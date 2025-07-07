События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Как считает газета NZZ, украинская власть сохраняет по отношению к бизнесменам своей страны осторожную дистанцию. Keystone

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года.

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

Сегодня в выпуске:

Россия активно использует химическое оружие

Москва пытается измотать гражданское население Украины

Кремль может столкнуться с системным банковским кризисом

Исходит ли от России реальная угроза для Швейцарии?

Бизнес на фоне войны: как новые украинские олигархи строят экономику будущего

Россия активно использует химическое оружие

Россия всё активнее применяет химическое оружие на территории Украины. Об этом сообщает швейцарский новостной портал BaselJetzt со ссылкой на данные немецкой разведки BND и двух спецслужб Нидерландов — военной разведки MIVD и Службы общей разведки и безопасности AIVD. Как говорится в совместном докладе, использование российскими войсками слезоточивого газа и хлорпикрина стало «широко распространённой стандартной практикой». Эти действия грубо нарушают положения Конвенции о запрещении химического оружия, которая категорически запрещает применение таких веществ.

Хлорпикрин, также известный как трихлорнитрометан, относится к группе лёгочных отравляющих веществ. Ещё в годы Первой мировой войны он применялся под обозначением Grünkreuz-1 («Зелёный крест-1»), поскольку артиллерийские снаряды с этим веществом маркировались зелёным крестом. При высокой концентрации хлорпикрин может быть смертельным, особенно в замкнутом пространстве, подчёркивается в докладе. Аналогичным нарушением международного права является и применение слезоточивого газа в зоне боевых действий.

Хлорпикрин, также известный как трихлорнитрометан, относится к группе лёгочных отравляющих веществ. Ещё в годы Первой мировой войны он применялся под обозначением Grünkreuz-1 («Зелёный крест-1»), поскольку артиллерийские снаряды с этим веществом маркировались зелёным крестом. Keystone

По информации BND, MIVD и AIVD, российское военное руководство, включая войска радиологической, химической и биологической защиты, не только санкционирует, но и активно поощряет применение запрещённых веществ. Кроме того, Москва вкладывает значительные средства в развитие своей программы химического оружия, расширяя научные исследования и привлекая новых специалистов. Как утверждает министр обороны Украины, с начала полномасштабного вторжения российская армия уже более 9000 раз применила химические вещества против украинских подразделений. По данным Киева, как минимум три случая гибели военнослужащих напрямую связаны с их применением. Однако реальные потери значительно выше: химическое оружие вынуждает украинских солдат покидать укрытия, где они становятся мишенями для обычного обстрела.

В конце мая 2025 года Генеральный штаб Украины провёл в Киеве информационное мероприятие для иностранных военных атташе. Там отмечалось, что по официальным данным Россия пока не применяла смертоносные химические боевые вещества. Тем не менее, даже использование слезоточивого газа или хлорпикрина в условиях вооружённого конфликта нарушает нормы международного гуманитарного права, включая положения Женевских конвенций. В июне украинские власти официально уведомили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что с февраля 2023 года по июнь 2025 года задокументировано более 9 700 случаев применения российскими войсками боеприпасов с опасными химическими веществами.

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Как указывает в своем анализе телеканал SRF, Россия увеличивает производство дронов и ракет. Президент Владимир Путин, судя по всему, убеждён, что может добиться победы. США при президенте Дональде Трампе сокращают помощь Украине и явно не собираются оказывать серьёзное давление на Кремль. Для Путина это выглядит как сигнал к действию. Показательно, что крупное наступление в ночь на пятницу последовало вскоре после телефонного разговора Трампа с Путиным. На фронте российские войска продвигаются медленно и с большими потерями. Поэтому Москва пытается измотать гражданское население Украины, вынудить его к капитуляции. Так, по сути, ослабляется тыл, который поддерживает украинскую армию — как пожертвованиями, так и активной помощью.

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Кремль может столкнуться с системным банковским кризисом

Перспективы российской экономики могут быть значительно хуже, чем признают официальные лица из Кремля. Как сообщает швейцарский финансовый портал Cash.ch со ссылкой на источники в банковских кругах и внутренние документы, оказавшиеся в распоряжении агентства Bloomberg, в российских финансовых институтах усиливаются опасения по поводу объёмов проблемных кредитов. По данным инсайдеров, высокие процентные ставки всё чаще приводят к тому, что корпоративные и частные заёмщики не могут своевременно обслуживать свои обязательства.

За закрытыми дверями как действующие, так и бывшие сотрудники российских банков описывают ситуацию как «опасную»: если негативная тенденция сохранится, в течение ближайших 12 месяцев существенно возрастает риск долгового кризиса в банковском секторе страны. Экономисты предупреждают: масштабный кризис в банковской системе может поставить под угрозу способность президента Владимира Путина продолжать затяжную войну против Украины — особенно в случае ужесточения санкций со стороны США и ЕС. По информации Cash.ch, Евросоюз уже обсуждает новые ограничения в отношении ряда российских финансовых институтов.

Швейцария заморозила 7,4 миллиарда франков, принадлежащих частным российским лицам, и дополнительно около 7,45 миллиарда — это заблокированные активы Центрального банка России. AFP

Согласно внутренним документам одного из крупнейших российских банков, объём просроченных или реструктурированных кредитов может достигать нескольких триллионов рублей. Реальные масштабы проблемы пока не отражены в официальной статистике, поскольку многие заёмщики временно откладывают выплаты, что позволяет формально удерживать показатели в допустимых пределах. Одновременно наблюдаются признаки кредитного сжатия. По данным Cash.ch, только за первые два месяца 2025 года портфель корпоративных кредитов российских банков сократился на 1,5 триллиона рублей (примерно 19 миллиардов долларов).

Показательно, что несмотря на тревожные сигналы, банковский сектор России завершил 2024 год с рекордной прибылью — около 3,8 триллиона рублей, что на 20% выше показателя предыдущего года. Эксперты объясняют этот феномен преимущественно ростом государственных расходов, прежде всего на оборонную промышленность. На последнем Петербургском международном экономическом форуме министр экономики Максим Решетников впервые открыто признал риск рецессии.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина попыталась сгладить ситуацию, заявив о «необходимом охлаждении экономики». Президент Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что «допускать стагнации или рецессии нельзя». Несмотря на многолетние санкции со стороны Запада, российская экономика пока демонстрирует относительную внешнюю стабильность. Однако, как подчёркивает Cash.ch, эта устойчивость во многом обеспечивается за счёт скрытого перераспределения ресурсов и стремительного роста военных расходов.

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Исходит ли от России реальная угроза для Швейцарии?

Как отмечает швейцарский общественный телеканал SRF, война России против Украины и масштабная милитаризация российского общества и экономики кардинально изменили ситуацию в сфере безопасности Европы. Эти процессы вызывают серьёзную тревогу у швейцарских военных и политиков. Перед страной стоит острый вопрос: угрожает ли нам реальная опасность? «Сегодня исключать ничего нельзя», — заявил в интервью SRF заместитель начальника Генерального штаба армии Швейцарии корпусный генерал Ханс-Петер Вальзер (Hans-Peter Walser).

Факт состоит в том, что Россия активно наращивает военные расходы. Более 6% её ВВП — это порядка 110 миллиардов франков — официально направляются «на оборону». С учётом засекреченных статей бюджета реальная сумма может быть значительно выше. По данным западных разведслужб, Кремль наращивает производство вооружений не только для продолжения войны против Украины, но и для потенциальных будущих конфликтов с НАТО. Как сообщает SRF, в западных военных кругах всё чаще обсуждается сценарий ограниченного нападения России на одну из стран НАТО с целью проверить готовность альянса к коллективной самозащите в соответствии со Статьёй 5 Устава НАТО.

Президент Владимир Путин отвергает подобные предположения как «нонсенс», однако, по мнению западных экспертов, доверие к подобным заявлениям постепенно снижается. Журналисты, освещающие вопросы российской военной экономики, находятся под постоянным давлением. В 2023 году американский журналист Эван Гершкович (Evan Gershkovich) был арестован в Екатеринбурге и позже осуждён за «шпионаж». В октябре 2024 года французский аналитик Лоран Винатье (Laurent Vinatier), работавший со швейцарской НПО, получил три года лагерей за якобы «незаконное получение информации».

Тем временем внутри самой России усиливается милитаристская пропаганда. Молодёжи внушается образ страны, которая якобы вынуждена защищаться от «коллективного Запада». Собственная роль России как агрессора в официальном дискурсе полностью игнорируется. Что касается Швейцарии, то, по мнению российских официальных лиц, страна уже давно не воспринимается в Кремле как нейтральный игрок — в том числе из-за участия в санкциях ЕС. Ханс-Петер Вальзер подчёркивает: говорить о прямой военной угрозе сложно, однако гибридные атаки — кибератаки, саботаж, дезинформация — уже стали реальностью.

По его словам, Россия целенаправленно стремится дестабилизировать Европу изнутри. Схожую позицию занимает военный обозреватель газеты NZZ Георг Хеслер (Georg Häsler). Он предупреждает: Швейцария уязвима перед атаками с применением современных ракет и высокоточных боеприпасов. В зоне особого риска — электростанции, транспортные узлы, дата-центры. При этом Швейцария остаётся единственной крупной европейской страной, не входящей в систему коллективной безопасности НАТО. Депутат Совета кантонов от Социал-демократической партии Франциска Рот (Franziska Roth) призывает поэтому к более тесному сотрудничеству с ЕС и НАТО.

Гипертрофированный культ этой даты появился при Владимире Путине: именно он сделал 9 мая праздником с элементами массовой мобилизации, превратив победу 1945 года в фундамент российской идентичности. Keystone

«Тот, кто верит, что Швейцария сможет защитить себя в одиночку, глубоко заблуждается», — заявила она. По её словам, «пояс безопасности НАТО» вокруг Швейцарии уже нельзя воспринимать как гарантированный. Иное мнение у организации Pro Schweiz, которая настаивает на закреплении «вечного нейтралитета» в Конституции страны и категорически отвергает участие в санкциях против воюющих государств — за исключением тех, что вводятся решением Совбеза ООН, где Россия обладает правом вето. Дебаты по вопросам безопасности ведут ко всё большей поляризации швейцарского общества.

Если соратники и единомышленники Франциски Рот делают ставку на киберзащиту, информационную безопасность и защиту от дронов, то Общество офицеров бронетанковых войск требует многомиллиардных инвестиций в классическую военную технику. В своём позиционном документе организация предлагает довести оборонный бюджет до 100 миллиардов франков, предусмотрев закупку новых танков. Пока же Федеральный совет, правительство Швейцарии, планирует куда более умеренный рост оборонных расходов — до 10 миллиардов франков в год к 2032 году. По мнению телеканала SRF, предстоящие парламентские решения по бюджету покажут, насколько серьёзно официальный Берн воспринимает потенциальную угрозу со стороны России. «В мире, где привычные геополитические гарантии уже почти ничего не стоят, Швейцария также вынуждена пересматривать свою стратегию безопасности».

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Бизнес на фоне войны: как новые украинские олигархи строят экономику будущего

Статья французского журналиста Гийома Птака, написанная из Киева, и опубликованная в NZZ, посвящена новому поколению украинских бизнесменов, получающих прибыли на фоне войны, но при этом заметно отличающихся от классических олигархов постсоветского типа. Автор подчёркивает: война, несмотря на все разрушения, стала для определённого круга предпринимателей источником развития и укрепления влияния. В центре внимания — пять фигур: Андрей Ставницер, Андрей Коболев, Александр Герега, Андрей Колодюк и Василий Хмельницкий.

Эти бизнесмены сделали ставку на стратегические отрасли — логистику, энергетику, строительство, инфраструктуру и добычу сырья. Они активно инвестируют в восстановление разрушенной инфраструктуры и поддерживают социальные проекты. При этом они публично демонстрируют проукраинскую позицию и дистанцируются от традиционных схем влияния через СМИ, партии и депутатские группы. Показательный пример — Андрей Ставницер, глава Trans-Invest-Service, крупнейшего частного портового оператора страны. В начале войны он сам распорядился уничтожить собственную виллу под Киевом, захваченную российскими войсками. Андрей Ставницер сыграл ключевую роль в организации экспорта зерна через Чёрное море и открыл реабилитационную клинику для военнослужащих во Львове.

После атаки российских беспилотников, Киев, Украина, 6 июля 2025 года. KEYSTONE

Александр Герега расширил сеть хозяйственных магазинов Epicentr K, став важнейшим поставщиком стройматериалов по государственным контрактам. Его деятельность сопровождается критикой в связи с завышенными ценами в рамках госзакупок: Украина по-прежнему негативно выглядит в мировом антикоррупционном рейтинге. Андрей Колодюк развивает сектор добычи редких полезных ископаемых, необходимых для высоких технологий. Благодаря поддержке США он участвует в проекте Reconstruction Investment Fund, связанном с контрактами на поставки лития, титана и кобальта.

Василий Хмельницкий, глава группы UFuture, строит технопарки и реализует инфраструктурные проекты в сфере образования, транспорта и здравоохранения, а также занимается гуманитарными инициативами. При этом власть сохраняет по отношению к ним осторожную дистанцию. Президент Владимир Зеленский контролирует политическое поле, а его отношение к некоторым бизнесменам остаётся непростым. Так, против бывшего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева возбуждено уголовное дело по обвинению с коррупции. В итоге в статье делается вывод, что что война породила новый класс влиятельных бизнесменов, совмещающих прибыль и патриотизм. Однако насколько устойчиво их влияние и как оно будет развиваться после войны — это остаётся открытым вопросом.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 14 июля 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.