Стала известна величина медианной зарплаты в Швейцарии

Медиану не следует путать со «средним» показателем. Разница в оплате труда между мужчинами и женщинами продолжает сокращаться. Keystone-SDA

Медианная заработная плата при полной занятости в Швейцарии в 2024 году составила 7024 франка брутто в месяц — то есть сумму до вычета налогов и обязательных социальных отчислений. Медиана означает, что половина работников получает больше этой суммы, а половина — меньше; этот показатель считается более адекватным индикатором уровня жизни.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern nehmen weiter ab Оригинал Читать далее Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern nehmen weiter ab

По данным Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS) почти треть работников — 32,6 процента — в 2024 году получили бонусы, то есть дополнительные выплаты сверх базового оклада, средний годовой размер которых составил 11 967 франков. В период с 2008 по 2024 год общая структура распределения заработков практически не изменилась.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Сколько зарабатывают швейцарцы и швейцарки? Этот контент был опубликован на Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в Швейцарии сокращается: таковы новейшие данные статистики. Читать далее Сколько зарабатывают швейцарцы и швейцарки?

Десять процентов работников с самыми низкими доходами зарабатывали менее 4 635 франков в месяц, тогда как десять процентов с самыми высокими доходами получали более 12 526 франков ежемесячно. В масштабах всей экономики разрыв в заработной плате между женщинами и мужчинами (по медианному показателю) продолжает сокращаться: в 2024 году он составил 8,4 процента по сравнению с 9,5 процента в 2022 году, 10,8 процента в 2020 году и 11,5 процента в 2018 году. В регионе Цюриха медианная заработная плата составила 7 502 франка, а в Тичино — 5 708 франков.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Стал известен средний доход швейцарских семей Этот контент был опубликован на При этом далеко не все домохозяйства располагают этой суммой: в 2023 году около 61% семей имели доход ниже общенационального среднего уровня. Читать далее Стал известен средний доход швейцарских семей

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Показать больше Швейцарцы довольны жизнью, но критикуют политику и доходы Этот контент был опубликован на Об этом сообщает онлайн-сервис Moneyland, опубликовавший результаты своего опроса во вторник 15 июля 2025 года. Читать далее Швейцарцы довольны жизнью, но критикуют политику и доходы

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch