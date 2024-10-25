Произведена хакерская атака на швейцарские СМИ

Хакерская атака парализовала работу платформы OneLog, общей для многих швейцарских медиакомпаний. Платформа используется для входа на платные сайты СМИ. Согласно заявлению издательского холдинга Tamedia, вход через OneLog стал невозможен с четверга 24 октября.
В настоящее время (конец дня 25 октября 2024 года) платформа OneLog пытается найти решение проблемы и находится в контакте с властями. Из-за этого содержание изданий Tamedia временно находится в свободном доступе, открыт и доступ к электронным газетам. Об этом говорится в пресс-релизе холдинга Tamedia. Другие пострадавшие медиакомпании также приняли аналогичные меры, с тем чтобы обеспечить подписчикам доступ к контенту.
Однако затруднен не только доступ, но и опция комментирования, потому что она также связана с необходимостью совершать логин через OneLog. Сервис OneLog, запущенный чуть более трех лет назад, утверждает, что им пользуются более 40 онлайн-порталов, в том числе крупнейшие медиахолдинги страны: частные Tamedia и Ringier, и общественный электронный холдинг SRG (госмедиа в стране нет). Не затронутыми проблемой оказались частные издательские холдинги CH Media и NZZ: они еще у себя программу OneLog не внедрили.
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«Швейцария плохо подготовлена к хакерским атакам»
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Эксперты и политики предупредили, что Швейцария плохо подготовлена к хакерским атакам.
Согласно пресс-релизу холдинга Tamedia платформа OneLog управляет только логин-данными пользователей, никакие другие частные клиентские данные атакой не затронуты и под угрозой не находятся. Компания полным ходом работает над тем, чтобы как можно быстрее восстановить сервис, а также находится в контакте с властями. В настоящее время неизвестно, какого типа кибератака была совершена на OneLog. Можно предположить, что речь идет о вредоносном шифровании с целью получения выкупа.
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В прошлом 2023 году серьезная хакерская атака была предпринята на швейцарские медиакомпании NZZ и CH Media. Тогда, ничего не добившись с помощью шантажа неизвестные хакеры опубликовали в сети большое количество документов, которые они захватили во время атаки, среди них были и личные данные сотрудников и клиентов.
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Хакеры взломали сайт швейцарской газеты NZZ
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Злоумышленники согласны не публиковать «чувствительные личные данные», но только в обмен на денежный выкуп.
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