Произведена хакерская атака на швейцарские СМИ

Хакерская атака парализовала работу платформы OneLog, которую используют многие швейцарские медиакомпании. Keystone-SDA

Хакерская атака парализовала работу платформы OneLog, общей для многих швейцарских медиакомпаний. Платформа используется для входа на платные сайты СМИ. Согласно заявлению издательского холдинга Tamedia, вход через OneLog стал невозможен с четверга 24 октября.

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В настоящее время (конец дня 25 октября 2024 года) платформа OneLog пытается найти решение проблемы и находится в контакте с властями. Из-за этого содержание изданий Tamedia временно находится в свободном доступе, открыт и доступ к электронным газетам. Об этом говорится в пресс-релизе холдинга Tamedia. Другие пострадавшие медиакомпании также приняли аналогичные меры, с тем чтобы обеспечить подписчикам доступ к контенту.

Однако затруднен не только доступ, но и опция комментирования, потому что она также связана с необходимостью совершать логин через OneLog. Сервис OneLog, запущенный чуть более трех лет назад, утверждает, что им пользуются более 40 онлайн-порталов, в том числе крупнейшие медиахолдинги страны: частные Tamedia и Ringier, и общественный электронный холдинг SRG (госмедиа в стране нет). Не затронутыми проблемой оказались частные издательские холдинги CH Media и NZZ: они еще у себя программу OneLog не внедрили.

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Согласно пресс-релизу холдинга Tamedia платформа OneLog управляет только логин-данными пользователей, никакие другие частные клиентские данные атакой не затронуты и под угрозой не находятся. Компания полным ходом работает над тем, чтобы как можно быстрее восстановить сервис, а также находится в контакте с властями. В настоящее время неизвестно, какого типа кибератака была совершена на OneLog. Можно предположить, что речь идет о вредоносном шифровании с целью получения выкупа.

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В прошлом 2023 году серьезная хакерская атака была предпринята на швейцарские медиакомпании NZZ и CH Media. Тогда, ничего не добившись с помощью шантажа неизвестные хакеры опубликовали в сети большое количество документов, которые они захватили во время атаки, среди них были и личные данные сотрудников и клиентов.

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