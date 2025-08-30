Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год

Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году. Keystone-SDA

Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss political parties report income of CHF22.4 million for 2024 Читать далее Swiss political parties report income of CHF22.4 million for 2024

Deutsch de Parteien melden für 2024 Einnahmen von 22,4 Millionen Franken Оригинал Читать далее Parteien melden für 2024 Einnahmen von 22,4 Millionen Franken

Десять политических партий Швейцарии сообщили о совокупных доходах в размере 22,4 млн швейцарских франков за 2024 год — это меньше, чем в выборном 2023 году. Такие данные обнародовало Финансово-аудиторское ведомство Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle, EFK) в соответствии с требованиями законодательства о прозрачности финансирования политической деятельности.

В 2023 году, в год парламентских выборов, доходы партий составляли в общей сложности 26,3 млн франков. Наибольшие доходы за 2024 год задекларировала Социал-демократическая партия Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP) — 8,2 млн франков. Партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen) сообщила о 3,4 млн франков, Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP/UDC) — о 2,8 млн франков, а партия «Центр» (Die Mitte) — о 2,6 млн франков.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Кто и как в Швейцарии финансирует политические партии и движения? Этот контент был опубликован на Цифр сейчас стало много, однако значит ли это, что общество знает ответ на вышепоставленный вопрос? Если бы… Читать далее Кто и как в Швейцарии финансирует политические партии и движения?

Все эти партии заявили о снижении их доходов. «Зелёная партия Швейцарии» (Grüne Partei der Schweiz, GPS) сообщила о доходах в 1,8 млн франков, а «Партия Зелёные Либералы» (Grünliberale Partei, GLP) — о 1,2 млн франков. Доходы менее 1 млн франков задекларировали Федерально-демократический союз (Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU), Евангелическая народная партия (Evangelische Volkspartei der Schweiz, EVP), «Движение граждан Женевы» (Mouvement Citoyens Genevois, MCG) и «Лига тичинцев» (Lega dei Ticinesi).

А что, в Швейцарии есть парламент? Еще как, и работает он очень активно, решая такие вопросы, как например, реэкспорт вооружений в Украину. Но как он работает в реальности, какие традиции, инструменты, форматы работы существуют в парламенте страны, как менялись особенности формирования его палат, каковы виды «продукции», производимые парламентариями?

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Парламент Швейцарии: краткое руководство Этот контент был опубликован на В Швейцарии есть парламент? Еще как, и работает он очень активно, решая такие вопросы, как например, реэкспорт вооружений в Украину. Читать далее Парламент Швейцарии: краткое руководство

Показать больше

Показать больше Демократия Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии