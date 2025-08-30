The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год

Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.
Швейцарское Финансово-аудиторное ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Десять политических партий Швейцарии сообщили о совокупных доходах в размере 22,4 млн швейцарских франков за 2024 год — это меньше, чем в выборном 2023 году. Такие данные обнародовало Финансово-аудиторское ведомство Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle, EFK) в соответствии с требованиями законодательства о прозрачности финансирования политической деятельности.

В 2023 году, в год парламентских выборов, доходы партий составляли в общей сложности 26,3 млн франков. Наибольшие доходы за 2024 год задекларировала Социал-демократическая партия Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP) — 8,2 млн франков. Партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen) сообщила о 3,4 млн франков, Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP/UDC) — о 2,8 млн франков, а партия «Центр» (Die Mitte) — о 2,6 млн франков.

Кто и как в Швейцарии финансирует политические партии и движения? Цифр сейчас стало много, однако значит ли это, что общество знает ответ на вышепоставленный вопрос? Если бы…

Швейцарская политика

Кто и как в Швейцарии финансирует политические партии и движения?

Этот контент был опубликован на Цифр сейчас стало много, однако значит ли это, что общество знает ответ на вышепоставленный вопрос? Если бы…

Все эти партии заявили о снижении их доходов. «Зелёная партия Швейцарии» (Grüne Partei der Schweiz, GPS) сообщила о доходах в 1,8 млн франков, а «Партия Зелёные Либералы» (Grünliberale Partei, GLP) — о 1,2 млн франков. Доходы менее 1 млн франков задекларировали Федерально-демократический союз (Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU), Евангелическая народная партия (Evangelische Volkspartei der Schweiz, EVP), «Движение граждан Женевы» (Mouvement Citoyens Genevois, MCG) и «Лига тичинцев» (Lega dei Ticinesi).

А что, в Швейцарии есть парламент? Еще как, и работает он очень активно, решая такие вопросы, как например, реэкспорт вооружений в Украину. Но как он работает в реальности, какие традиции, инструменты, форматы работы существуют в парламенте страны, как менялись особенности формирования его палат, каковы виды «продукции», производимые парламентариями?

фото доверие
Darstellung des Parlaments der Schweiz

Швейцарская политика

Парламент Швейцарии: краткое руководство

Этот контент был опубликован на В Швейцарии есть парламент? Еще как, и работает он очень активно, решая такие вопросы, как например, реэкспорт вооружений в Украину.

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Новости

Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF

Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Комитет Kompass требует поставить на голосование форму проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений с ЕС.

Инициатива Kompass требует референдума о референдуме

Комитет Kompass требует поставить на голосование форму проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений с ЕС.

Те, кто не живет в городе Прунтру, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

В Поррантрюи продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном

Те, кто не живет в городе Поррантрюи, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Культура

В Швейцарии нашли сокровища бронзового века

Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Рабочее место

Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест

Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса

Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Рабочее место

Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды

В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

История

Отель Badrutt's Palace признан «Отелем года-2026»

Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt's Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Роджер Федерер стал миллиардером по версии Forbes

Швейцарская легенда тенниса Роджер Федерер (Roger Federer), по данным американского журнала Forbes, обладает состоянием свыше миллиарда долларов.

Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Торговая политика

Швейцарская почта не шлет больше посылки в США

Из-за новых таможенных требований «Почта Швейцарии» приостанавливает доставку посылок в США. Что это значит для клиентов?

Сам по себе шаг к избирательному праву с 16 лет вряд ли приведёт к резкому увеличению степени вовлечённости подростков в политические дела.

Голосование с 16 лет: только символический жест?

Этот контент был опубликован на Сам по себе шаг к избирательному праву с 16 лет вряд ли приведёт к резкому увеличению степени вовлечённости подростков в политические дела.

Народный законодательный сход или Ландсгемайнде в кантоне Гларусе — живое политическое наследие и древнейшая форма европейской прямой демократии.

Народный праздник и политический ритуал: народный сход в Гларусе

Этот контент был опубликован на Народный законодательный сход или Ландсгемайнде в кантоне Гларус — живое политическое наследие и древнейшая форма европейской прямой демократии.

«Сложные личности»: Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге 7 июля 2017 года. AFP / John MacDougall

Политика и личность: «тёмная харизма» как избирательный актив

Этот контент был опубликован на «Тёмные лидеры» получают особенно высокую степень поддержки со стороны избирателей с радикальными взглядами.

Элинор Остром (Elinor Ostrom) получает Нобелевскую премию по экономике из рук короля Швеции Карла XVI Густава (Carl XVI Gustaf). Pontus Lundahl / AFP

Как швейцарская деревня помогла избежать «трагедии общих ресурсов»

Этот контент был опубликован на Горная деревня Тёрбель в швейцарском кантоне Вале стала объектом пристального внимания международного научного сообщества не случайно.

ИИ действует последовательно, но не разнообразно

Снятся ли большим языковым моделям электронные избиратели?

Этот контент был опубликован на Если бы ИИ мог голосовать — он делал бы это иначе, чем мы. Эксперт ETH Цюриха Джошуа Янг объясняет, как это может изменить демократию.

