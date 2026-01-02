Пожар в баре Кран-Монтаны: число погибших может возрасти

Люди продолжают возлагать цветы и зажигать свечи у въезда на дорогу, ведущую к бару. Само здание закрыто белыми полотняными экранами, за периметром оцепления дежурят полицейские. Keystone-SDA

Печальная процедура идентификации жертв пожара в баре, произошедшего в новогоднюю ночь в Кран-Монтане (Crans-Montana) на юге Швейцарии, продолжается и может занять ещё некоторое время. Об этом заявил Маттиас Рейнар (Mathias Reynard), председатель правительства кантона Вале (Valais). По его словам, официальные данные о числе погибших остаются прежними — 40 жертв и 115 пострадавших с серьёзными травмами, — однако это число может возрасти.

«Наши команды специалистов по-прежнему работают на передовой», — сказал Маттиас Рейнар утром в пятницу, 2 января 2025 года, в эфире общественного франкоязычного швейцарского радио RTS. По его словам, работа по идентификации погибших требует времени и осторожности, не опознаны пока даже многие из 115 госпитализированных. «Вероятно, нам потребуется ещё один день, чтобы завершить эту работу», — добавил министр безопасности кантона Вале Стефан Ганзер (Stéphane Ganzer) в интервью французской радиостанции RTL.

Оба чиновника подтвердили, что новых данных о числе погибших пока нет, но Стефан Ганзер предупредил: «ужасающий» итог трагедии может стать ещё более мрачным. От 80 до 100 пострадавших по-прежнему находятся в критическом состоянии. «Мы знаем, что при ожогах третьей степени, затрагивающих более 15% поверхности тела, в ближайшие часы и дни сохраняется высокий риск летального исхода из-за возможной септицемии — критического заражения крови», — пояснил он.

Маттиас Рейнар также подчеркнул, что ситуация в швейцарских больницах остаётся крайне напряжённой. «Некоторые сотрудники, несмотря на выходные, вышли на работу, чтобы помочь своим коллегам», — отметил он. Ведутся переговоры о привлечении иностранных специалистов: например, в кантон Вале для оказания поддержки коллегам могут быть направлены французские медики, специалисты в области ожоговой хирургии. Маттиас Рейнар отдал дань уважения местным жителям, которые помогали спасать пострадавших в первые минуты после начала пожара в баре Le Constellation.

Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках Этот контент был опубликован на Расследование продолжается: власти сейчас устанавливают причину одной из крупнейших трагедий в истории Швейцарии (видео). Читать далее Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках

Причины трагедии по-прежнему официально не раскрываются, но, как подтвердил Рейнар, главной остаётся версия несчастного случая — обычного пожара, приведшего к масштабному возгоранию с серьёзными разрушениями. Вечером в четверг, 1 января, десятки людей собрались у импровизированного мемориала рядом с местом трагедии. Люди приносили свечи и цветы, стояли в молчании. Среди собравшихся были как местные жители, так и туристы — многие знали лично тех, кто числится среди пропавших или находится в тяжёлом состоянии. Большинство жертв — молодые люди.

«Это бар, где мы почти каждую неделю встречаемся со всеми друзьями. Сначала мы подумали, что это просто небольшой пожар, но, когда мы прибыли на место, то всё вокруг выглядело как поле боя. Единственное слово, которое приходит в голову — апокалипсис. Это было ужасно», — рассказал Матис (Mathys), житель соседнего с Кран-Монтаной города Шерминьон-д’Ан-Ба (Chermignon-d’en-Bas).

«Я сам там (в баре) не был, но там было много моих друзей и родственников», — сказал агентству AFP молодой человек по фамилии Оросстевич (Orosstevic). «Некоторые погибли, другие сейчас в больнице — около десяти человек. Когда вижу их в таком состоянии, я просто говорю сам себе: „Всё будет хорошо“. Но больше мы ничего сделать не можем — это очень тяжело». «Мой сын мог оказаться там. Он был совсем рядом», — рассказал агентству AFP Паулу Мартинш (Paulo Martins), француз, проживший на этом курорте 24 года. «Он был с девушкой, они собирались туда пойти, но так и не дошли». По его словам, 17-летний друг сына, получивший ожоги около 30% тела, был отправлен на лечение в Германию.

Люди продолжают возлагать цветы и зажигать свечи у въезда на дорогу, ведущую к бару

Само здание закрыто белыми полотняными экранами, за периметром оцепления дежурят полицейские. «Есть погибшие и раненые, а один близкий нам человек до сих пор числится пропавшим. Мы ничего о нём не знаем», — сказала одна из женщин, пожелав остаться анонимной. «Это были молодые люди, те, кого мы знали», — добавила её подруга. Судьба некоторых из них по-прежнему остаётся неизвестной. «Мы просто ждём».

Вчера вечером рождественская иллюминация ещё мерцала на улицах курорта, но большинство баров и кафе уже закрылись. Ранее в тот же день в церкви Монтана-Стансьон (Montana-Station) состоялась заупокойная месса в память о погибших. После мессы прихожане оставались у церкви, чтобы выразить соболезнования или просто побыть вместе. «Внутри было много людей, все молчали, и священник произнёс прекрасную проповедь о надежде. Это всё, что у нас осталось — надежда», — сказал один из прихожан по имени Жан-Клод (Jean-Claude).

«Мы знали многих из тех, кто там был», — признался молодой человек, едва сдерживая слёзы. «На их месте мог оказаться мой сын», — добавила Мина (Mina), тоже вся в слезах. «Он не попал туда только по случайности». Итальянка Вероника (Véronica), прожившая в Кран-Монтане 40 лет, рассказала, что у её сына была знакомая официантка в этом баре. «Она всегда его обслуживала, разговаривала с ним, прежде чем принести заказ. А теперь она… к сожалению, ушла…». «Чужая боль — это боль каждого», — добавила она.

Напомним, что около 40 человек погибли, ещё 115 получили серьёзные травмы в результате пожара, произошедшего в популярном баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале) в ночь на 1 января 2026 года. Ведётся масштабное расследование, цель которого — установить точные обстоятельства произошедшего. Президент Швейцарии Ги Пармелен на пресс-конференции, состоявшейся 1 января, назвал случившееся «одной из самых масштабных трагедий, пережитых нашей страной в истории».

