Как системы горного мониторинга спасли жителей Блаттена

Благодаря сложной системе мониторинга за состоянием окружающих гор жители швейцарской общины Блаттен в кантоне Вале были своевременно эвакуированы и спасены от гибели. Keystone-SDA

Благодаря сложной системе мониторинга за состоянием окружающих гор жители деревни Блаттен в кантоне Вале (Швейцария) были вовремя эвакуированы и спасены от гибели. В интервью телеканалу SRF географ Ив Бюлер (Yves Bühler) объясняет, как работает эта система.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Schuttmassen begraben grossen Teil von Blatten VS unter sich Оригинал Читать далее Schuttmassen begraben grossen Teil von Blatten VS unter sich

Регион деревни Блаттен, расположенной в долине Лётченталь (кантон Вале), все еще находится под угрозой. В результате вчерашнего обвала со склона горы Кляйнес Нестхорн вниз сошла лишь треть потенциального объёма нестабильной горной массы. Остальная часть — а это миллионы кубометров породы — всё ещё может обрушиться в долину.

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Жители Блаттена, тем не менее, были эвакуированы заблаговременно, ещё до начала основного обвала. Это стало возможным благодаря действующей в Швейцарии системе мониторинга состояния горных склонов. О её принципах телеканалу SRFВнешняя ссылка рассказывает Ив Бюлер — руководитель Рабочей группы альпийского дистанционного зондирования в Институте исследований снега и лавин (SLF) в Давосе.

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Ив Бюлер специализируется на разработке и применении новейших технологий, позволяющих на ранней стадии обнаруживать признаки нестабильности склонов. По его словам, Швейцария является мировым лидером в этой области: «У нас создана уникальная модель сотрудничества между государственными структурами, научными учреждениями и частными компаниями, поставляющими и обслуживающими высокотехнологичные системы наблюдения».

Жители Блаттена были эвакуированы заблаговременно, до начала основного обвала. SRF

Трёхуровневая система: спутники, дроны, радары

Это сотрудничество реализуется в рамках трёхуровневой системы мониторинга:

1. Спутники

На самом высоком уровне — спутниковое наблюдение, в том числе с помощью аппаратов Европейского космического агентства (ESA). Они фиксируют возможные подвижки в труднодоступных районах и позволяют анализировать большие массивы данных.

2. Дроны и вертолёты

Если зафиксированы значительные изменения в состоянии склонов, подключаются дроны или вертолёты. «Мы можем получать точные данные именно там, где это необходимо — с воздуха, с помощью дронов, самолётов или спутников», — объясняет Ив Бюлер. Однако такие методы зависят от погодных условий. Так, в Блаттене накануне основного обвала планировался контрольный полёт на вертолете, но он был отменён из-за плотного тумана, скрывшего гору Кляйнес Нестхорн.

В результате вчерашнего обвала со склона горы Кляйнес Нестхорн вниз сошла лишь треть потенциального объёма нестабильной горной массы. SRF

3. Стационарные радары

Именно по этой причине в потенциально опасных районах дополнительно устанавливаются наземные радарные установки. Эти системы дороги и технически сложны, но они позволяют точно и непрерывно измерять параметры движения склонов. Такие данные особенно важны при прогнозировании ускорений и резких подвижек грунта.

Сработали все три уровня

В случае с Блаттеном система сработала на всех трёх уровнях. Мониторинг позволил вовремя выявить нарастающую опасность, а население было заранее эвакуировано. Это ещё раз подтверждает: в горах сочетание науки, технологий и организационного взаимодействия способно эффективно спасать человеческие жизни.

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