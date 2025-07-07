Транспортный шум мешает каждому пятому жителю Европы

Длительное воздействие транспортного шума связано с широким спектром негативных последствий для здоровья. Keystone-SDA

Транспортный шум остаётся одной из ключевых проблем, связанных с развитием транспортной инфраструктуры Европы. Согласно новому докладу Европейского агентства по окружающей среде (European Environment Agency, EEA), вредному воздействию чрезмерного шума, прежде всего от автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, подвергаются более 20% жителей континента.

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Эксперты агентства отмечают, что темпы снижения шумовой нагрузки остаются недостаточными. Достичь поставленной в ЕС цели — сократить к 2030 году число людей, регулярно страдающих от транспортного шума, на 30% — без дополнительных мер не удастся. В качестве приоритетных шагов называются улучшение доступа к тихим зонам в городах и внедрение технических решений для снижения уровня шума.

Шумовые показатели в Европе: лидирует Германия

Доклад EEA охватывает данные за 2021 год из 31 страны Европейской экономической зоны, включая 27 государств ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. В Германии, самой плотно населённой стране Европы, с уровнем шума выше порогового значения в 55 децибел ежедневно сталкиваются почти 22 миллиона человек — это 26% населения. Для ночного времени отдельно учитывается порог 50 децибел: он превышен у 15 миллионов жителей, что соответствует 18% населения страны.

Транспортный шум остаётся третьим по значимости экологическим фактором риска для здоровья европейцев — после загрязнения воздуха и климатических факторов. Основной источник шума — уличное движение, особенно в густонаселённых городских регионах. По данным EEA, шум от железнодорожного и авиационного транспорта затрагивает меньшее число людей, однако возле крупных вокзалов и аэропортов шумовое загрязнение часто достигает критических уровней.

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Длительное воздействие транспортного шума повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, психических расстройств и, в отдельных случаях, преждевременной смерти. Особенно уязвимы дети и подростки: постоянный шум способен негативно влиять на когнитивное развитие, провоцировать нарушение поведения и проблемы с весом.

Шум влияет на природу и экономику

Шумовое загрязнение наносит ущерб не только здоровью человека, но и экосистемам. Сильный транспортный шум нарушает поведение животных как на суше, так и в водной среде. В экономическом выражении транспортный шум ежегодно приводит к потере 1,3 миллиона здоровых лет жизни в Европе, что эквивалентно как минимум 95,6 миллиарда евро расходов в рамках систем здравоохранения и социальной сферы.

Агентство EEA подчёркивает, что эффективные меры по снижению транспортного шума — это не только задача экологической политики, но и важный элемент устойчивого развития транспортной и городской инфраструктуры.

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