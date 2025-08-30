Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год

Десять политических партий Швейцарии сообщили о совокупных доходах в размере 22,4 млн швейцарских франков за 2024 год — это меньше, чем в выборном 2023 году. Такие данные обнародовало Финансово-аудиторское ведомство Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle, EFK) в соответствии с требованиями законодательства о прозрачности финансирования политической деятельности.
В 2023 году, в год парламентских выборов, доходы партий составляли в общей сложности 26,3 млн франков. Наибольшие доходы за 2024 год задекларировала Социал-демократическая партия Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP) — 8,2 млн франков. Партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen) сообщила о 3,4 млн франков, Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP/UDC) — о 2,8 млн франков, а партия «Центр» (Die Mitte) — о 2,6 млн франков.
Все эти партии заявили о снижении их доходов. «Зелёная партия Швейцарии» (Grüne Partei der Schweiz, GPS) сообщила о доходах в 1,8 млн франков, а «Партия Зелёные Либералы» (Grünliberale Partei, GLP) — о 1,2 млн франков. Доходы менее 1 млн франков задекларировали Федерально-демократический союз (Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU), Евангелическая народная партия (Evangelische Volkspartei der Schweiz, EVP), «Движение граждан Женевы» (Mouvement Citoyens Genevois, MCG) и «Лига тичинцев» (Lega dei Ticinesi).
