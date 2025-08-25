События недели: о чем информируют швейцарские CМИ
О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?
Сегодня в выпуске:
- Трамп настаивает: мир в обмен на территории
- ЧВК «Вагнер» стала «Африканским корпусом»
- Женева как площадка для саммита Зеленский-Путин и шанс обсудить тарифы
- «Украина ещё не потеряна»
- Аналитика телеканала SRF ко Дню независимости Украины
- Американский политолог Джон Миршаймер: «Война решится на поле боя»
Трамп настаивает: мир в обмен на территории
С момента вступления в должность президент США Дональд Трамп настойчиво добивается скорейшего установления мира в Украине. Как отмечает Neue Zürcher Zeitung, его стратегия строится вокруг идеи неизбежности территориальных уступок. Ещё весной Трамп прямо заявил, что мирный договор предполагает раздел страны, а перед встречей с Владимиром Путиным на Аляске ввёл в публичный оборот формулу «обмен территориями». По его словам, это единственный способ прекратить войну и остановить ежедневные жертвы.
В материале NZZ подчёркивается, что такой подход находит сторонников и на Западе, где гуманитарный аргумент — спасение жизней любой ценой — звучит вполне убедительно. Однако подобная логика игнорирует главный фактор: речь идёт не только о линии на карте, но и о судьбе миллионов людей. Международные наблюдатели, включая Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, фиксируют на оккупированных территориях систематический террор: произвольные аресты, пытки, сексуальное насилие, пропажи без вести. Газета напоминает о событиях в Буче, Харьковской и Херсонской областях, где за месяцы российской оккупации были задокументированы массовые пытки, изнасилования и убийства.
Спустя три года войны ситуация на Донбассе, Запорожье и Херсоне остаётся катастрофической: население сократилось с 6,4 до менее чем 3,5 млн человек. Русификация продвигается быстрыми темпами: украинский язык запрещён, внедрена российская школьная программа, российский паспорт стал обязательным условием для доступа к жилью, медицине и работе. Более 90% жителей вынуждены поменять украинские документы на российские.
По данным NZZ, даже в этих условиях многие продолжают считать себя украинцами, но бегство осложнено: единственный путь ведёт через Россию и сопряжён с высокими рисками. Всё это ясно показывает, что Кремль добивается не только территориального контроля, но и уничтожения украинской идентичности. В связи с этим любые переговоры не могут обходить вопрос о защите населения. Если часть территорий Украины в самом деле станет предметом обмена, то тогда необходимо предусмотреть эвакуацию сотен тысяч украинцев.
Газета также напоминает: демографический кризис остаётся для Украины едва ли не самым серьезным вызовом кроме войны. С момента распада СССР Украина уже потеряла почти половину своего населения. Сегодня на подконтрольной ей территории живёт лишь около 29 млн человек, ещё 7 млн находятся за рубежом. Рождаемость опустилась до рекордно низких показателей. «Главный ресурс любой страны — люди, а не территория», — подытоживает NZZ. «Срочный мир действительно необходим, но только такой, который позволит украинцам покинуть оккупированные территории. Иначе это будет не мир, а узаконивание насилия».
Оригинал по ссылке, доступен только абонентам.Внешняя ссылка
ЧВК «Вагнер» стала «Африканским корпусом»
Два года назад глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после неудачных путча и похода на Москву погиб в авиакатастрофе. Сегодня его военизированная структура действует в Африке под новым названием «Африканский корпус» и находится в прямом подчинении Министерства обороны России. Африканский корреспондент телеканала SRF Фабиан Урех анализирует, как работает эта организация и какие цели она преследует.
Он напоминает, что последний инцидент с её участием произошёл в начале августа в Мали, когда бойцы «Корпуса» попали в засаду джихадистов. По меньшей мере трое россиян погибли, но ряд СМИ сообщают о куда больших потерях. Этот случай подтверждает: за четыре года присутствия российских войск в Мали ситуация с безопасностью там не улучшилась. По данным SRF, интересы России на континенте носят двойственный характер. С одной стороны, экономика: Москва предлагает африканским режимам услуги в сфере безопасности и взамен получает доступ к природным ресурсам. Россия остаётся крупнейшим поставщиком оружия в Африку.
С другой — геополитика: страны, где размещены российские военные, голосуют в ООН в интересах Москвы, что обеспечивает Кремлю союзников в противовес Европе. Пример Мали особенно показателен: страна является вторым по масштабам производителем золота в Африке. Контроль над золотыми шахтами приносит значительные прибыли. При этом Россия сумела вытеснить прежнего ключевого партнёра Мали — Францию — и миротворческую миссию ООН, укрепив отношения с местной военной хунтой.
После перегруппировки «Африканский корпус», как отмечает Урех, реже действует на фронте напрямую, делая ставку на обучение и поставки вооружений. Но информации крайне мало: в странах присутствия «Корпуса» нет свободной прессы, а население боится что-либо рассказывать. Издалека, однако, подытоживает SRF, создается впечатление, что российская экспансия в Африке потеряла прежний размах.
Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка
Женева как площадка для саммита Зеленский-Путин и шанс обсудить тарифы
Как сообщает Aargauer Zeitung и другие региональные СМИ, Федеральный совет Швейцарии (кабмин) задействует сейчас все дипломатические рычаги, чтобы перенести украинский саммит в Женеву и в его рамках организовать встречу с президентом США Дональдом Трампом. В Берне надеются, что этот шаг укрепит имидж страны как посредника и позволит обсудить драконовские американские тарифы. Решающими стали заявления президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони, публично поддержавших Женеву.
Открытым остаётся формат: это может быть встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским либо трёхсторонние переговоры с участием Трампа. Сам американский президент уже дал понять, что готов к обоим вариантам. Берн видит здесь для себя двойной интерес. С одной стороны, это продолжение линии конференции на Бюргенштоке в 2024 году, проходившей без России. С другой — возможность для федерального президента Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) обсудить тарифы напрямую с Трампом.
Глава Минэкономики (WBF) Ги Пармелен (Guy Parmelin) так же рассчитывает, что прямая встреча ускорит переговоры по вопросу 39-процентной штрафной пошлины. Основные препятствия — санкции против россиян и ордер на арест Путина. Но в Берне считают эти вопросы решаемыми. Однако ситуация остаётся щекотливой: Швейцария присоединилась к санкциям ЕС и в Москве воспринимается как «воюющая сторона». Сейчас готовится 18-й пакет санкций, но, как отмечает Aargauer Zeitung, правительство Конфедерации может повременить с решением о присоединении к этому пакету, с тем чтобы послать Кремлю «пригласительный сигнал».
Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка
«Украина ещё не потеряна»
Лейтмотив материала, опубликованного порталом journal21.ch — переосмысленная строка польского гимна «Польша ещё не потеряна», которая репрезентирует трагическую историю этой страны от четырех разделов до нынешнего сближения Польши и Украины. Сегодня процветающая Польша — член НАТО и ЕС — один из самых верных союзников Киева. Миллионы украинцев, на фронте и в изгнании, черпают в этом символическую, но ощутимую поддержку. Ключевой вывод автора: «Украина ещё не потеряна». Решающую роль сыграла европейская «подстраховка» в цикле контактов с участием Дональда Трампа: без неё непредсказуемый хозяин Белого дома вряд ли был бы столь приветлив по отношению к Владимиру Зеленскому.
Значимым фактором стала и «коалиция политической воли» во главе с Эммануэлем Макроном, Кииром Стармером и Фридрихом Мерцем: их давление добавило Киеву политической и психологической устойчивости. Автор материала признаёт: сам факт возобновления Трампом ставки на дипломатию — это плюс. Но именно европейцы и их присутствие снизило риск поспешных уступок Вашингтона Москве и избавило Трампа от ярлыка «пудель Путина». При этом заявленная цель — прекращение огня — пока не достигнута.
Независимое швейцарское онлайн-издание, основано в 2010 году Хайнером Хугом (Heiner Hug), экс-шефом новостной программы телеканала SRF Tagesschau. Публикует аналитические тексты и комментарии, позиционируется как альтернатива «поспешному/сенсационному» новостному мейнстриму.
Организационно — некоммерческое объединение (Verein), зарегистрированный в кантоне Цюрих; доступ к материалам свободный, финансирование — пожертвования. Редакция и авторский пул — в основном опытные журналисты. Выходит несколько материалов в день, действует бесплатная рассылка.
Отсюда новый акцент на гарантиях безопасности для Украины вне рамок НАТО. Обсуждаются разные варианты, включая размещение в Украине ограниченного европейского воинского контингента как «предохранителя» от новой агрессии. США, по словам Трампа, сухопутных войск не дадут, но ведь возможна воздушная поддержка и обмен разведданными. Сергей Лавров настаивает на участии Москвы в системе гарантий интересов Украины — требование, выглядящее сомнительно после систематических нарушений Кремлем всех прежних договорённостей.
Тем не менее автор материала «Украина ещё не потеряна» допускает и компромиссы вплоть до временных «территориальных решений» с неопределённым правовым статусом, по аналогии с опытом послевоенной Германии. Финальный тезис — списывать Украину и заранее признавать победу агрессора преждевременно и аморально. Кремль откажется от своей имперской цели лишь тогда, когда убедится в её военной недостижимости. И пока ядро европейских лидеров поддерживает Киев дипломатией и поставками вооружений — и пока ему удаётся удерживать хозяина Белого дома в рамках разума — у Украины остаётся шанс на сохранение в качестве самостоятельной страны.
Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка
Аналитика телеканала SRF ко Дню независимости Украины
Ровно три с половиной года назад, 24 февраля 2022 года, Россия начала агрессивную войну против Украины. А 24 августа 2025 года страна отмечает День независимости — это напоминание о выходе из состава Советского Союза 34 года назад. Однако нынешняя военная ситуация даёт мало поводов для радости. Корреспондент SRF Давид Науэр находится в Украине и оценивает обстановку.
Каково настроение в День независимости? Это смесь гордости и тревоги. Украинцы гордятся тем, что вообще могут отмечать этот день: страна уже три с половиной года сражается за своё существование как независимая нация и пока успешно держится. Но одновременно многие испытывают беспокойство: война продолжается, и конца ей не видно.
Как восприняли в Украине встречи Трампа с Путиным, а также Зеленского с европейскими лидерами? На короткое время появилась искра надежды, что война всё же может закончиться уже в обозримом будущем. Трамп общался с Зеленским очень дружелюбно, и возникло впечатление, что американцы, европейцы и украинцы впервые с начала войны действуют сообща и предпринимают серьёзные усилия ради мира. Однако этот всплеск оптимизма уже почти угас.
В восточной Украине Россия сообщает о захвате ряда небольших населённых пунктов. Может ли это привести к решающему прорыву? Сказать трудно. В последнее время на фронте произошло несколько событий, вызывающих беспокойство с украинской точки зрения. Так, недалеко от города Покровск российские войска прорвали оборону и продвинулись относительно далеко. Основная причина, по-видимому, заключалась в нехватке солдат для удержания этого участка фронта. Сейчас ВСУ удалось остановить наступление, но ощущение уязвимости остаётся: фронт может не выдержать.
В то же время важно напомнить: год назад я был в Покровске, и тогда всех мирных жителей эвакуировали, потому что российские войска стояли у ворот города. Но и по сей день им не удалось его взять — украинская армия и сейчас удерживает Покровск. С этой точки зрения наступление россиян на востоке фактически провалилось. Как в Украине смотрят в будущее: ждут ли перемирия или конца войны? Нет, сегодня на это почти никто не надеется. В последние дни Россия ещё раз ясно дала понять: она не заинтересована в скором завершении войны.
Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка А по этой ссылкеВнешняя ссылка можно посмотреть видеозапись обращения Президента Швейцарии в 2025 году Карин-Келлер Зуттер к гражданам Украины по случаю Дня независимости Украины.
Американский политолог Джон Миршаймер: «Война решится на поле боя»
Американский политолог Джон Джозеф Миршаймер, профессор Чикагского университета, автор концепции «наступательного реализмаВнешняя ссылка», дал интервью журналу «Вельтвохе». В нем он считает мирное урегулирование войны в Украине маловероятным. По его мнению, даже такой влиятельный президент, как Дональд Трамп, не сможет заставить стороны пойти на уступки: требования Москвы и Киева несовместимы. Россия настаивает на трёх условиях — признании аннексии Крыма и четырёх восточных областей, нейтральном статусе Украины вне НАТО и её разоружении.
Для Киева и Европы эти требования неприемлемы: признание аннексий означало бы предательство суверенитета, отказ от НАТО лишил бы Украину защитного щита, а требование разоружения противоречит планам Запада укреплять украинскую армию. Миршаймер подчеркивает: позиции сторон исключают друг друга, как вода и огонь, и никакая дипломатия не может их примирить.
Отвечая на вопрос о перспективах, эксперт отмечает, что «света в конце тоннеля нет, война решится на поле боя». Судьбу войны определят фронтовые линии, военная мощь, число жертв и экономическое истощение, а не переговоры. Попытки Трампа усадить Путина и Зеленского за стол переговоров он называет «дипломатическим спектаклем», символической политикой без реальных последствий. По словам Миршаймера, финал будет трагическим: разрушенные города, миллионы беженцев, потрясённая Европа и глобальный порядок, отравленный недоверием и ненавистью. Это «горькая правда», которую должна признать реальная политика.
На вопрос о вере в победу Украины Миршаймер отвечает: «Люди не готовы признаться себе в поражении». В истории это случалось не раз, и пример Вьетнама показателен. Сегодня баланс сил на фронте складывается не в пользу Киева, внутри страны заметны трещины — дезертирство, рост усталости в народе и резкое изменение общественного мнения: большинство украинцев, по его словам, выступает против продолжения войны. Учёный проводит параллель с Германией 1918 года: ещё весной рейх одерживал победы, но прибытие американских войск и британская блокада привели к революции. Ситуация изменилась стремительно. Миршаймер уверен, что именно так может произойти и сейчас. По его мнению, Трамп, в отличие от Евросоюза, осознал безнадёжность конфликта и потому постепенно отходит от него.
Оригинал материала по ссылке, доступно только абонентам.Внешняя ссылка
Если у Вас есть свое мнение или если Вы хотите, чтобы мы осветили какую-либо тему, то вот Вам наш электронный адрес: russian@swissinfo.ch.
Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 1 сентября 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!
Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.
