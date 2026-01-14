Около тысячи дополнительных рейсов в Цюрихе из-за ВЭФ
В связи с проведением на следующей неделе в Давосе Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF), аэропорт Цюриха ожидает около одной тысячи дополнительных взлётов и посадок. Часть нагрузки примет на себя военный аэродром Дюбендорф, а в отдельных случаях полёты будут возможны даже после наступления официальной ночной паузы.
Как говорится в пресс-релизе аэропорта Цюриха от 13 января 2026 года, пик активности ожидается до, во время и после проведения форума. Дополнительные рейсы связаны прежде всего с прибытиями правительственных делегаций, бизнес-джетов и вертолётов, задействованных в обеспечении безопасности. Обычно в Цюрихе действует запрет на ночные полёты с 23:30 до 06:00. В промежутке между 23:00 и 23:30 к взлету допускаются только задержанные рейсы.
Однако в исключительных случаях — при наличии специального разрешения — в дни WEF будут возможны рейсы и после 23:30. Это связано с ограниченным числом парковочных мест и тем, что многие участники форума планируют свои деловые командировки в самый последний момент. Для разгрузки основного аэропорта Цюрих/Клотен будет дополнительно использоваться исторический военный аэродром Дюбендорф, где, по информации Министерства обороны Швейцарии, для бизнес-авиации будут подготовлены 30 стояночных мест.
Закат Давоса: есть ли будущее у Всемирного экономического форума?
Кроме того, оттуда будут вылетать гражданские вертолёты в Давос, а военные вертолёты, преимущественно из аэропорта Цюриха, займутся перевозкой лиц, находящихся под защитой в соответствии с нормами международного права. На время проведения форума аэродром Дюбендорф временно получает статус таможенного аэропорта, что делает его внешней границей Шенгенской зоны. В связи с этим объект будет находиться под усиленной охраной.
Организаторы форума подтвердили 13 января участие в WEF-2026 президента США Дональда Трампа. В воскресенье и вторник в Цюрихе уже приземлялись американские военно-транспортные самолёты, что также указывает на прибытие высокопоставленных делегаций. Общий объём дополнительного авиасообщения в Цюрихе, как отмечается, соответствует уровню предыдущих лет. Однако точное количество рейсов может изменяться в зависимости от погодных условий, планов участников и текущих оперативных задач.
Армия обеспечит безопасность Давосского форума
Давос заверил Трампа, что wokeness не попадёт в программу Форума
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
