Опознаны более половины жертв пожара в Кран-Монтане

После катастрофического пожара на курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале) федеральные власти и швейцарские церкви договорились о проведении национального дня траура, который планируется назначить на пятницу, 9 января 2026 года. Keystone-SDA

После катастрофического пожара в баре в Кран-Монтане были опознаны ещё 16 погибших. Среди них — четыре гражданки и шесть граждан Швейцарии, два гражданина Италии, а также по одному человеку с гражданством Италии /ОАЭ, Румынии, Франции и Турции.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Mehr als die Hälfte der Brandopfer von Crans-Montana identifiziert Оригинал Читать далее Mehr als die Hälfte der Brandopfer von Crans-Montana identifiziert

Как сообщила в воскресенье 4 января 2026 года полиция кантона Вале, возраст этих погибших составляет от 14 до 39 лет. Их тела уже переданы семьям. Работы по идентификации проводятся в рамках процедуры Disaster Victim Identification (DVI) с привлечением специалистов судебной медицины.

В настоящий момент считается, что в результате пожара, произошедшего в ночь на Новый год, погибли 40 человек, в целом установлены личности 24 из них. После катастрофического пожара на курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале) федеральные власти и швейцарские церкви договорились о проведении национального дня траура, который планируется назначить на пятницу, 9 января 2026 года. Об этом сообщил федеральный президент Ги Пармелен в интервью воскресной прессе.

В знак общенациональной солидарности в этот день, в 14:00 по всей Швейцарии зазвонят церковные колокола. Будет объявлена минута молчания. Об этом президент рассказал в интервью изданиям SonntagsBlick и SonntagsZeitung: «В этот момент сосредоточенности все жители Швейцарии смогут лично почтить память жертв катастрофы», — отметил он.

Минута молчания и колокольный звон будут совпадать по времени с началом траурной церемонии в Кран-Монтане. Как сообщила община на своём официальном сайте, 9 января здесь запланирована официальная церемония памяти в честь погибших при пожаре. По словам Ги Пармелена, в ней примет участие делегация Федерального совета Швейцарии (правительства).

