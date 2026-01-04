The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Опознаны более половины жертв пожара в Кран-Монтане

После катастрофического пожара на курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале) федеральные власти и швейцарские церкви договорились о проведении национального дня траура, который планируется назначить на пятницу, 9 января 2026 года.
После катастрофического пожара на курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале) федеральные власти и швейцарские церкви договорились о проведении национального дня траура, который планируется назначить на пятницу, 9 января 2026 года. Keystone-SDA

После катастрофического пожара в баре в Кран-Монтане были опознаны ещё 16 погибших. Среди них — четыре гражданки и шесть граждан Швейцарии, два гражданина Италии, а также по одному человеку с гражданством Италии /ОАЭ, Румынии, Франции и Турции.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как сообщила в воскресенье 4 января 2026 года полиция кантона Вале, возраст этих погибших составляет от 14 до 39 лет. Их тела уже переданы семьям. Работы по идентификации проводятся в рамках процедуры Disaster Victim Identification (DVI) с привлечением специалистов судебной медицины.

В настоящий момент считается, что в результате пожара, произошедшего в ночь на Новый год, погибли 40 человек, в целом установлены личности 24 из них. После катастрофического пожара на курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале) федеральные власти и швейцарские церкви договорились о проведении национального дня траура, который планируется назначить на пятницу, 9 января 2026 года. Об этом сообщил федеральный президент Ги Пармелен в интервью воскресной прессе.

Показать больше
Больницы откладывают операции из-за пострадавших от пожара

Показать больше

Пострадавших из Кран-Монтаны оперируют в приоритетном порядке

Этот контент был опубликован на Швейцарские клиники откладывают плановые операции: пострадавших из Кран-Монтаны оперируют в приоритетном порядке.

Читать далее Пострадавших из Кран-Монтаны оперируют в приоритетном порядке

В знак общенациональной солидарности в этот день, в 14:00 по всей Швейцарии зазвонят церковные колокола. Будет объявлена минута молчания. Об этом президент рассказал в интервью изданиям SonntagsBlick и SonntagsZeitung: «В этот момент сосредоточенности все жители Швейцарии смогут лично почтить память жертв катастрофы», — отметил он.

Минута молчания и колокольный звон будут совпадать по времени с началом траурной церемонии в Кран-Монтане. Как сообщила община на своём официальном сайте, 9 января здесь запланирована официальная церемония памяти в честь погибших при пожаре. По словам Ги Пармелена, в ней примет участие делегация Федерального совета Швейцарии (правительства).

Показать больше
Около 40 человек погибли, ещё 115 получили серьёзные травмы в результате пожара, произошедшего в популярном баре Le Constellation

Показать больше

Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках

Этот контент был опубликован на Расследование продолжается: власти сейчас устанавливают причину одной из крупнейших трагедий в истории Швейцарии (видео).

Читать далее Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках
Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR