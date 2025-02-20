Стоимость досуга в Швейцарии резко возросла

Стоимость досуга в Швейцарии резко возросла. Keystone-SDA

Согласно индексу цен на товары для отдыха Comparis Leisure Price Index цены на товары для отдыха в Швейцарии в декабре 2024 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее выросли на 0,9 %. Об этом говорится в опубликованном на прошлой неделе аналитическом отчете онлайн-сервиса сравнения цен Comparis.

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При этом официальный годовой уровень инфляции в Швейцарии согласно национальному индексу потребительских цен составил 0,6%. Аналитический рейтинг Comparis Leisure Price Index показывает, как развивалась инфляция в сфере досуга и культуры, а также в области гастрономии и путешествий. В частности, в Швейцарии заметно подорожал зимний отдых. Стоимость предложений от квази-отелей, к которым относятся апартаменты для отдыха и другие альтернативные формы размещения, за год выросла на 4,5%.

Долгосрочная аренда жилья также значительно подорожала, по меньшей мере на 17,7% по сравнению с 2019 годом. Особенно это касается горных регионов. Билеты на горные канатные дороги и подъемники за последний год подорожали на 3,3% по всей Швейцарии и стали на 10% дороже, чем пять лет назад. В основном это связано с инфляцией и так называемыми динамическими системами оптимизации ценовой и тарифной политики.

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Такого мнения придерживается эксперт портала Comparis Ади Колечич (Adi Kolecic). Такая система гибко реагирует изменением цен и тарифов на изменение спроса, на время бронирования и на погодные условия, что приводит к значительному росту стоимости аренды и иных тарифов в пиковое время. А вот цены на авиабилеты, напротив, снизились, хотя и произошло эти снижение с довольно высокой «базы». В декабре 2024 года потребители платили за авиаперелет на 4,6 % меньше, чем в том же месяце 2023 года. Однако в пятилетнем сравнении цены на авиабилеты все равно выросли на добрую треть.

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