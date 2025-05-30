Рыцари-джедаи, супергерои и астронавт на Fantasy Basel
В четверг 29 мая в Базеле открылся фестиваль поп-культуры Fantasy Basel Внешняя ссылкас участием тысяч косплееров, геймеров, а также поклонников кино и комиксов. В числе приглашенных — швейцарский астронавт Клод Николье.
В числе приглашённых — первый швейцарский астронавт Клод Николье (Claude Nicollier). В своём выступлении он рассказал о космических миссиях 1990-х годов, показал кадры с видом Земли «с высоты» и признался, что эти образы по-прежнему вызывают у него глубокие эмоции. Доклад прошёл в рамках тематической секции «Космос», где также представлен Швейцарский космический музей (Swiss Space MuseumВнешняя ссылка, город Регенсдорф, кантон Цюрих) с уникальными экспонатами.
Но кроме науки, на фестивале очень много и фантастики. У стенда «Звёздных войн» рыцари-джедаи размахивают световыми мечами, в павильонах можно встретить Дарта Вейдера, Чубакку и их спутников, героев японского аниме, супергероев, образы в стиле стимпанк, а также персонажей из «Властелина колец», «Игры престолов», «Гарри Поттера» и игры Super Mario от Nintendo.
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А вы знали, что без мультфильмов о Хайди сегодня не было бы и таких шедевров, как «Принцесса Мононокэ» и «Унесённые призраками»?
Некоторые участники выбрали авторские образы. Так, одна из посетительниц предстала в костюме с крыльями — по её словам, это её собственная разработка, вдохновлённая одновременно Валькирией и Дейенерис Таргариен (Daenerys Targaryen), «матерью драконов» из «Игры престолов». В этом году площадь фестиваля увеличена до 100 000 квадратных метров, на нём представлено около 800 экспонентов.
В числе гостей — актёры, авторы, учёные, рисовальщики комиксов, а также танцевальные группы в стиле K-pop — музыкального направления из Южной Кореи, сочетающего поп, хип-хоп, EDM, рок и R&B. По данным организаторов, в 2024 году фестиваль посетили 88 000 человек. В этом году ожидается около 95 000 гостей. Фестиваль Fantasy Basel продлится до 31 мая.
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