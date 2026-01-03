Партия SVP не претендует на третье кресло в кабмине

Партия SVP не претендует на третье кресло в кабмине. Об этом заявил депутат Национального совета Мануэль Штруплер (Manuel Strupler), курирующий избирательную кампанию партии. Keystone-SDA

Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP) не намерена по итогам парламентских выборов 2027 года добиваться третьего места в составе Федерального совета, правительства Швейцарии. Об этом заявил Мануэль Штруплер (Manuel Strupler), курирующий избирательную кампанию партии.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en The Swiss People’s Party is not coveting a third seat in government Читать далее The Swiss People’s Party is not coveting a third seat in government

Français fr L’UDC ne vise pas un troisième siège au Conseil fédéral Оригинал Читать далее L’UDC ne vise pas un troisième siège au Conseil fédéral

«Мы придерживаемся действующей „магической формулы“ формирования кабинета», — подчеркнул он в интервью изданию Schweiz am Wochenende, добавив, что вопрос о дополнительном кресле в правительстве в повестке дня партии не стоит. При этом Мануэль Штруплер, представляющий в Национальном совете (Nationalrat, большая палата федерального парламента) кантон Тургау, отметил, что SVP, разумеется, рассчитывает улучшить свой электоральный результат, хотя конкретную целевую долю голосов избирателей он не назвал.

Показать больше

Показать больше Швейцарские странности Почему в Швейцарии нет главы государства? Этот контент был опубликован на Президент в Швейцарии меняется каждый год и это вызывает за рубежом стойкое недоумение: а с кем же заключать «сделки»? Читать далее Почему в Швейцарии нет главы государства?

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Правые консерваторы в Швейцарии впервые преодолели порог в 30% Этот контент был опубликован на Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC) впервые преодолела символический рубеж в 30% голосов избирателей. Читать далее Правые консерваторы в Швейцарии впервые преодолели порог в 30%

Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного НИИ Sotomo по заказу медиахолдинга SRG SSR в октябре 2025 года, результат на уровне 30% голосов избирателей, отданных Швейцарской народной партии, вполне реалистичен. Если бы парламентские выборы состоялись осенью 2025 года, то SVP получила бы 30,4% голосов, что на 2,5 процентного пункта больше, чем на предыдущих выборах 2023 года. Этот опрос проводился онлайн с участием 32 тысяч избирателей в период с 25 августа по 11 сентября 2025 года. Помимо SVP, прирост голосов по результатам данного исследования продемонстрировали также Социал-демократическая партия Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP) и «Зелёная партия Швейцарии» (Grüne Partei der Schweiz, GPS).

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Кто есть кто в федеральном правительстве Швейцарии? Этот контент был опубликован на Состав швейцарского федерального кабинета министров не определяется, как в других странах, президентом, канцлером, или главой партии, победившей на выборах. Читать далее Кто есть кто в федеральном правительстве Швейцарии?

Напомним, что в состав Федерального совета (правительства Швейцарии) входят представители четырёх крупнейших партий страны. Определяет порядок распределения семи мест в правительстве так называемая «магическая формула» (Zauberformel), действующая с 1959 года. В соответствии с ней три партии, занимающие по итогам очередных парламентских выборов три первые места по числу голосов, получают по два кресла в кабмине, четвертая партия имеет право на одно кресло. В настоящее время в кабинете по два кресла имеют SVP, SP и Партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen), а партия «Центр» (Die Mitte) представлена одним министром.

Показать больше

Показать больше Демократия Магическая формула формирования правительства Швейцарии: в чем ее секрет? Этот контент был опубликован на В чем заключается «магическая формула» формирования правительства Швейцарии? И причем тут вообще магия? Читать далее Магическая формула формирования правительства Швейцарии: в чем ее секрет?

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Правительство Швейцарии: история в фотографиях Этот контент был опубликован на Есть в Швейцарии традиция: каждый год правительство Швейцарии публикует свою официальную фотографию. Читать далее Правительство Швейцарии: история в фотографиях

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Что ждёт Швейцарию: ключевые политические темы 2026 года Этот контент был опубликован на Новый год станет решающим для отношений между Швейцарией и ЕС, а ещё он предложит гражданам страны насыщенную программу референдумов. Читать далее Что ждёт Швейцарию: ключевые политические темы 2026 года

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое