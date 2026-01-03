Партия SVP не претендует на третье кресло в кабмине
Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP) не намерена по итогам парламентских выборов 2027 года добиваться третьего места в составе Федерального совета, правительства Швейцарии. Об этом заявил Мануэль Штруплер (Manuel Strupler), курирующий избирательную кампанию партии.
«Мы придерживаемся действующей „магической формулы“ формирования кабинета», — подчеркнул он в интервью изданию Schweiz am Wochenende, добавив, что вопрос о дополнительном кресле в правительстве в повестке дня партии не стоит. При этом Мануэль Штруплер, представляющий в Национальном совете (Nationalrat, большая палата федерального парламента) кантон Тургау, отметил, что SVP, разумеется, рассчитывает улучшить свой электоральный результат, хотя конкретную целевую долю голосов избирателей он не назвал.
Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного НИИ Sotomo по заказу медиахолдинга SRG SSR в октябре 2025 года, результат на уровне 30% голосов избирателей, отданных Швейцарской народной партии, вполне реалистичен. Если бы парламентские выборы состоялись осенью 2025 года, то SVP получила бы 30,4% голосов, что на 2,5 процентного пункта больше, чем на предыдущих выборах 2023 года. Этот опрос проводился онлайн с участием 32 тысяч избирателей в период с 25 августа по 11 сентября 2025 года. Помимо SVP, прирост голосов по результатам данного исследования продемонстрировали также Социал-демократическая партия Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP) и «Зелёная партия Швейцарии» (Grüne Partei der Schweiz, GPS).
Напомним, что в состав Федерального совета (правительства Швейцарии) входят представители четырёх крупнейших партий страны. Определяет порядок распределения семи мест в правительстве так называемая «магическая формула» (Zauberformel), действующая с 1959 года. В соответствии с ней три партии, занимающие по итогам очередных парламентских выборов три первые места по числу голосов, получают по два кресла в кабмине, четвертая партия имеет право на одно кресло. В настоящее время в кабинете по два кресла имеют SVP, SP и Партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen), а партия «Центр» (Die Mitte) представлена одним министром.
