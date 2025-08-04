Европейский суд снизил штраф для Credit Suisse

При этом суд подтвердил сам факт участия банка в картельном сговоре на рынке спотовых валютных операций. Keystone-SDA

Суд Европейского союза в Люксембурге сократил штраф, наложенный на Credit Suisse, с 83,2 млн евро до 28,9 млн, подтвердив при этом участие банка в картельном сговоре на рынке спотовых валютных операций.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Reduced fine for Credit Suisse in currency cartel case Читать далее Reduced fine for Credit Suisse in currency cartel case

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Суд указал в заявлении, опубликованном в среду 23 июля 2025 года, что, хотя участие Credit Suisse в картеле было признано свершившимся фактом, Европейская комиссия со своей стороны использовала неточные ориентировочные данные о масштабах торговли Credit Suisse на валютном рынке и на этой основе рассчитала штраф, завышая его объём. Между тем сам банк предоставил более надёжные данные, которые Комиссия проигнорировала. Это и стало основанием для снижения размеров штрафа.

Основанием для этого дела стало расследование, проведённое Европейской комиссией в начале 2010-х годов. В ходе разбирательства выяснилось, что в 2011–2012 годах ряд трейдеров, отвечавших за спотовые валютные операции в разных банках, обменивались конфиденциальной информацией на профессиональном интернет-форуме под названием Sterling Lads.

Этот обмен позволял трейдерам принимать более обоснованные решения о покупке и продаже валют. Подобные действия, отметила Комиссия, снижали уровень неопределённости на рынке и тем самым искажали условия свободной конкуренции. В нарушении антимонопольного законодательства были признаны пять банков: Credit Suisse, Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland (RBS) и UBS.

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В отношении четырёх банков, которые сотрудничали с регулятором, Комиссия приняла решение о мировом соглашении. В частности, UBS получил условный иммунитет от штрафов за оказанное содействие. Поскольку Credit Suisse в расследовании не участвовал, на него был наложен штраф в размере 83,2 млн евро. После поглощения Credit Suisse швейцарским банком UBS, его правопреемники UBS Group (правопреемник Credit Suisse Group), UBS AG (правопреемник Credit Suisse AG) и Credit Suisse Securities (Europe) Ltd — подали иск, указав на нарушение своих прав. Суд отклонил требование об отмене решения Комиссии, но аннулировал часть, касающуюся расчёта размера штрафа, и, как следствие, уменьшил сумму санкции до 28,9 млн евро.

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