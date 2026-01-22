Концерн Bernina может перенести часть производства в Таиланд

Швейцарский производитель швейных машин Bernina изучает возможность переноса части своего производства из города Штекборн (кантон Тургау) в Таиланд. Keystone / Gaetan Bally

Швейцарский производитель швейных машин Bernina изучает возможность переноса части своего производства из города Штекборн (кантон Тургау) в Таиланд. В случае реализации этих планов под угрозой сокращения окажутся около 40 из 334 рабочих мест.

3 минут

Телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss sewing machine maker ponders Thailand production Оригинал Читать далее Swiss sewing machine maker ponders Thailand production

中文 zh 瑞士缝纫机制造商考虑将生产线迁往泰国 Читать далее 瑞士缝纫机制造商考虑将生产线迁往泰国

Как сообщила на днях Bernina, причиной пересмотра всей производственной структуры компании стали американские импортные пошлины и слишком сильный швейцарский франк, создающие для компании на внешних рынках серьёзные трудности. Около двух третей оборота Bernina приходится на рынок США.

Осенью 2025 года компания уже объявляла о сокращении персонала: тогда предприятие покинули семь сотрудников монтажного подразделения. В качестве причин назывались экономические сложности, связанные с американскими пошлинами, на тот момент они находились на уровне 39%, а также неблагоприятный курс швейцарского франка по отношению к доллару США. Для постоянной оценки ситуации на американском рынке в компании была создана специальная рабочая группа.

На главной производственной площадке компании Bernina в Штекборне сегодня производится дорогая модель швейной машины, пользующаяся особым спросом в США. Зависимость компании от американского рынка остаётся чрезмерной значительной: около 70% совокупной выручки концерна генерируется именно там. В последние полгода эта зависимость ощущалась компанией «особенно остро», цены на свою продукцию в США компания уже повысила, последствия же этого шага «оценить пока трудно».

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Рабочее место Возможен ли переезд банка UBS из Швейцарии в США? Этот контент был опубликован на По сообщениям СМИ, уже состоялись переговоры между топ-менеджментом банка и представителями правительства Соединенных Штатов. Читать далее Возможен ли переезд банка UBS из Швейцарии в США?

И от теперь Bernina официально подтвердила наличие планов по возможному переносу части своего производства за рубеж. Сотрудники компании уже были проинформированы об этом решении. В Таиланде компания имеет свою производственную площадку с 1990 года.

Там, согласно данным официального сайта компании Bernina, выпускаются швейные машины низкого и среднего ценового сегмента. Если производство действительно будет частично перенесено в Азию, то «это затронет … 40 человек». В городе Штекборн сегодня работают 330 сотрудников, общая же численность персонала Bernina по всему миру достигает 1 200 человек.

Консультационная процедура с персоналом продлится до 11 февраля. Эта процедура — предусмотренный трудовым законодательством этап, в рамках которого сотрудники могут предоставлять руководству предложения по предотвращению увольнений или по смягчению последствий решений о сокращении численности персонала.

Показать больше

Показать больше Агробизнес «Компания Läckerli Huus не продается» Этот контент был опубликован на Глава швейцарской компании Läckerli Huus, производящей знаменитые базельские пряные пряники, в эксклюзивном интервью. Читать далее «Компания Läckerli Huus не продается»

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch