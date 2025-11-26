Смертность на дорогах Швейцарии вышла на рекордный уровень

Число погибших на дорогах Швейцарии достигло 250 человек только за 2024 год — это на 34 процента больше, чем пять лет назад. Keystone-SDA

Швейцария удерживает европейский антирекорд по числу жертв ДТП. В то время как во многих других странах Европы количество погибших на дорогах снижается, в Швейцарии наблюдается обратная тенденция.

Переломить этот негативный тренд и остановить рост числа смертельных аварий пока не удается. Об этом говорится, в частности, в докладе швейцарского федерального Консультационного центра по вопросам предупреждения аварий и производственного травматизма (Beratungsstelle für Unfallverhütung, BFUВнешняя ссылка). В связи с этим стране «необходима последовательная политика в интересах безопасности дорожного движения».

«Существуют действенные меры, но реализовать их возможно только при наличии политической воли», — подчёркивает Марио Кавенья, руководитель отдела дорожного движения BFU. По его словам, без политической поддержки цель, поставленная Федеральным Ведомством автомобильных дорог (Bundesamt für Strassen, AstraВнешняя ссылка, подразделение Министерства транспорта, энергетики и коммуникаций UVEK), сократить к 2030 году число погибших в ДТП до 100 человек в год — вряд ли будет достижима.

Как подчёркивает BFU, проблемы в области безопасности дорожного движения возникают во многом из-за решений парламента. Так, после снижения депутатами минимального возраста получения водительских удостоверений, дающих право садиться на мотоцикл, число тяжёлых аварий с участием несовершеннолетних лиц в стране более чем удвоилось. Пока в других странах ограничение скорости до 30 км/ч в жилых кварталах становится нормой, в Швейцарии для его введения нужно пройти сложную процедуру согласования, что делает такие меры трудноосуществимыми.

На референдуме 24 ноября 2024 года избиратели отрицательно ответили на вопрос, следует ли расширять автобаны в Швейцарии? Keystone / Gaetan Bally

Ещё один показательный пример таких решений — отказ парламента от введения обязательного ношения подростками велосипедного шлема. Согласно докладу Ranking EU Progress on Road SafetyВнешняя ссылка, подготовленному Европейским советом по транспортной безопасности (European Transport Safety Council, ETSCВнешняя ссылка), Швейцария демонстрирует самый высокий уровень смертности на дорогах среди всех стран Европы. По данным BFU, средний показатель по Европе снизился за отчётный период на 12 процентов.

Но даже и в десятилетней перспективе швейцарская статистика выглядит хуже: тут наблюдается увеличение смертности на 2,9 % против снижения на 17 процентов в среднем по ЕС. Несмотря на все негативные тенденции последних лет, дороги Швейцарии (она не входит в ЕС) в целом всё ещё считаются одними из самых безопасных в Европе. Однако, как подчёркивает ETSC, ключевым фактором повышения уровня безопасности на дорогах является наличие чётко сформулированной и политически поддерживаемой цели: совершенствование порядка организации и мониторинга дорожно-транспортной системы в целом и ситуации на дорогах в частности.

