип политического и общественного волонтёрства не распространяется на самый высокий уровень исполнительной власти. Семь федеральных советников, формирующих правительство Швейцарии, получают фиксированное годовое вознаграждение в размере 477 668 швейцарских франков. Эта сумма заметно превышает официальный доход президента США или федерального канцлера Германии. Дополнительно 12 000 франков выплачиваются тому члену правительства Швейцарии, который в данном году исполняет функции президента Швейцарской Конфедерации.

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Иными словами, министры Федерального совета Швейцарии по факту являются профессиональными политиками, однако к этой вершине путь лежит все равно через политическое волонтёрство. Примером тому может служить трудовая биография Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), которая занимает должность министра финансов и является президентом страны в 2025 году.

Её карьера началась с участия в работе муниципального совета ее родной общины, затем последовали мандаты в парламенте и правительстве кантона Санкт-Галлен, а позже — в парламенте Швейцарии. Таким образом, хотя на уровне федерального правительства и действует модель полной профессиональной занятости с соответствующим вознаграждением, биографии членов правительства по-прежнему отражают ключевой принцип швейцарской демократии: вовлечение граждан в управление страной на основе личной ответственности за res publica.

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