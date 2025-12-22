СМИ Швейцарии: «стратегический аналитик» Жак Бо под санкциями ЕС

Полковник Жак Бо (Jacques Baud) рядом с федеральной советницей Симонеттой Соммаругой (Simonetta Sommaruga, слева) и Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter, справа), на тот момент членом правительства кантона Санкт-Галлен, на форуме Ассоциации швейцарских полицейских (Schweizerischer Polizeibeamtenverband, SPV), 2011 год. Keystone

О чем пишут швейцарские СМИ: угрозы гибридные и реальные, пропаганда и жизнь в полутьме в постоянном ожидании «прилёта».

Угрозы гибридные и реальные, пропаганда и жизнь в полутьме в постоянном ожидании «прилёта». Европа дано поняла, что слово тоже может быть оружием, что не до конца еще осознала Швейцария, которая, следуя классике, надеется, что здесь апокалипсис если и случится, то тремя днями позже. В Киеве этот апокалипсис происходит почти каждый день. Как люди выживают и живут под ударами российских ракет и дронов — об этом в своем репортаже рассказывает телеканал SRF.



Бывший швейцарский военный Жак Бо (Jacques Baud) признан ЕС «рупором пророссийской пропаганды» и внесен в санкционный список. Швейцария надеется отсидеться в стороне от гибридной войны? Правительство страны, как подчёркивает NZZ, избегает чёткого признания ключевого факта: Швейцария уже сегодня является объектом гибридной агрессии. И, как всегда, пройдемся по релевантным заголовкам СМИ Швейцарии, чтобы составить примерный контур информационной картины прошедшей недели.

«Стратегический аналитик» из Швейцарии под санкциями Евросоюза

Занесение Жака Бо в санкционный список означает замораживание его активов на территории Европейского союза. Tages Anzeiger

Европейский союз, как сообщает швейцарская общественная телерадиокомпания SRFВнешняя ссылка, включил в свой санкционный список бывшего полковника швейцарской армии Жака Бо (Jacques Baud). Согласно опубликованной в понедельник, 15 декабря 2025 года, информации, 70-летний гражданин Швейцарии, которого в документах Евросоюза называют «стратегическим аналитиком», «распространял в контексте военного нападения России на Украину теории заговора и выступал в роли рупора пророссийской пропаганды».



По данным ЕС, на которые ссылаются SRF и газета Tages-AnzeigerВнешняя ссылка, Жак Бо регулярно появлялся в пророссийских телепередачах и радиопрограммах. В частности, он утверждал, что Украина якобы сама спровоцировала войну, стремясь обеспечить себе вступление в НАТО. В Брюсселе считают, что подобная деятельность относится «к информационным манипуляциям и операциям влияния». Как уточняет SRF, решение о введении санкций было принято Советом ЕС, в который входят представители всех 27 государств-членов, по предложению Европейской службы внешних связей (European External Action Service).



Занесение Жака Бо в санкционный список означает замораживание его активов на территории Европейского союза. Кроме того, гражданам и компаниям стран ЕС запрещено предоставлять ему денежные средства или иные материальные ресурсы. Также в отношении его введён запрет на въезд и транзит через территорию ЕС. Государственный секретариат по экономике Швейцарии (Staatssekretariat für Wirtschaft, Seco, подразделение Минэкономики), как передаёт SRF со ссылкой на агентство Keystone-SDA, подтвердил, что осведомлён о решении ЕС и о введённых санкциях.



Однако Берн не присоединился к принятому в октябре 2024 года санкционному режиму ЕС, направленному против так называемых «гибридных угроз» со стороны России. Поэтому Швейцария не будет автоматически следовать данному санкционному режиму. Санкции Евросоюза, введённые впервые в конце февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Швейцария поддерживает. Телеканал SRF также напоминает, что война, которую Владимир Путин поначалу называл «специальной военной операцией», продолжается уже почти четыре года.



При этом Россия, несмотря на значительное превосходство в живой силе и технике, так и не достигла в Украине никаких изначально заявленных ею целей. Помимо бывшего швейцарского офицера, под санкции ЕС, по данным SRF, 15 декабря 2025 года попали ещё 11 человек, одно подразделение российских Вооружённых сил и одна пропагандистская медиагруппа. Сейчас санкционный режим ЕС, введенный в связи с «дестабилизирующей деятельностью России», охватывает 59 физических лиц и 17 организаций.

В последние годы Жак Бо стал широко известен благодаря своим книгам о войне России против Украины и о президенте России Владимире Путине. SRF/Philippe Reichen

По оценке политического обозревателя швейцарского общественного телеканала SRF,Внешняя ссылка включение бывшего сотрудника швейцарской стратегической разведки Бо в санкционный список Европейского союза стало для него серьёзным ударом, учитывая его профессиональную биографию и нынешнее положение. Как напоминает SRF, карьеру он начинал в разведывательных структурах Швейцарии, где, владея русским языком, до конца холодной войны курировал страны Восточного блока и Варшавского договора. Позднее он работал в структурах ООН и выполнял миссии для НАТО, в том числе в Украине.

