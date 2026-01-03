The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Пострадавших из Кран-Монтаны оперируют в приоритетном порядке

Больницы откладывают операции из-за пострадавших от пожара
Швейцарские клиники откладывают плановые операции: пострадавших из Кран-Монтаны оперируют в приоритетном порядке. Keystone-SDA

В ведущих швейцарских клиниках было принято решение отложить плановые хирургические операции, с тем чтобы освободить ресурсы для экстренной помощи пострадавшим в результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале / Valais).

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как сообщили в субботу, 3 января 2026 года, в Университетской клинике Цюриха (Universitätsspital Zürich, USZ), кризисная координация между медицинскими учреждениями Швейцарии «работает исключительно эффективно»: клиники обмениваются ресурсами и поддерживают друг друга. Некоторые цюрихские больницы взяли на себя часть пациентов и экстренных случаев, которые обычно направляются в USZ.

Приёмное отделение USZ продолжает работать круглосуточно и находится в полной готовности принять дополнительных пациентов. Свободные места в отделениях интенсивной терапии также имеются. Плановые операции были приостановлены и в Детской университетской клинике Цюриха (Kinderspital Zürich), где проходят лечение пятеро несовершеннолетних, получивших тяжёлые травмы при пожаре. Как сообщает швейцарская телерадиокомпания SRF, все они находятся в состоянии искусственной комы.

Показать больше
Около 40 человек погибли, ещё 115 получили серьёзные травмы в результате пожара, произошедшего в популярном баре Le Constellation

Показать больше

Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках

Этот контент был опубликован на Расследование продолжается: власти сейчас устанавливают причину одной из крупнейших трагедий в истории Швейцарии (видео).

Читать далее Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках

Для их спасения потребуется значительное число хирургических вмешательств. В клинике рассматривается возможность расконсервации дополнительных операционных залов. В Университетской клинике Лозанны (Centre hospitalier universitaire vaudois, CHUV) находятся 22 пациента с тяжёлыми ожогами. Представитель клиники сообщил, что тут также рассматривается вопрос об отсрочке плановых операций, окончательное решение должно быть принято в ближайшие дни.

В Университетской клинике Женевы (Hôpitaux Universitaires de Genève, HUG) работа уже возвращена к обычному графику. По данным администрации клиники, трое из пяти пациентов, поступивших после пожара, в пятницу 2 января были переведены на дальнейшее лечение за границу. Некоторые лечебные учреждения, включая клинику «Инзельшпиталь» (Inselspital) в Берне, в праздничные дни вообще не проводили плановых операций и ограничивались исключительно экстренными операциями. Это заранее освободило ресурсы для приёма пострадавших из Кран-Монтанты. При необходимости во всех больницах мобилизовывался дополнительный медицинский персонал.

Пожар в баре Le Constellation на курорте Кран-Монтана вспыхнул в ночь на 1 января 2026 года. По последним данным, в результате трагедии погибли около 40 человек, ещё более ста получили ожоги и ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были распределены по специализированным клиникам по всей Швейцарии, некоторые были направлены на лечение за рубеж.

Показать больше
Длительная работа по опознанию, число погибших может возрасти

Показать больше

Пожар в баре Кран-Монтаны: число погибших может возрасти

Этот контент был опубликован на Официальные данные о числе погибших остаются прежними — 40 жертв и 115 пострадавших с серьёзными травмами, — однако это число может возрасти.

Читать далее Пожар в баре Кран-Монтаны: число погибших может возрасти
Показать больше
Польша выразила готовность принять 14 пострадавших в результате пожара в баре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана (Crans-Montana).

Показать больше

Польша примет на лечение пострадавших из Кран-Монтаны

Этот контент был опубликован на Об этом в социальной сети X сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск (Donald Tusk), выразив соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Читать далее Польша примет на лечение пострадавших из Кран-Монтаны
Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR