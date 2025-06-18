США включили Швейцарию в мониторинговый список

Министерство финансов США внесло Швейцарию в перечень стран, торговая и валютная политика которых подлежит усиленному наблюдению. Об этом говорится в очередном полугодовом отчёте о важнейших торговых партнёрах Соединённых Штатов, на который первым обратило внимание швейцарское общественное (негосударственное) радио и телевидение SRF.
Вместе со Швейцарией в список включены ещё восемь стран: Ирландия, Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Вьетнам и Германия. Для Швейцарии и Ирландии это первое в их истории попадание в данный перечень. Как подчёркивается в отчёте Минфина США, причиной стали значительные положительные сальдо торговых балансов с США — в частности, профицит Швейцарии в 2023 году в самом деле заметно увеличился.
Согласно заявлению Минфина США, цель такого решения — выявление и предотвращение недобросовестных валютных практик, направленных на получение конкурентных преимуществ в международной торговле. В то же время в отчёте указано: ни один из указанных торговых партнёров в прошлом 2024 году не осуществлял целенаправленного валютного манипулирования в отношении доллара США.
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Включение в список не ведёт к автоматическому введению санкций, но подразумевает регулярную оценку макроэкономической и валютной политики соответствующей страны, а также возможность двустороннего диалога с американскими властями в рамках механизмов оперативного торгово-экономического анализа.
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