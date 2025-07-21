События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Предстоящий концерт пианиста Николая Луганского в Клостерсе —не первый случай, когда культурные мероприятия в Швейцарии становятся темой политических дебатов. Keystone

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

17 минут

Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

«Война усилила в России влияние ультраправых»

«Идеология войны России против Украины»

Правительственная перестановка в Украине: усиление президентской вертикали?

«В России наказывают уже за само потребление информации»

Лихтенштейн опасается санкций США из-за «русских денег»

Николай Луганский выступит в Швейцарии – украинская диаспора протестует

«Война усилила в России влияние ультраправых»

С начала вторжения в Украину ультраправые группировки, ранее действовавшие в подполье, становятся в России всё более заметными и фактически легализованными. Одной из наиболее активных организаций, как сообщает телеканал SRF со ссылкой на московский Центр «Сова», является «Русская община». Её члены в масках и камуфляже устраивают «рейды» против мигрантов, проверяя документы и задерживая людей без каких-либо полномочий.

Эксперт Александр Верховский подчёркивает, что такие акции — в том числе вмешательство в межэтнические конфликты — нередко сопровождаются угрозами, унижениями и запугиванием. После каждого «рейда» группа публикует отчёты в соцсетях, демонстративно подчёркивая свою активность. Российские власти не только игнорируют подобную самодеятельность, но всё чаще её поощряют. Так, в Екатеринбурге полиция публично одобрила рейд на рынке, а в Петербурге глава Следственного комитета Александр Бастрыкин встал на защиту арестованных ультраправых активистов.

С начала вторжения в Украину ультраправые группировки, ранее действовавшие в подполье, становятся в России всё более заметными и фактически легализованными. SRF

По словам А. Верховского, с 2022 года государство стало использовать эти группировки как инструмент мобилизации — «патриотизм снизу», который выгоден Кремлю. В результате подобной стратегии общество всё глубже погружается в ксенофобию. «Агрессия накапливается, — предупреждает эксперт. — После окончания войны она может выйти наружу, и последствия будут очень неприятными».

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«Идеология войны России против Украины»

По мнению обозревателя Neue Zürcher Zeitung, война, развязанная Россией против Украины, представляет собой не просто территориальный конфликт, а глубоко идеологическую войну. Её смысл — оправдать агрессию через миф о национальном выживании. Главное оправдание Кремля: нападение — это форма самообороны, а поражение якобы поставит под угрозу само существование России. С 2022 года Владимир Путин всё чаще использует риторику «экзистенциальной угрозы».

В ноябре 2023 года он заявил: «Мы сражаемся за жизнь и безопасность нашего народа, за право быть и оставаться Россией». Такая постановка вопроса исключает любые компромиссы. Идеологическая война требует тотальной мобилизации: политическая оппозиция подавляется, общество милитаризуется, свобода слова заменяется молчаливой лояльностью. Зверства в Украине — не случайность, а инструмент «национального возмездия». Как отмечает NZZ, в российской традиции все наступательные войны объявляются оборонительными. Современные идеологи, в том числе Александр Дугин, прямо называют агрессию «превентивной защитой».

Зверства в Украине — не случайность, а инструмент «национального возмездия». Keystone

По этой логике, цель войны — не только Украина, но и Запад, который изображается как враг русской идентичности. На российском телевидении украинцы до сих пор называются «братским народом», но «заблудшим», которого нужно вернуть — при необходимости силой. Идеологическая война — это тоталитарная экспансия, утверждает NZZ. Кремль системно вмешивается во внутреннюю политику западных стран: поддерживает крайние левые и правые силы, распространяет дезинформацию и подрывает общественное единство.

Идеалисты, пацифисты, антисистемные движения — все могут быть использованы в целях разрушения западной общественной модели. Заключение NZZ: война не закончится на Украине. Кремль стремится к новому мировому порядку, в котором Европа подчинена Москве. Путин не ищет мира — он стремится к реваншу за поражение в холодной войне, и Украина — лишь первый этап в этом пути.

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Правительственная перестановка в Украине: усиление президентской вертикали?

В условиях продолжающейся войны, отсутствия выборов и растущего общественного напряжения Владимир Зеленский инициировал масштабные кадровые перестановки в украинском правительстве. Как подчёркивает Neue Zürcher Zeitung (NZZ), в ситуации, когда граждане временно лишены возможности выражать свою политическую волю на выборах, инициируемое «сверху» обновление власти приобретает особую политическую и моральную значимость. Объявленные изменения происходят на фоне крайне напряжённой ситуации на фронте: российские войска, хоть и медленно, продолжают продвигаться вперёд, а крупные города Украины подвергаются регулярным воздушным ударам.

Одновременно внутри страны усиливается обеспокоенность по поводу злоупотреблений, особенно в оборонной сфере: речь идёт о многомиллиардных контрактах, вокруг которых разгорелись коррупционные скандалы. На этом фоне государству необходима не только военная устойчивость, но и управленческая легитимность. Кандидатом на должность премьер-министра стала 39-летняя Юлия Свириденко — действующая министр экономики и в прошлом заместитель главы администрации президента. Она должна сменить Дениса Шмыгаля, самого долгоиграющего премьера в истории Украины, который, впрочем, остаётся в команде. По оценке NZZ, Свириденко воспринимается как фигура, тесно связанная с президентом и влиятельным руководителем его офиса Андреем Ермаком.

Владимир Зеленский сформулировал три стратегических приоритета нового кабинета: укрепление экономической устойчивости, развитие социальной поддержки и стимулирование внутреннего производства вооружений. Опыт Свириденко в сфере экономики и международных переговоров делает её, по мнению NZZ, логичным выбором на фоне сложных отношений с Вашингтоном. Её участие в разработке сырьевого соглашения с США и хорошие контакты в американской администрации воспринимаются как дополнительный актив. Параллельно намечена отставка посла Украины в США Оксаны Маркаровой, которая, как утверждается, была нежелательной фигурой для окружения Дональда Трампа.

По оценке NZZ, Свириденко воспринимается как фигура, тесно связанная с президентом и влиятельным руководителем его офиса Андреем Ермаком. NZZ

По существу, как отмечает NZZ, речь идёт не о реформе, а о внутрисистемной рокировке. Премьер-министр и его заместитель меняются местами, министр обороны получает престижный пост за рубежом, президентский офис, который в последние годы стал фактическим единственным центром принятия решений, продолжает усиливать свои позиции. Критики Владимира Зеленского, включая мэра Киева Виталия Кличко, давно предупреждают о нарастающих авторитарных тенденциях в верхушке власти. По их мнению, сочетание отмены выборов, концентрации власти и управленческих перестановок, усиливающих президентскую вертикаль, угрожает основам демократии в стране.

Формально перестановки подаются как шаг к реформам и стабилизации. Однако на деле они лишь подтверждают продолжающееся перераспределение полномочий в пользу узкого круга вокруг президента. В условиях войны такая модель может быть функциональной. Но в перспективе, подчёркивает NZZ, Украина окажется перед необходимостью восстановить институциональный баланс — между централизованным управлением и демократическими механизмами подотчётности и контроля.

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«В России наказывают уже за само потребление информации»

Как сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), новые законодательные положения в России существенно сужают пространство свободы информации и вводят качественно новый уровень преследования инакомыслия. Впервые в новейшей истории страны уголовное наказание вводится не только за создание и распространение «опасного» контента, но и за его поиск и просмотр. Потенциальным доказательством может служить, например, история запросов в браузере.

При этом остаётся неясным, как следственные органы будут получать такую информацию и каким образом они намерены устанавливать, был ли просмотр намеренным или случайным. Как отмечает издание, расплывчатые формулировки — как это часто бывает в России — открывают широкие возможности для правового произвола, и это когда сообщения о признании новых людей, организаций, произведений или символов «экстремистскими» появляются ежедневно.

Компания Meta признана в России «экстремистской». Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.

В минувшую среду Государственная дума России приняла норму, согласно которой достаточно, чтобы один человек из определённой группы был осуждён за экстремизм — и вся эта группа, даже без формальной организации, может быть признана экстремистским объединением. Это означает, что даже обычный чат в мессенджере может быть объявлен запрещённым, а его участники привлечены к ответственности. Ранее для такого решения требовалось отдельное судебное постановление. Сегодня же под определение «экстремизм» подпадает практически всё, что вызывает недовольство у властей.

Газета Neue Zürcher Zeitung подчёркивает, что с началом полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года в России буквально каждую неделю расширяется список «нежелательных организаций», а лица, выступающие против войны, получают статус «иностранных агентов». Режим репрессий становится всё более всеобъемлющим. Беларусь ещё пять лет назад стала лабораторией новейших репрессивных методов. И сегодня там уголовному преследованию подлежит человек, уже просто подписанный на Telegram-канал, признанный экстремистским. В России до этого пока не дошло. Предположения о том, что теперь даже использование Instagram или Facebook тоже подпадает под новые нормы, пока не подтверждаются. Тем не менее обе платформы остаются заблокированными, поскольку их материнская компания Meta признана в России «экстремистской».

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Лихтенштейн опасается санкций США из-за «русских денег»

Из-за американских санкций финансовый сектор Лихтенштейна оказался в сложной ситуации. Власти страны ищут выход, однако решение будет непростым. Об этом информирует телеканал SRF. Как информирует телеканал, весной 2023 года Министерство финансов США ввело санкции против трастового фонда Sequoia Treuhand Trust, зарегистрированного в лихтенштейнской общине Руггелль. По данным американских властей, фонд управлял активами двух приближённых к Владимиру Путину олигархов — Геннадия Тимченко и Алишера Усманова. Через сложную сеть офшорных компаний обслуживались их яхты, холдинги и недвижимость в Монако и Италии.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) не раз предупреждало Лихтенштейн о возможных нарушениях и заявляло о готовности применить «вторичные санкции» в случае продолжения работы с российскими структурами. Европейский союз также усилил давление: Лихтенштейн не входит в ЕС, но будучи участником Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), он обязан соблюдать европейские директивы. В этой ситуации лихтенштейнские структуры по доверительному управлению активами часто просто выходят из фондов и трастов, даже если они формально не связаны с гражданами России, находящимися под санкциями. Причины: страх самим попасть под санкции и риск репутационных потерь.

Юридически все эти структуры продолжают существовать, но фактически они парализованы. «Лихтенштейн остаётся чистым „финансовым центром“, даже если тут и встречаются отдельные „паршивые овцы“, — говорит глава правительства Бригитта Хаас (Brigitta Haas). — Стопроцентной гарантии не существует. Было бы прекрасно, если бы она была. Но 99,9 процента участников рынка работают прозрачно. И если кто-то нарушает нормы, то мы сообщаем об этом открыто».

Пересечь границу Лихтенштейна для швейцарца — проще простого, а вот официально там поселиться уже довольно сложно. Gian Ehrenzeller/Keystone

По мнению лихтенштейнской юриста Ханны Блеча (Hanna Blecha), американские санкции уже нанесли по финансовому сектору Княжества серьёзный удар. «Сегодня в Лихтенштейне никто не имеет дела с российскими деньгами, даже если они легальны. Для доверительных управляющих это ведь было бы равнозначно экономическому самоубийству».

По разным оценкам в Лихтенштейне насчитывается около 800 фондов, управляющих активами — денежными средствами, недвижимостью и яхтами — на сумму в несколько миллиардов швейцарских франков. Точных официальных данных, однако, как отмечает телеканал SRF, ни у кого нет. В поисках выхода из ситуации правительство Княжества создало рабочую группу. В неё вошли финансисты и юристы. «Мы хотим найти решение как можно быстрее, обеспечив нам максимальную правовую определённость», — подчёркивает Бригитта Хаас. Поиск этого решения, однако, обещает быть непростым — и, как подчеркивает SRF, может потребовать от Лихтенштейна принципиального пересмотра всей своей финансовой модели.

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И в завершение: новости культуры.

Николай Луганский выступит в Швейцарии – украинская диаспора протестует

Запланированное на 3 августа выступление российского пианиста Николая Луганского в городе Клостерс (кантон Граубюнден) вызвало критику со стороны украинской общины Швейцарии. Об этом сообщает газета Blick. Луганский, как указывает издание, один из наиболее известных пианистов своего поколения, в этом году уже сталкивался с протестами в Вашингтоне и Милане. Украинские активисты напоминают, что он дважды — в 2016 и 2021 годах — выступал в Донецке, который на тот момент находился под контролем пророссийских сил. В 2019 году музыкант получил Государственную премию России из рук Владимира Путина.

Дополнительную критику вызвали и публичные высказывания Луганского. Как сообщает музыкальный журнал Concerti, он называл Крым «исторически российским» и сравнивал аннексию полуострова с объединением Германии. Украинская диаспора в Швейцарии резко осуждает участие артиста в культурной программе фестиваля Klosters Music. По их словам, многие украинцы, живущие сейчас в Швейцарии, были вынуждены покинуть свои дома именно из-за действий российских войск. «А сегодня они видят лицо того же человека на афишах в Швейцарии», — говорится в заявлении объединения украинцев.

Украинские активисты напоминают, что Луганский дважды — в 2016 и 2021 годах — выступал в Донецке, который на тот момент находился под контролем пророссийских сил. Blick Swissinfo

Организаторы фестиваля Klosters Music отреагировали иначе. Его художественный руководитель Дэвид Уэлтон отказался комментировать критику, но в интервью подчеркнул музыкальные качества Луганского: «Он артист с выдающимся техническим мастерством, которого с энтузиазмом принимают в концертных залах по всему миру, включая Швейцарию». Это не первый случай, напоминает газета, когда культурные мероприятия в Швейцарии становятся объектом политических дебатов. В 2024 году под давлением общественности был отменён концерт сопрано Анны Нетребко в Люцерне. Однако с ноября 2025 года она вновь вернётся на сцену — в Цюрихском оперном театре.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 28 июля 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.