Стала известна величина медианной зарплаты в Швейцарии
Медианная заработная плата при полной занятости в Швейцарии в 2024 году составила 7024 франка брутто в месяц — то есть сумму до вычета налогов и обязательных социальных отчислений. Медиана означает, что половина работников получает больше этой суммы, а половина — меньше; этот показатель считается более адекватным индикатором уровня жизни.
По данным Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS) почти треть работников — 32,6 процента — в 2024 году получили бонусы, то есть дополнительные выплаты сверх базового оклада, средний годовой размер которых составил 11 967 франков. В период с 2008 по 2024 год общая структура распределения заработков практически не изменилась.
Также по теме:
Показать больше
Сколько зарабатывают швейцарцы и швейцарки?
Десять процентов работников с самыми низкими доходами зарабатывали менее 4 635 франков в месяц, тогда как десять процентов с самыми высокими доходами получали более 12 526 франков ежемесячно. В масштабах всей экономики разрыв в заработной плате между женщинами и мужчинами (по медианному показателю) продолжает сокращаться: в 2024 году он составил 8,4 процента по сравнению с 9,5 процента в 2022 году, 10,8 процента в 2020 году и 11,5 процента в 2018 году. В регионе Цюриха медианная заработная плата составила 7 502 франка, а в Тичино — 5 708 франков.
Читайте также:
Показать больше
Стал известен средний доход швейцарских семей
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Показать больше
Швейцарцы довольны жизнью, но критикуют политику и доходы
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.