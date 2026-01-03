Пострадавших из Кран-Монтаны оперируют в приоритетном порядке

Швейцарские клиники откладывают плановые операции: пострадавших из Кран-Монтаны оперируют в приоритетном порядке. Keystone-SDA

В ведущих швейцарских клиниках было принято решение отложить плановые хирургические операции, с тем чтобы освободить ресурсы для экстренной помощи пострадавшим в результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана (Crans-Montana, кантон Вале / Valais).

Как сообщили в субботу, 3 января 2026 года, в Университетской клинике Цюриха (Universitätsspital Zürich, USZ), кризисная координация между медицинскими учреждениями Швейцарии «работает исключительно эффективно»: клиники обмениваются ресурсами и поддерживают друг друга. Некоторые цюрихские больницы взяли на себя часть пациентов и экстренных случаев, которые обычно направляются в USZ.

Приёмное отделение USZ продолжает работать круглосуточно и находится в полной готовности принять дополнительных пациентов. Свободные места в отделениях интенсивной терапии также имеются. Плановые операции были приостановлены и в Детской университетской клинике Цюриха (Kinderspital Zürich), где проходят лечение пятеро несовершеннолетних, получивших тяжёлые травмы при пожаре. Как сообщает швейцарская телерадиокомпания SRF, все они находятся в состоянии искусственной комы.

Для их спасения потребуется значительное число хирургических вмешательств. В клинике рассматривается возможность расконсервации дополнительных операционных залов. В Университетской клинике Лозанны (Centre hospitalier universitaire vaudois, CHUV) находятся 22 пациента с тяжёлыми ожогами. Представитель клиники сообщил, что тут также рассматривается вопрос об отсрочке плановых операций, окончательное решение должно быть принято в ближайшие дни.

В Университетской клинике Женевы (Hôpitaux Universitaires de Genève, HUG) работа уже возвращена к обычному графику. По данным администрации клиники, трое из пяти пациентов, поступивших после пожара, в пятницу 2 января были переведены на дальнейшее лечение за границу. Некоторые лечебные учреждения, включая клинику «Инзельшпиталь» (Inselspital) в Берне, в праздничные дни вообще не проводили плановых операций и ограничивались исключительно экстренными операциями. Это заранее освободило ресурсы для приёма пострадавших из Кран-Монтанты. При необходимости во всех больницах мобилизовывался дополнительный медицинский персонал.

Пожар в баре Le Constellation на курорте Кран-Монтана вспыхнул в ночь на 1 января 2026 года. По последним данным, в результате трагедии погибли около 40 человек, ещё более ста получили ожоги и ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были распределены по специализированным клиникам по всей Швейцарии, некоторые были направлены на лечение за рубеж.

