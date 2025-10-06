События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Перед домом культуры GES-2 в Москве установили скульптуру под названием Plantoir в виде гигантской садовой лопатки, созданную американскими художниками Класом Олденбургом и Кусджи Ван Брюггеном. 3 октября 2025 г. AP Photo/Pavel Bednyakov

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

14 минут

Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

«В Москве всё выглядит ужасно нормально»

ЕС ищет пути финансирования Украины

Нерадужные перспективы российской экономики

Как наземные боевые роботы меняют войну в Украине

«В Москве всё выглядит ужасно нормально»

Швейцарец Вальтер Денц, год рождения 1965-й, приехал в Россию в 1992 году «полный любопытства». Страна, которая находилась на пути от коммунизма к рыночной экономике, захватила его настолько, что он остался здесь надолго. Выпускник Санкт-Галленского университета (HSG), он стал соучредителем языковой школы Liden & Denz в Санкт-Петербурге, позже он открыл филиалы школы в Москве, Иркутске и Риге. В 2021 году он получил и российский паспорт.

В интервью газете Neue Zürcher Zeitung Вальтер Денц рассказывает, что сегодня он живёт в Москве и на вопрос о «настроениях в городе» он отвечает коротко: «Всё ужасно нормально». На улицах, говорит он, абсолютно незаметно, что идёт война: люди гуляют, рестораны полны, полки магазинов забиты товарами. Да, исчезли некоторые западные бренды, McDonald’s ушёл, Burger King остался, появилось множество новых, в том числе китайских, «машин, о которых на Западе и не знают».

Цены резко выросли, «но они выросли и в других странах», добавляет он. Тема войны, по словам Вальтера Денца, если и обсуждается, то «только на кухне, не публично». Весной ещё теплилась надежда, что Дональд Трамп и в самом деле усадит Украину и Россию за стол переговоров. Теперь, признаётся он, царят разочарование и даже апатия. В своей новой книге Вальтер Денц пытается понять, как Россия пришла к нынешней ситуации. Он вспоминает Санкт-Петербург 1992 года: «огромный, красивый, но под серым слоем пыли. Инфраструктура была разрушена, но чувствовался гигантский потенциал».

На улицах абсолютно незаметно, что идёт война: люди гуляют, рестораны полны, полки магазинов забиты товарами. KEYSTONE

Именно в тот момент и начиналась «дикая скачка в сторону рыночной экономики». Одновременно возникли властные олигархические структуры, был зарегистрирован всплеск организованной преступности. Вальтер Денц признаёт, что в иные годы и ему тоже приходилось платить тем, кто его «крышевал», не понимая, кому именно он платит. Однако именно эти годы заложили основу его школы, которая в итоге превратилась в целую сеть.

Вальтер Денц подчёркивает, что такая дикая «либерализация была неизбежна. Обычно забывают, что СССР в 1990/91 году стоял на пороге голода. Германия присылала в Россию еду. Когда я встретил в 1992 году свою будущую супругу, многие продукты питания были всё ещё по карточкам. Президент Борис Ельцин сделал единственно возможный шаг — он отпустил цены. Да, это вызвало гиперинфляцию, но полки снова наполнились товарами, и довольно быстро».

Сегодня Ельцина в России с благодарностью не вспоминают, а на Западе — тем более. «А ведь он восемь лет вёл страну через тяжелейший переходный период. Он знал, что обречен на поражение, но он сознательно пошёл на шоковую терапию, потому что альтернативы ей не было. И вот на смену больному, измученному инфарктами президенту приходит молодой реформатор из Санкт-Петербурга. Мы были полны оптимизма».

Но период Владимира Путина оказался совсем не таким, каким его себе многие представляли. Взрыв его популярности в начале 2000-х обеспечила прежде всего жёсткая реакция на терроризм в Чечне. В первые годы Путин искал контакта с Западом, но потом наступил переломный момент: «оранжевая революция» в Украине в 2004 году и позднее — Майдан 2013/14 года. «На мой взгляд, европейцам стоило быть сдержаннее. Украина никогда не избирала одного президента дважды, проблема решилась бы сама», — говорит Вальтер Денц. Главная беда России, считает этот предприниматель, состоит в том, что в 1990-е годы демократические партии в России упустили шанс объединиться. «Они тратили силы на взаимную борьбу. В начале нулевых была возможность пойти другим путём — экономика росла, криминал немного отступил, общество стабилизировалось. Но компромисс так и не был найден».

