Швейцарию критикуют за «связанную помощь» Украине

Президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд (справа) и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (слева) во время двусторонней встречи на Конференции по разминированию Украины в Лозанне, октябрь 2024 года. Keystone / Jean-Christophe Bott

Швейцария подписала с Украиной договор о порядке предоставления ей помощи в деле восстановления. Положение о приоритетном участии швейцарского бизнеса в проектах по восстановлению уже вызвало критику.

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Инг Цанг Я пишу о международных отношениях и о возможном их влиянии на швейцарскую/китайскую политику, экономику и общество: от китайско-тайваньских политических и экономических связей, противостояния между США и Китаем, жизни Китая и его политических структур до вопросов адаптивного развития и инноваций в области технологий. Раньше я работала журналисткой в Пекине. Меня интересует Китай и его политические структуры, вопросы адаптивного развития и технологических инноваций. Изучала журналистику и коммуникации в Китае и в Швейцарии. После прихода в SWI swissinfo.ch в 2015 году увлеклась проблемами международных отношений с упором на отношения Китая с другими странами/блоками и позицию Швейцарии. Доступно на 1 другом языке English en Switzerland signs controversial reconstruction aid package for Ukraine Оригинал Читать далее Switzerland signs controversial reconstruction aid package for Ukraine

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Как мы уже сообщали, 10 июля 2025 года, во время Конференции по восстановлению Украины в Риме, Швейцария подписала двустороннее соглашениеВнешняя ссылка с Украиной о порядке предоставления Берном помощи в деле восстановлении страны. Документ включает в себя положения об обязательном и приоритетном участии швейцарских компаний в проектах по реконструкции, что вызвало критику как внутри Швейцарии, так и за её пределами.

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Соглашение формирует правовую основу участия швейцарского бизнеса в восстановлении и реконструкции Украины. Правительство Швейцарии взяло на себя обязательство выделить на эти цели в общей сложности 1,5 млрд швейцарских франков (1,9 млрд долларов США), из которых 500 млн франков зарезервированы специально для контрактов со швейцарскими компаниями-поставщиками. В конференции, прошедшей в Риме 10 и 11 июля 2025 года, приняли участие около ста официальных делегаций, а также представители 40 международных организаций, включая ведущие банки развития.

Упомянутое двустороннее швейцарско-украинское соглашение представляет собой «важный шаг на пути к более активному участию швейцарских компаний в восстановленииВнешняя ссылка Украины», — заявил на церемонии подписания документа Жак Гербер (Jacques Gerber), посол по особым поручениям и уполномоченный Федерального совета Швейцарии по вопросам, связанным с Украиной. Финансирование будет осуществляться за счёт средств, предназначенных для международного сотрудничества в рамках бюджета швейцарской Дирекции по развитию и сотрудничеству (DEZA), подведомственной Федеральному департаменту/министерству иностранных дел (EDA/ФДИД).

Внешний контент Today at #URC2025Внешняя ссылка, I had the honour to sign a bilateral agreement with 🇺🇦 @Svyrydenko_YВнешняя ссылка to strengthen cooperation on reconstruction. The agreement allows Ukraine to procure 🇨🇭 goods & services — an important step for the closer involvement of CH’s companies in UA’s recovery. pic.twitter.com/938gEEQ49fВнешняя ссылка — Jacques Gerber (@jacquesgerberch) July 10, 2025 Внешняя ссылка

Документ уже подвергся критике как в Швейцарии, так и за рубежом. Оппоненты указывают, что на фоне решения о сокращении общего бюджета на помощь в целях развития зарубежных стран Берн перераспределяет в пользу Украины часть средств, ранее предназначенных для других направлений международного сотрудничества. Кроме того, соглашение предусматривает, что Украина должна будет представить Швейцарии перечень товаров и услуг, необходимых для восстановления, и эти товары будут закупаться у швейцарских компаний.

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Такой подход, известный как «связанная помощь» (tied aid), применялся до 1980-х годов, но с тех пор был в значительной степени исключён из практики, поскольку такая модель считается менее эффективной: она ставит интересы страны-донорa выше потребностей получателя, что может снижать общую эффективность помощи. «Швейцарская политика сотрудничества в целях развития возвращается к практике, от которой страна отказалась ещё в 1980-х годах», — отмечает Лоран Матиль (Laurent Matile), старший советник неправительственной организации Alliance Sud и бывший сотрудник Государственного секретариата по экономике (SECO). Соглашение ещё подлежит ратификации швейцарским парламентом. Дата голосования пока не назначена.

Поддержка Украины за счёт других стран?

Организовав в Лугано первую Конференцию по восстановлению Украины, Швейцария уже в 2022 году стала лидером в этой области. Именно тогда были приняты так называемые Луганские принципы (Lugano Principles), провозгласившие участие в восстановлении не только государственных и международных структур, но и частного бизнеса. Среди приоритетов — восстановление разрушенной технической инфраструктуры, разминирование и экологическая очистка загрязненных территорий.

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По данным, опубликованным в декабре 2024 года правительством Украины, Всемирным банком, Еврокомиссией и ООН, общая стоимость восстановления и реконструкции Украины на ближайшие 10 лет оценивается в 524 млрд долларов США. В 2023 году Швейцария пообещала выделить на поддержку усилий по разминированию и восстановлению гражданской инфраструктуры Украины 100 млн франков. По информации американского Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis, CEPA), Украина в настоящее время является самой заминированной страной в мире — до 40% её территории потенциально поражены минами.

