The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Европейский суд снизил штраф для Credit Suisse

При этом суд подтвердил сам факт участия банка в картельном сговоре на рынке спотовых валютных операций.
При этом суд подтвердил сам факт участия банка в картельном сговоре на рынке спотовых валютных операций. Keystone-SDA

Суд Европейского союза в Люксембурге сократил штраф, наложенный на Credit Suisse, с 83,2 млн евро до 28,9 млн, подтвердив при этом участие банка в картельном сговоре на рынке спотовых валютных операций.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Суд указал в заявлении, опубликованном в среду 23 июля 2025 года, что, хотя участие Credit Suisse в картеле было признано свершившимся фактом, Европейская комиссия со своей стороны использовала неточные ориентировочные данные о масштабах торговли Credit Suisse на валютном рынке и на этой основе рассчитала штраф, завышая его объём. Между тем сам банк предоставил более надёжные данные, которые Комиссия проигнорировала. Это и стало основанием для снижения размеров штрафа.

Основанием для этого дела стало расследование, проведённое Европейской комиссией в начале 2010-х годов. В ходе разбирательства выяснилось, что в 2011–2012 годах ряд трейдеров, отвечавших за спотовые валютные операции в разных банках, обменивались конфиденциальной информацией на профессиональном интернет-форуме под названием Sterling Lads.

Этот обмен позволял трейдерам принимать более обоснованные решения о покупке и продаже валют. Подобные действия, отметила Комиссия, снижали уровень неопределённости на рынке и тем самым искажали условия свободной конкуренции. В нарушении антимонопольного законодательства были признаны пять банков: Credit Suisse, Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland (RBS) и UBS.

Читайте также:

Показать больше
Swiss franc notes changing hands

Показать больше

Кто виноват в крахе банка Credit Suisse?

Этот контент был опубликован на Экстренное поглощение Credit Suisse банком UBS стало имиджевым провалом для швейцарской банковской отрасли.

Читать далее Кто виноват в крахе банка Credit Suisse?

В отношении четырёх банков, которые сотрудничали с регулятором, Комиссия приняла решение о мировом соглашении. В частности, UBS получил условный иммунитет от штрафов за оказанное содействие. Поскольку Credit Suisse в расследовании не участвовал, на него был наложен штраф в размере 83,2 млн евро. После поглощения Credit Suisse швейцарским банком UBS, его правопреемники UBS Group (правопреемник Credit Suisse Group), UBS AG (правопреемник Credit Suisse AG) и Credit Suisse Securities (Europe) Ltd — подали иск, указав на нарушение своих прав. Суд отклонил требование об отмене решения Комиссии, но аннулировал часть, касающуюся расчёта размера штрафа, и, как следствие, уменьшил сумму санкции до 28,9 млн евро.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Читайте также:

Показать больше
министр финансов Карин Келлер-Зуттер

Показать больше

Банк UBS, Дональд Трамп и швейцарское регулирование финансовой индустрии

Этот контент был опубликован на Это история о двух президентах и о том, как их политика влияет на банковскую сферу.

Читать далее Банк UBS, Дональд Трамп и швейцарское регулирование финансовой индустрии

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
29 Отметки «мне нравится»
20 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
62 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Особенно могут пострадать машиностроительные предприятия, производители прецизионных инструментов, а также часовая и пищевая промышленность.

Показать больше

Тарифный шок: как пострадает швейцарская экономика

Этот контент был опубликован на Особенно могут пострадать машиностроительные предприятия, производители прецизионных инструментов, а также часовая и пищевая промышленность.

Читать далее Тарифный шок: как пострадает швейцарская экономика
Выступая на историческом лугу Рютли в Центральной Швейцарии во время церемонии по случаю Национального праздника Швейцарии Дня 1 Августа, президент Швейцарии и ее министр финансов Карин Келлер-Зуттер назвала позицию Вашингтона «абсурдной» и подтвердила готовность Берна возобновить переговоры.

Показать больше

Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам

Этот контент был опубликован на В Берне заявили, что «продолжают контакты с американскими коллегами» с намерением «искать переговорное решение».

Читать далее Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам
В пятницу 1 Августа в городе Берн Федеральная площадь (Bundesplatz) превратилась «место встреч, игр и гурманства».

Показать больше

Йодль, блюз и предостережения 1-го Августа в Берне

Этот контент был опубликован на В кантоне Берн День 1 Августа прошел на фоне ярких мероприятий, блюд с гриля, фейерверков и предостережений о будущем страны.

Читать далее Йодль, блюз и предостережения 1-го Августа в Берне
С 7 августа 2025 года Соединённые Штаты Америки вводят на товары из Швейцарии импортные пошлины в размере 39%.

