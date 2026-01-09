На траурной церемонии политик извинился перед молодёжью

«Каждому из нас отмерен свой срок, и это не изменить, но что мы можем сделать, так это наполнить каждый прожитый день смыслом» Keystone-SDA

В пятницу 9 декабря 2026 года в Швейцарии (город Мартиньи, кантон Вале) прошла траурная церемония в память о многочисленных жертвах катастрофического пожара в Кран-Монтане.

В мероприятии приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) и президент Италии Серджо Маттарелла (Sergio Mattarella). Швейцарскую правительственную делегацию представляли министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin), который в этом году исполняет обязанности федерального президента, министр юстиции Беат Янс (Beat Jans), министр иностранных дел Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) и федеральный канцлер Виктор Росси (Viktor Rossi).

С речами на церемонии выступили Ги Пармелен и председатель Государственного совета (правительства) кантона Вале Матиас Рейнар (Mathias Reynard). Другие политики слова не брали. «Мы никогда не забудем 1 января 2026 года, — сказал Матиас Рейнар. — В тот день погибли 40 человек, 116 получили ранения. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память этих 40 погибших и сказать, что мы никогда их не забудем. Но мы здесь и ради пострадавших, ради тех, кто продолжает бороться, находясь между жизнью и смертью».

По его словам, никакие слова не способны заполнить возникшую пустоту, «но и молчания было бы недостаточно». Обращаясь к родственникам погибших, он добавил: «Мы здесь, мы рядом с вами». С той ночи, подчеркнул он, «не прошло ни одной минуты, чтобы мы не думали о вас, и эта поддержка исходит ото всей Швейцарии». В своей речи он также поблагодарил спасателей, которые сделали всё возможное, чтобы спасти жизни молодых людей. На итальянском языке он «от всего сердца» выразил благодарность и всем государствам, оказавшим поддержку кантону.

«Мы, взрослые, от имени всего нашего общества, можем лишь принести вам свои извинения», — сказал он, обращаясь к молодым людям, затронутым трагедией. Актриса и режиссёр из кантона Вале Оливия Сень (Olivia Seigne) зачитала два письменных обращения на французском и немецком языках. Затем трое молодых людей, бывших в ту ночь на месте трагедии, выступили с обращением, они говорили и на итальянском языке. «Каждому из нас отмерен свой срок, и это не изменить, но что мы можем сделать, так это наполнить каждый прожитый день смыслом», — сказали они, тронув присутствующих до глубины души.

Церемония сопровождалась музыкальными номерами, в том числе выступлением виолончелиста, которому было всего 16 лет. Церемония завершилась около 15:00 местного времени шествием по городу, участники шествия несли в руках белые розы. Всего в памятных мероприятиях приняли участие около 1 000 человек, включая представителей 32 иностранных государств и Европейского союза. Церемония, которая транслировалась в прямом эфире, прошла в Мартиньи, а не в Кран-Монтане из-за неблагоприятных погодных условий. В самой Кран-Монтане для собравшихся в центре города людей велась прямая трансляция на большом экране.