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Летом 2024 года Швейцария объявила о формировании 12-летнего пакета помощи объёмом в 5 млрд франков, его реализация начнется уже в 2025 году. Первый транш составит сумму в 1,5 млрд франков (на период с 2025 по 2028 год), из которых 500 млн будут зарезервированы для контрактов с компаниями швейцарского бизнеса. Это решение было принято в период серьезных сокращений бюджетных трат: в декабре 2024 года швейцарский парламент утвердил план сокращения финансирования международного сотрудничества на 110 млн франков в 2025 году и на 321 млн франков за период с 2026 по 2028 год.

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Швейцария обычно не публикует полный объём своего годового бюджета, выделяемого на внешнюю помощь, но теперь парламент установил общий лимит расходов в этой сфере на уровне 11,27 млрд франков на период с 2025 по 2028 год. Из этой суммы 15% предусмотрено для восстановления Украины. По словамВнешняя ссылка Кристины Ланц (Kristina Lanz), эксперта по международному сотрудничеству в НПО Allianz Sud, это означает, что «Швейцария не выделяет дополнительных средств, но сокращает поддержку другим странам ради помощи Украине».

Восстановление и реконструкция Восстановление подразумевает выделение средств для поддержания базовых потребностей, социальной стабильности и общего благополучия Украины. Реконструкция сосредоточена на восстановлении физической инфраструктуры — дорог, энергетических систем и других объектов, повреждённых или уничтоженных в ходе агрессии. Реконструкция является частью процесса восстановления.

В SECO использование этих средств на помощь Украине обосновали необходимостью добиватьсяВнешняя ссылка так называемого «развивающего воздействия» (development impact), например посредством реализации программ профессионального обучения, способствующих занятости молодёжи в стране-получателе помощи. Однако, по мнению Кристины Ланц, помощь Украине «должна быть дополнительной, а не замещающей». Частные инвестиции, считает она, следует мобилизовать через другие политические инструменты. Какие именно? На этот вопрос она не ответила.

Возвращение к спорной практике «связанной помощи»

Соглашение с Украиной вновь привлекло внимание общественности и экспертов к спорной практике связанной (или обусловленной) помощи — для многих это стало отходом от устоявшейся внешнеполитической линии Швейцарии, согласно которой официальная помощь должна предоставляться без условий и без привязок к закупкам у швейцарских поставщиков. При этом модель, предлагаемая Швейцарией, отличается и от многих других международных инициатив. Так, в июне 2024 года ЕС подписал с Украиной соглашение на сумму 1,4 млрд евро в форме гарантий и грантов для украинских частных компаний. Эти средства были направлены на улучшение доступа этих компаний к финансированию, на инвестиции в производственные мощности и на релокацию промышленных предприятий из зон боевых действий.

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Кроме того, ЕС предоставил Украине макрофинансовую помощь объёмом до 35 млрд евро — кредит, который должен быть погашен за счёт прибыли от замороженных российских активов. В отличие от модели, предложенной Швейцарией, этот кредит не имеет связанного характера и позволяет Украине самостоятельно распределять полученные средства. «Хотя Украина также участвует в разработке соглашения со Швейцарией и также определяет перечень своих приоритетных нужд, она не имеет права выбора в отношении механизма получения помощи», — отмечают Ланц и Матиль в совместном комментарии, размещенном на сайте НГО Allianz Sud.

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«Связанная помощь по определению ограничивает свободу действий и право собственности получателя, она несёт риск вытеснения украинских компаний с рынка, что противоречит принципам эффективной экономической помощи», — подчеркнул Лоран Матиль в интервью Swissinfo. Швейцарское правительство, со своей стороны, заявило, что такие сферы как энергетика, транспорт, машиностроение, строительство, водоснабжение и предотвращение стихийных бедствий, являются ключевыми для восстановления Украины и что эти приоритеты как раз и соответствуют опыту, накопленному швейцарскими частными компаниями.

По данным ОЭСР, 97,3% швейцарской помощи в целях развития предоставляется без каких-либо условий, что значительно выше среднего уровня, составляющего 79,9%. Тем не менее в своём докладе, опубликованном в июне 2025 года, ОЭСР предупредила, что «планируемая частично связанная помощь Украине может подорвать международную репутацию Швейцарии». В документе подчёркивается: «Швейцария должна сделать так, чтобы её новая программа помощи Украине носила несвязанный характер».

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Отвечая на вопрос, почему было принято решение применить «связанную» модель, представитель делегации Федерального совета по вопросам поддержки Украины Маркус Шпёрндли (Markus Spörndli) заявил Swissinfo, что ситуация в Украине является «исключительным случаем», сравнимым с Планом Маршалла, запущенным США в 1948 году. Он добавил, что несвязанная помощь остаётся стандартом в политике Швейцарии в области международного сотрудничества.

Должна ли Швейцария делать больше в плане поддержки Украины?

Римская конференция состоялась вскоре после того, как США в марте 2025 года сократили масштабы гуманитарной помощи Украине, тем самым усилив давление на европейские страны. Согласно последней редакции Ukraine Support TrackerВнешняя ссылка, опубликованной Институтом мировой экономики в Киле (Kiel Institute for the World Economy), скандинавские страны и Великобритания уже значительно увеличили объёмы поддержки Украины.

По состоянию на 31 мая 2025 года Швейцария направила на поддержку населения Украины, включая приём беженцев на своей территории, около 5,16 млрд франков. Однако по уровню двусторонней помощи она занимает лишь 18-е место в списке из 41 страны, предоставив в общей сложности 935 млн евро. Если же рассматривать помощь в процентах от ВВП, то Швейцария вообще тогда опускается на 27-е место. «Швейцария могла бы и должна делать больше для поддержки Украины», — считает Кристина Ланц. Но в марте 2025 года предложение о привязке масштабов помощи Украине к экономическим показателям (в процентах от ВВП) были отклонены Национальным советом — большой палатой федерального парламента Швейцарии.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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