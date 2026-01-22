Концерн Bernina может перенести часть производства в Таиланд
Швейцарский производитель швейных машин Bernina изучает возможность переноса части своего производства из города Штекборн (кантон Тургау) в Таиланд. В случае реализации этих планов под угрозой сокращения окажутся около 40 из 334 рабочих мест.
Как сообщила на днях Bernina, причиной пересмотра всей производственной структуры компании стали американские импортные пошлины и слишком сильный швейцарский франк, создающие для компании на внешних рынках серьёзные трудности. Около двух третей оборота Bernina приходится на рынок США.
Осенью 2025 года компания уже объявляла о сокращении персонала: тогда предприятие покинули семь сотрудников монтажного подразделения. В качестве причин назывались экономические сложности, связанные с американскими пошлинами, на тот момент они находились на уровне 39%, а также неблагоприятный курс швейцарского франка по отношению к доллару США. Для постоянной оценки ситуации на американском рынке в компании была создана специальная рабочая группа.
На главной производственной площадке компании Bernina в Штекборне сегодня производится дорогая модель швейной машины, пользующаяся особым спросом в США. Зависимость компании от американского рынка остаётся чрезмерной значительной: около 70% совокупной выручки концерна генерируется именно там. В последние полгода эта зависимость ощущалась компанией «особенно остро», цены на свою продукцию в США компания уже повысила, последствия же этого шага «оценить пока трудно».
Читайте также:
Показать больше
Возможен ли переезд банка UBS из Швейцарии в США?
И от теперь Bernina официально подтвердила наличие планов по возможному переносу части своего производства за рубеж. Сотрудники компании уже были проинформированы об этом решении. В Таиланде компания имеет свою производственную площадку с 1990 года.
Там, согласно данным официального сайта компании Bernina, выпускаются швейные машины низкого и среднего ценового сегмента. Если производство действительно будет частично перенесено в Азию, то «это затронет … 40 человек». В городе Штекборн сегодня работают 330 сотрудников, общая же численность персонала Bernina по всему миру достигает 1 200 человек.
Консультационная процедура с персоналом продлится до 11 февраля. Эта процедура — предусмотренный трудовым законодательством этап, в рамках которого сотрудники могут предоставлять руководству предложения по предотвращению увольнений или по смягчению последствий решений о сокращении численности персонала.
Показать больше
«Компания Läckerli Huus не продается»
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.