Показать больше

США вводят для товаров из Швейцарии рекордные пошлины

Этот контент был опубликован на С 7 августа 2025 года Соединённые Штаты Америки вводят на товары из Швейцарии импортные пошлины в размере 39%.

Читать далее США вводят для товаров из Швейцарии рекордные пошлины
Нейтралитет и «добрые услуги» утрачивают значение в общественном самовосприятии: опрос ко дню национального праздника Швейцарии.

Показать больше

Каковы идеалы швейцарцев: опрос ко Дню 1 августа

Этот контент был опубликован на Нейтралитет и посредничество утрачивают значение в общественном самовосприятии: опрос ко дню национального праздника Швейцарии.

Читать далее Каковы идеалы швейцарцев: опрос ко Дню 1 августа
Российские политэмигранты в Швейцарии осудили участие Валентины Матвиенко в международной встрече в Женеве.

Показать больше

Матвиенко в Женеве: российские оппозиционеры протестуют

Этот контент был опубликован на Российские политэмигранты в Швейцарии осудили участие Валентины Матвиенко в международной встрече в Женеве.

Читать далее Матвиенко в Женеве: российские оппозиционеры протестуют
Археологическая выставка в городе Бивио (кантон Граубюнден) позволяет познакомиться с античной историей Швейцарии.

Показать больше

По следам римских легионеров в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Археологическая выставка в городе Бивио (кантон Граубюнден) позволяет познакомиться с античной историей Швейцарии.

Читать далее По следам римских легионеров в Швейцарии
Несмотря на значительный интерес публики всё больше крестьянских хозяйств отказываются от его проведения.

Показать больше

Фермерский бранч на 1 августа: традиция под угрозой?

Этот контент был опубликован на Несмотря на значительный интерес публики всё больше крестьянских хозяйств отказываются от его проведения.

Читать далее Фермерский бранч на 1 августа: традиция под угрозой?
76-летняя Матвиенко — давняя соратница Владимира Путина и одна из открытых сторонниц войны против Украины.

Показать больше

Встреча россиян и украинцев в Женеве не состоялась

Этот контент был опубликован на Встреча между ними заранее не планировалась — стороны держались на дистанции друг от друга.

Читать далее Встреча россиян и украинцев в Женеве не состоялась
Онлайн-платформа Moneyland: период кратковременного подъёма процентных ставок по сберегательным счетам в Швейцарии завершился.

Показать больше

В Швейцарии сберегательные счета почти не приносят дохода

Этот контент был опубликован на Онлайн-платформа Moneyland: период кратковременного подъёма процентных ставок по сберегательным счетам в Швейцарии завершился.

Читать далее В Швейцарии сберегательные счета почти не приносят дохода

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Британская юридическая фирма инициировала арбитражное разбирательство против Швейцарии в связи со списанием облигаций категории AT1.

Показать больше

Швейцарию ожидает новый иск по AT1-облигациям

Этот контент был опубликован на Британская юридическая фирма инициировала арбитражное разбирательство против Швейцарии в связи со списанием облигаций категории AT1.

Читать далее Швейцарию ожидает новый иск по AT1-облигациям
Банку UBS придётся нарастить собственный капитал и подчиниться новым требованиям регулятора, но реальные изменения займут более десяти лет.

Показать больше

Швейцария ужесточает нормы и правила для банка UBS

Этот контент был опубликован на Банку UBS придётся нарастить собственный капитал и подчиниться новым требованиям регулятора, но реальные изменения займут более десяти лет.

Читать далее Швейцария ужесточает нормы и правила для банка UBS
Федеральный совет (правительства Швейцарии) и финансовые регуляторы уже с 2023 года добиваются реформирования и совершенствования системы банковского надзора.

Показать больше

Высшая мера: какая судьба ожидает швейцарский банк UBS?

Этот контент был опубликован на Федеральный совет представит долгожданный проект новых правил, регулирующих нормы собственного капитала банков.

Читать далее Высшая мера: какая судьба ожидает швейцарский банк UBS?
Федеральный суд Швейцарии в Лозанне отклонил иск частных инвесторов, требовавших компенсации за потери, понесённые после краха банка Credit Suisse.

Показать больше

Суд отказал акционерам Credit Suisse в компенсации

Этот контент был опубликован на Этот прецедент устанавливает чёткие юридические границы ответственности государства в условиях финансового кризиса.

Читать далее Суд отказал акционерам Credit Suisse в компенсации
В поисках компромисса со швейцарскими регуляторами банк UBS предложил зафиксировать предельный размер своего инвестиционного подразделения.

Показать больше

Банк UBS сам ограничит масштабы своего инвестбизнеса

Этот контент был опубликован на В поисках компромисса со швейцарскими регуляторами банк UBS предложил зафиксировать предельный размер своего инвестиционного подразделения.

Читать далее Банк UBS сам ограничит масштабы своего инвестбизнеса

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR