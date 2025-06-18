США включили Швейцарию в мониторинговый список

Американский Минфин намерен следить за валютной и экономической политикой Берна. Keystone-SDA

Министерство финансов США внесло Швейцарию в перечень стран, торговая и валютная политика которых подлежит усиленному наблюдению. Об этом говорится в очередном полугодовом отчёте о важнейших торговых партнёрах Соединённых Штатов, на который первым обратило внимание швейцарское общественное (негосударственное) радио и телевидение SRF.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en US puts Switzerland on watch list of trading partners Читать далее US puts Switzerland on watch list of trading partners

Deutsch de USA setzen Schweiz auf Überwachungsliste von Handelspartnern Оригинал Читать далее USA setzen Schweiz auf Überwachungsliste von Handelspartnern

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Вместе со Швейцарией в список включены ещё восемь стран: Ирландия, Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Вьетнам и Германия. Для Швейцарии и Ирландии это первое в их истории попадание в данный перечень. Как подчёркивается в отчёте Минфина США, причиной стали значительные положительные сальдо торговых балансов с США — в частности, профицит Швейцарии в 2023 году в самом деле заметно увеличился.

Согласно заявлению Минфина США, цель такого решения — выявление и предотвращение недобросовестных валютных практик, направленных на получение конкурентных преимуществ в международной торговле. В то же время в отчёте указано: ни один из указанных торговых партнёров в прошлом 2024 году не осуществлял целенаправленного валютного манипулирования в отношении доллара США.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Франк усиливается: Швейцария готовится к снижению ключевой ставки? Этот контент был опубликован на Франк обновляет максимумы: каковы риски для экономики, как реагируют рынки, и что скажет Дональд Трамп? Читать далее Франк усиливается: Швейцария готовится к снижению ключевой ставки?

Включение в список не ведёт к автоматическому введению санкций, но подразумевает регулярную оценку макроэкономической и валютной политики соответствующей страны, а также возможность двустороннего диалога с американскими властями в рамках механизмов оперативного торгово-экономического анализа.

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

И все-таки:

Показать больше

Показать больше Является ли Швейцария кредитно-валютным манипулятором Этот контент был опубликован на Минфин США классифицировал Швейцарию в качестве валютного манипулятора. Берн не согласен. Мнение эксперта. Читать далее Является ли Швейцария кредитно-валютным манипулятором