Потом началась война, были введены санкции, к которым Вальтер Денц относится критически. «Считалось, что санкции заставят население надавить на власть. Три года спустя видно: ничего подобного не произошло», — цитирует его NZZ. Семья Вальтера Денца вернулась в Швейцарию, но сам он продолжает вести дела в Москве и Санкт-Петербурге. «У меня нет выбора. У многих моих друзей-предпринимателей ситуация такая же. Это ставка на будущее. Я надеюсь, что Россия и Европа выберутся из этого тупика вместе. При этом даже если война и завершится, то отношения России с Западом будут испорчены на десятилетия. Скорее всего, нас ждёт новый холодный мир. Но это в сто раз лучше, чем то, что мы имеем сейчас».

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

ЕС ищет пути финансирования Украины

Как сообщает портал Watson, саммит лидеров ЕС в Копенгагене проходил в условиях усиленных мер безопасности. В небе над датской столицей было спокойно: за порядком следили лишь полицейские дроны, тогда как за несколько дней до этого страну потрясли сообщения о многочисленных несанкционированных полётах беспилотников над военными объектами и аэропортами Дании. Их происхождение до сих пор остаётся неясным, однако всё больше указывает на причастность к этим акциям России.

Тем временем на международных водах французы задержали нефтяной танкер Borocay, относящийся к так называемому «теневому флоту» России. Он принадлежит к числу используемых для обхода санкций старых и технически плохо обслуживаемых судов с весьма запутанной структурой собственности. По версии экспертов и наблюдателей, именно с подобных судов и могли запускаться беспилотники, наводившие тревогу в Скандинавии.

Президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита заявил, что Москва располагает от 600 до 1000 таких кораблей и до 40% бюджета войны пополняется за счёт нелегальной торговли нефтью. Проблема, отмечает портал Watson, состоит не только и не столько в дронах или танкерах, но в финансах. Евросоюз, стремясь сохранить поддержку Украины на прежнем уровне, снова обсуждает возможность использовать около 140 млрд евро российских активов ЦБ России, замороженных почти четыре года назад. До сих пор подобный шаг считался политическим табу: существовало опасение, что после такого шага рухнет доверие к европейским рынкам, а инвесторы и государственные фонды благосостояния начнут выводить свои средства из Европы в другие юрисдикции.

Главный офис Центрального банка России в центре Москвы (сентябрь 2023 года). Afp Or Licensors

Ситуацию изменила позиция президента США Дональда Трампа. Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие, но теперь он требует, чтобы платила за него Европа. В ситуации увеличивающегося госдолга и тормозящей экономики европейские столицы вынуждены искать новые «изобретательные» решения. Особую роль сыграла смена власти в Германии: новый канцлер Фридрих Мерц в статье для газеты Financial Times предложил напрямую задействовать российские активы в качестве «беспроцентного займа» Украине. По этой схеме формально право собственности на активы ЦБ оставалось бы за Россией, но деньги поступали бы Киеву, и так до тех пор, пока Москва не выплатит все репарации.

Противниками такого подхода выступают прежде всего Бельгия и её премьер-министр Барт де Вевер, напоминая, что именно в Брюсселе, в банке Euroclear, и размещены в основном упомянутые средства. «Забрать деньги Путина, а риски оставить нам? На это мы не пойдём», — цитирует Барта де Вевера портал Watson. Свою позицию обозначила и глава европейской дипломатии Кая Каллас: «Если страна не начинает войну против соседа, то ей нечего бояться за свои средства». По её словам, выбор прост: либо использовать замороженные российские резервы, либо расходы лягут на плечи европейских налогоплательщиков.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Нерадужные перспективы российской экономики

По данным телеканала SRF, у российской экономики всё меньше поводов для оптимизма. Даже высокопоставленные представители правительства признают серьёзное замедление экономического роста. Возникает вопрос: действительно ли страну ждёт кризис? Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина признала «сложную ситуацию» сразу в нескольких ключевых отраслях — от нефти и угля до металлургии. В автопроме фиксируется падение продаж, а жилищное строительство застопорилось после завершения программы льготной ипотеки. Дополнительное давление на торговлю создаёт готовящаяся налоговая реформа.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз для России до 1,2% роста ВВП. Хотя этот показатель выше, чем в зоне евро, всё же очевидно замедление темпов роста. Правительство намерено поднять НДС с 20% до 22% и распространить его даже на малый бизнес с оборотом около десяти миллионов рублей (около 950 000 франков). Несмотря на данное в 2024 году Владимиром Путиным обещание не повышать налоги вплоть до 2030 года, шаг выглядит неизбежным: дефицит бюджета уже составляет 43 миллиарда евро, а Минфин прямо указывает, что средства пойдут на «оборону и безопасность» — то есть на войну.

Военные и прочие внутренние расходы в 2025 году достигнут примерно 135 миллиардов евро, что составляет около 40% бюджета. SRF

Военные и прочие внутренние расходы в 2025 году достигнут примерно 135 миллиардов евро, что составляет около 40% бюджета. При этом в расчёт не включены долгосрочные последствия санкций и ущерб инфраструктуре. Россия продаёт нефть с дисконтом, главным образом Индии и Китаю. Украинские атаки усугубляют ситуацию: десятки нефтеперерабатывающих заводов пострадали, некоторые уже простаивают месяцами. Вице-премьер Александр Новак продлил запрет на экспорт бензина и дизеля до конца года.

Дональд Трамп назвал Россию «бумажным тигром», намекнув на её экономическую и военную уязвимость. По оценкам SRF, если эта риторика выльется в новые санкции или дополнительную поддержку Украины, то давление на Москву усилится. Пока, однако, неясно, останутся ли это лишь слова или за ними последуют действия. Что будет после войны? Потенциальное её окончание могло бы снизить санкционное давление. Однако военно-промышленный комплекс уже сегодня обеспечивает около 8% ВВП России. Возврат к «мирной экономике» может привести к резкому замедлению роста и всплеску безработицы после массовой демобилизации.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Как наземные боевые роботы меняют войну в Украине

Наземные беспилотные боевые роботы уже не просто проходят испытания, но и активно используются на фронте в Украине. Они доставляют продовольствие и боеприпасы, эвакуируют раненых и даже ведут огонь по позициям противника. Для украинской армии это способ снизить потери среди военнослужащих.

По данным швейцарского италоязычного телевидения RSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana), киевская компания Tencore сразу после начала полномасштабного вторжения России сосредоточилась на создании мобильных боевых роботизированных систем. «Война динамична, она постоянно меняется. Поэтому используется всё, что может помочь», — отмечает директор фирмы Максим Васильченко (Maksym Vasyltschenko).

Один из сотрудников компании уточняет: некоторые модели способны перевозить до тонны груза в сутки. «За месяц это 30 тонн. Чтобы доставить такой объём, потребовалось бы 30–40 солдат, рискующих жизнью», — поясняет он. По данным Министерства обороны Украины, сегодня более 200 отечественных компаний работают над созданием подобных систем. Цель — к концу 2025 года вывести на фронт до 15 тысяч роботов.

Украинские военные тестируют беспилотный наземный транспорт (БНТ) на полигоне в Запорожской области. Фото пресс-службы 65-й механизированной бригады Украины. Keystone

В декабре 2024 года украинская армия впервые атаковала позиции противника исключительно при помощи наземных роботов, без участия живой силы. Произошло это под Харьковом. Особенность украинской программы — ставка на собственное производство. Как сообщает телеканал SRF (Schweizer Radio und Fernsehen), до 95% компонентов в машинах Tencore произведены в Украине, а цель — достичь полной независимости от зарубежных поставок.

«Мы уже разрабатываем следующую модель, потому что война не стоит на месте», — подчёркивает Максим Васильченко. В сентябре 2025 года во Львове украинская инновационная платформа в сфере оборонных технологий Brave1 собрала на выставке Defense Tech Valley, где были представлены дроны и наземные роботы самых разных типов, более 300 инвесторов из Европы и Северной Америки. Украина рассчитывает, что инновационные технологии станут одним из ключевых факторов, способных обеспечить ей преимущество в войне.

Оригинал материала по ссылке.Внешняя ссылка

Ниже материалы, которые также были опубликованы у нас за последнюю неделю и могли бы вас заинтересовать:

Зачем нужны экстренные резервы продуктов питания?

Швейцарский E-ID и особенности национального законотворчества.

Швейцария незаметно стала либеральнее в вопросе абортов

Приглашаем вас также принять участие в наших актуальных дебатах:

Показать больше Дебаты Ведёт: Беньямин фон Виль Осталось ли в вашей стране место для демократии и свобод? Разговор о демократии и гражданских свободах в том или ином регионе всегда бывает болезненным и противоречивым. Высказывайте свое мнение, нам интересен ваш опыт. Присоединяйтесь к дискуссии 17 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Приглашаем вас пройти короткий опросВнешняя ссылка — это займет меньше 5 минут. Все ответы остаются конфиденциальными. Мы никому не передадим ваши персональные данные, но ваши отзывы помогут нам сделать наш контент ещё лучше и интереснее. Спасибо заранее за участие!

Внешний контент Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Репортажи, интервью, факты, комментарии, мнения, хроника событий: как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ. Каждую неделю: Политика конфиденциальности SRG предоставляет дополнительную информацию о том, как обрабатываются ваши данные. Я даю согласие на использование моих данных для информационного бюллетеня SWI swissinfo.ch. Подписаться

Если у Вас есть свое мнение или если Вы хотите, чтобы мы осветили какую-либо тему, то вот Вам наш электронный адрес: russian@swissinfo.ch.

Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 13 октября 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Людмилой Клот.

Выбор читателей Самое обсуждаемое