В последние годы Бо стал широко известен благодаря своим книгам о войне России против Украины и о президенте России Владимире Путине. В публичных выступлениях он использовал термин «специальная военная операция», то есть формулировку, принятую в российском официальном нарративе. Сам Жак Бо объяснял это профессиональной традицией разведсообщества заимствовать терминологию оппонента для максимально нейтрального анализа. Однако, как отмечает SRF, именно такая риторика, по всей видимости, и способствовала тому, что бывший разведчик сам оказался в поле зрения западных спецслужб, поскольку решения ЕС о санкциях принимаются на основании разведывательных сводок.

Для 70-летнего Бо последствия такого решения оказались значительными. Он указывает Брюссель как место жительства и публикуется в издательствах на территории ЕС, а потому включение в санкционный список означает для него замораживание активов и запрет для граждан и компаний Евросоюза предоставлять ему какие-либо финансовые средства или экономические ресурсы. Кроме того, ему запрещён въезд в ЕС и транзит через его территорию. Поскольку он уже проживает в Брюсселе, его свобода передвижения фактически оказалась заблокированной.

Телеканал SRF также обращает внимание на резкую критику в его адрес со стороны представителей швейцарских властей. Один из высокопоставленных сотрудников Министерства юстиции и полиции Швейцрии написал в социальной сети X, что Жак Бо является «сторонником теорий заговора», который меняет местами жертву и агрессора и, вопреки очевидным фактам, утверждает, будто Украина сама спровоцировала войну, развязанную против неё Россией. Тем самым Бо, по словам чиновника, по факту выступает как рупор Владимира Путина. Радио SRF удалось связаться с самим Бо и обсудить с ним его ситуацию и выдвинутые против него обвинения, однако в настоящее время от публичных комментариев фигурант этой истории отказывается.

В то же время, как сообщает SRF, один из знакомых Бо после личного разговора с ним заявил в X, что тот работал с украинскими и западными источниками и последовательно отклонял приглашения российских СМИ выступить у них. По словам этого собеседника, в своих публикациях Бо не стремился якобы выносить моральные оценки и делить стороны на «хороших» и «плохих», а хотел способствовать более глубокому пониманию конфликта. В Швейцарии, подчёркивает SRF, Бо санкции не грозят.

Если он намерен добиться исключения из санкционного списка ЕС, то ему придётся подавать иск в Суд Европейского союза, однако, как отмечает телеканал, рассмотрение такого дела может занять годы. В ответ на запрос радио SRF Министерство экономики, образования и научных исследований Швейцарии (WBF), отвечающее за имплементацию санкций ЕС, сообщило, что оно приняло к сведению введённый Евросоюзом санкционный режим и внимательно следит за развитием ситуации.

Разрушенная инфраструктура Украины: жизнь при слабом свете

Все повседневные дела приходится подстраивать под график энергоснабжения, который меняется каждый день. SRF

Россия систематически разрушает энергетическую инфраструктуру Украины, что становится серьёзным испытанием для мирного населения. Об этом сообщает швейцарская общественная телерадиокомпания SRF в своем большом репортажеВнешняя ссылка.



В подъезде многоэтажного дома в Киеве холодно и темно. Луч фонарика скользит по бесконечным ступеням: лифт не работает, на 21-й этаж приходится подниматься пешком. Здесь живёт 41-летняя Марина Люта с тремя детьми. Её муж служит в армии. Полумрак царит и в квартире, лишь на кухне тускло горит лампа. Марина выглядит приветливой и собранной, но усталость в её глазах заметна сразу. По её словам, лампа работает от аккумулятора, но его хватает только на несколько часов.



Как рассказывает SRF, главная проблема этого дома состоит в полной зависимости от электричества. Вс ё— отопление, подача воды, кухонная плита — работает только при наличии света. Поэтому все повседневные дела приходится подстраивать под график энергоснабжения, который меняется каждый день. Марина хороша организовала свой быт: на кухне стоят бутылки с питьевой водой, в доме есть переносные аккумуляторные станции, фонари на батарейках и генератор (на крайний случай).



Есть и небольшой газовый примус — с его помощью можно вскипятить воду, сварить кашу, приготовить кофе. Полноценно готовить, по её словам, невозможно — приходится покупать готовую еду и разогревать её дома. Но даже в этих условиях она всячески старается облегчить жизнь своим детям. Поэтому в квартире никогда не бывает совсем темно. Вопрос освещения решается при помощи свечей, аккумуляторных ламп и персональных детских фонариков. «Сидеть в полной темноте — это для детей сильный стресс», — говорит Марина. Кроме того, в доме почти постоянно включено радио.



