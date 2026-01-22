The Swiss voice in the world since 1935
Концерн Bernina может перенести часть производства в Таиланд

Bernina производит швейные машины с 1893 года.
Швейцарский производитель швейных машин Bernina изучает возможность переноса части своего производства из города Штекборн (кантон Тургау) в Таиланд. Keystone / Gaetan Bally

Швейцарский производитель швейных машин Bernina изучает возможность переноса части своего производства из города Штекборн (кантон Тургау) в Таиланд. В случае реализации этих планов под угрозой сокращения окажутся около 40 из 334 рабочих мест.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Телеканал SRF / портал Swissinfo

Как сообщила на днях Bernina, причиной пересмотра всей производственной структуры компании стали американские импортные пошлины и слишком сильный швейцарский франк, создающие для компании на внешних рынках серьёзные трудности. Около двух третей оборота Bernina приходится на рынок США.

Осенью 2025 года компания уже объявляла о сокращении персонала: тогда предприятие покинули семь сотрудников монтажного подразделения. В качестве причин назывались экономические сложности, связанные с американскими пошлинами, на тот момент они находились на уровне 39%, а также неблагоприятный курс швейцарского франка по отношению к доллару США. Для постоянной оценки ситуации на американском рынке в компании была создана специальная рабочая группа.

На главной производственной площадке компании Bernina в Штекборне сегодня производится дорогая модель швейной машины, пользующаяся особым спросом в США. Зависимость компании от американского рынка остаётся чрезмерной значительной: около 70% совокупной выручки концерна генерируется именно там. В последние полгода эта зависимость ощущалась компанией «особенно остро», цены на свою продукцию в США компания уже повысила, последствия же этого шага «оценить пока трудно».

И от теперь Bernina официально подтвердила наличие планов по возможному переносу части своего производства за рубеж. Сотрудники компании уже были проинформированы об этом решении. В Таиланде компания имеет свою производственную площадку с 1990 года.

Там, согласно данным официального сайта компании Bernina, выпускаются швейные машины низкого и среднего ценового сегмента. Если производство действительно будет частично перенесено в Азию, то «это затронет … 40 человек». В городе Штекборн сегодня работают 330 сотрудников, общая же численность персонала Bernina по всему миру достигает 1 200 человек.

Консультационная процедура с персоналом продлится до 11 февраля. Эта процедура — предусмотренный трудовым законодательством этап, в рамках которого сотрудники могут предоставлять руководству предложения по предотвращению увольнений или по смягчению последствий решений о сокращении численности персонала.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

