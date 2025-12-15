Общественное радио Швейцарии вернется в UKW-диапазон
Швейцарская общественная (негосударственная) радителевизионная корпорация SRG SSR намерена вернуться в FM-диапазон (UKW).
Швейцарская радиовещательная и телевизионная корпорация SRG SSR намерена вернуть свои радиопрограммы в FM-диапазон (UKW). После полного перехода на цифровое вещание DAB+ в конце 2024 года медиаконцерн, по собственным данным, потерял около полумиллиона слушателей.
Новое законодательство теперь позволяет рассмотреть возможность возвращения к аналоговому вещанию. Как сообщили в SRG в четверг, 11 декабря 2025 года, когда именно радиостанции вернутся в FM-диапазон, пока неясно. Прежде Федеральный совет (правительство Швейцарии) и Федеральное ведомство по вопросам коммуникации (Bundesamt für Kommunikation, BAKOM) должны определить новые правовые рамки.
Ранее на сайте SRF сообщалось, что такие радиостанции, как SRF 1, SRF 2, SRF 3 и другие форматы смогут вновь появиться в FM-диапазоне, но не ранее 2027 года. Изначально полное отключение FM-вещания в Швейцарии планировалось на конец 2026 года. Как подчёркивает SRG, корпорация пошла на этот шаг заранее, с прицелом на 2025 год, «из соображений солидарности, чтобы расчистить путь для частных радиостанций».
Но после того, как парламент на прошлой неделе поддержал перенос сроков полного отключения FM-диапазона на более отдалённую перспективу, условия изменились. «Полный уход радиоканалов SRG из FM-вещания имел бы смысл лишь в том случае, если бы вся отрасль окончательно отключила UKW к концу 2026 года», — отмечается в сообщении медиахолдинга.