«Это помогает им чувствовать, что цивилизация всё ещё существует, что жизнь продолжается. Дети очень любят радио», — рассказывает она. Марина работает, но каждое утро она сначала заходит на сайт локальной энергокомпании. «Сегодня электричество было с пяти утра до рассвета. А потом снова появится вечером, с 19:00. Всего на два с половиной часа. И это всё», — говорит она. Это означает, что весь день приходится выстраивать вокруг этих коротких «окон»: одновременно работать онлайн, стирать, готовить. Или идти на работу и покупать готовую еду.



«Отсутствие возможности планировать изматывает. Как только появляется ощущение стабильности, следует новый удар. Русские не хотят, чтобы мы были счастливы. Поэтому нам снова и снова приходится приспосабливаться», — говорит Марина. По наблюдению SRF, к четвёртой военной зиме украинцы вполне сумели адаптироваться к такой ситуации. В супермаркетах — благодаря генераторам — всегда есть свет и отопление, там можно зарядить телефон. Платить можно картой даже при отключении электроэнергии при помощи мобильных платежных терминалов.



В доме, где живёт Марина, соседи помогают пожилым соседям с покупками, экстренными делами — для этого создана специальная чат-группа. Пока Марина разговаривает с нами, в квартире становится всё темнее, лампа почти уже погасла. И вдруг снова дают свет. Марина вскакивает и извиняется: ей нужно срочно запустить стиральную машину и зарядить все электронные устройства. Этот вечер, несмотря ни на что, заканчивается на светлой ноте, в тёплой и освещённой квартире.

Гибридные угрозы: Швейцария надеется отсидеться в стороне

В Европе Россия усиливает гибридные атаки, не считаясь с жертвами среди мирного населения. © Keystone / Gaetan Bally

Как пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ),Внешняя ссылка Европе стремительно наступают «неуютные» времена: Россия наращивает свои гибридные атаки против европейских союзников Украины, используя для этого поджоги, кибератаки и дезинформацию. Конца этой конфронтации пока не видно, а Соединённые Штаты при президенте Дональде Трампе больше не воспринимаются в Старом Свете как надёжный союзник, какими они были прежде.



Как отмечает NZZ, в Швейцарии эта новая европейская реальность почти не ощущается, в общественном восприятии царит мир, страна по-прежнему видит себя стоящей в стороне от всех конфликтов, как если бы она не находилась в самом центре Европы. По мнению издания, такая самоизоляция опасна, поскольку делает Швейцарию особенно уязвимой перед гибридными атаками со стороны России и других авторитарных государств.



Федеральный совет недавно представил обновлённую стратегию политики безопасности и в ряде пунктов он достаточно прямо обозначил существующие риски (агрессивный потенциал России, технологическую зависимость Швейцарии от иностранных партнеров). Но все равно правительство, как подчёркивает NZZ, избегает чёткого признания ключевого факта: страна уже сегодня является объектом гибридной войны. А недвусмысленное обозначение этой реальности, по оценке издания, стало бы шагом к повышению общественной осведомлённости о новом положении, что помогло бы скорее принимать адекватные практические меры по защите от таких угроз.



Газета напоминает, что Швейцария уже становилась мишенью скрытых атак. Так, хакерская группа NoName057 неоднократно атаковала швейцарские онлайн-сайты. Несмотря на ограниченный масштаб самих атак, они вызвали широкий общественный резонанс. Газета NZZ напоминает и о том, как зимой 2022 года, в период грозившего энергетического кризиса, в соцсетях был распространен поддельный призыв федеральных властей к гражданам доносить на соседей, «злоупотребляющих отоплением». Не забудем и материалы российского пропагандистского СМИ RT, который приписывал швейцарским политикам вымышленные заявления.



В экспертных кругах также высказываются подозрения о возможной причастности России к поджогам складов со швейцарским военным имуществом, хотя официальных подтверждений этому нет. Особая опасность гибридных атак, подчёркивает NZZ, заключается в их скрытом характере. Установить заказчиков таких действий крайне трудно, а операции в информационном пространстве сознательно размывают границу между свободным выражением мнения и манипуляцией. Это представляет серьёзный вызов для либерального правового государства, а это как раз вызов, к которому, по мнению издания, Швейцария, как и другие европейские страны, пока не готова.



Новая стратегия в сфере обеспечения безопасности страны, по оценке газеты NZZ, верно обозначает необходимость повышения «устойчивости» общества перед лицом таких проблем. Однако издание критикует самоуспокоенность Швейцарии и, конкретно, отказ правительства от создания единой централизованной координационной структуры в области гражданской обороны. Вместо этого предлагается создавать тематические рабочие группы, словно все эти проблемы еще только могут грозить стране в будущем, тогда как «гибридные» атаки происходят уже сегодня.



В завершение газета NZZ подчёркивает: Швейцария — не изолированный остров, а часть единой Европы, для которой характерны федерализм и прямая демократия. И именно поэтому эта страна становится одним из ключевых объектов давления со стороны автократий. Стране необходимо признать эту реальность и начинать строить всеобъемлющую систему гражданской обороны уже сейчас, потому что речь идёт о том, что у безопасности есть не только военные, но и о политические, информационные и общественные измерения.

