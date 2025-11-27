Родители недооценивают технические компетенции дочерей
Родители в Швейцарии недооценивают способности своих дочерей в таких областях, как математика, информатика, естественные науки и техника. Это отношение носит системный характер. Мужчины также склонны считать себя значительно более компетентными в этих сферах, чем женщины.
Родители в Швейцарии недооценивают способности своих дочерей в таких областях, как математика, информатика, естественные науки и техника. Это отношение носит системный характер. Мужчины также склонны считать себя значительно более компетентными в этих сферах, чем женщины.
Об этом свидетельствует исследование, проведённое швейцарской Высшей технической школой Цюриха (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zürich / ВТШ Цюриха). Оно посвящено так называемым MINT-дисциплинам: математике, информатике, естественным наукам и технике. Отчет под названием «Индекс общественного восприятия MINT-профессий-2025» (MINT-Stimmungsbarometer 2025Внешняя ссылка) основан на репрезентативном опросе около 1 600 жителей Швейцарии.
Мужчины оценивали собственные знания и навыки в MINT-областях в среднем на 5,6 балла из 10, тогда как женщины — лишь на 4,1 балла. Аналогичная закономерность прослеживается и в том, как родители оценивают способности своих детей. Наиболее отчётливо, согласно отчёту, это проявляется в технике: сыновья получили в среднем 5,7 балла, дочери — 4,4. В математике разрыв составил соответственно 6,0 против 5,3; в информатике — 5,7 против 5,0; в естественных науках — 5,5 против 5,2.
Устойчивые стереотипы
«Подобные модели восприятия указывают на устойчивые стереотипы, передающиеся из поколения в поколение», — говорится в сопроводительном документе к итогам исследования. В целом, по его данным, MINT-профессии в Швейцарии пользуются высоким общественным престижем. Однако они по-прежнему ассоциируются с «мужскими профессиями», а также считаются малопривлекательными — в частности, из-за отсутствия традиций командной работы.
Показать больше
Искусственный интеллект и перспективы профтехобразования в Швейцарии
Эта картина отражает парадокс: высокое общественное признание таких специальностей при низкой индивидуальной привлекательности. Авторы исследования подчёркивают, что обеспечение притока квалифицированных кадров в эту сферу в долгосрочной перспективе требует раннего стимулирования интереса к ней — как у девочек, так и у мальчиков.
«Устойчивому развитию соответствующих компетенций, закладывая основу для будущих образовательных и профессиональных жизненных стратегий, активно способствует раннее формирование мотивации, например, посредством игрового „обучения с погружением“, практически ориентированных и свободных от стереотипов школьных занятий», — отмечается в отчёте. Ключевую роль в этом, по мнению исследователей, играют учителя и преподаватели, а также родители и опекуны.
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Показать больше
Дефицит рабочих рук в Швейцарии и ренессанс традиционных профессий
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.